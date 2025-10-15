Prediksi Harga Ethereum 2025 Ditantang oleh Frost XRP Tundra

Postingan Prediksi Harga Ethereum 2025 Ditantang oleh Frost dari XRP Tundra pertama kali muncul di Coinpedia Fintech News

Standard Chartered telah menaikkan target akhir tahun 2025 untuk Ethereum menjadi $7.500, lebih dari dua kali lipat estimasi sebelumnya sebesar $4.000. Kepala riset aset digital bank tersebut, Geoff Kendrick, mengatakan peningkatan keterlibatan institusional dan kepemilikan token yang meningkat dapat mendorong permintaan jaringan, terutama karena sirkulasi stablecoin berkembang.

Kendrick memproyeksikan bahwa sektor stablecoin akan tumbuh sekitar delapan kali lipat pada 2028, mendorong aktivitas on-chain dan biaya yang lebih tinggi di jaringan utama Ethereum. Dia juga menaikkan perkiraan jangka panjang bank tersebut, menetapkan target akhir tahun 2028 sebesar $25.000. Sebagian besar stablecoin diterbitkan dan diselesaikan di Ethereum, yang berarti setiap peningkatan penggunaan meningkatkan permintaan ether untuk membayar biaya jaringan.

Tesis Layer-1 Standard Chartered

Optimisme perusahaan pialang berpusat pada peran Ethereum sebagai lapisan penyelesaian default untuk keuangan digital. Seiring stablecoin menjadi komponen yang lebih besar dalam arus pembayaran global, lapisan dasar Ethereum dapat memperoleh manfaat dari peningkatan pendapatan biaya dan adopsi treasury yang stabil. Kendrick mencatat bahwa treasury perusahaan pada akhirnya dapat memegang hingga 10% dari semua ether yang beredar sebagai cadangan on-chain.

Tesis institusional ini bergantung pada skalabilitas Layer-1. Ethereum harus terus menangani transaksi bernilai tinggi sambil memigrasikan aktivitas bernilai lebih rendah ke lapisan sekunder seperti Arbitrum atau Optimism. Jalan ke depan jelas: peningkatan throughput, permintaan yang meningkat, dan potensi valuasi yang lebih tinggi — asalkan biaya jaringan tetap terkendali.

Namun narasi yang sama yang mendorong valuasi Ethereum juga menyoroti keterbatasannya. Hasil jaringan tetap terkait dengan volume transaksi yang bervariasi dan kinerja validator, dengan pengembalian staking lapisan dasar berkisar antara 3% dan 5% per tahun. Dengan latar belakang tersebut, ekosistem yang lebih baru seperti XRP Tundra menarik modal dengan menawarkan hasil on-ledger yang tetap dan transparan yang tidak bergantung pada kemacetan jaringan atau pasar biaya.

Hasil Terverifikasi Versus Throughput Teoretis

Validator proof-of-stake Ethereum saat ini menghasilkan sekitar 3,2%–4,1% APY, sementara pool staking likuid seperti Lido atau Rocket Pool biasanya memberikan 3,5%–5% setelah biaya. Cryo Vaults XRP Tundra — kerangka staking asli di XRP Ledger — beroperasi dengan prinsip yang berbeda: pool hadiah yang dialokasikan sebelumnya dan diverifikasi melalui audit eksternal.

Cryo Vaults memungkinkan pemegang XRP untuk mengunci aset langsung on-ledger untuk periode tetap antara 7 dan 90 hari, menghasilkan 8% hingga 30% tergantung pada durasi dan tingkat pasangan. Proses ini tidak pernah mentransfer kepemilikan atau meminjamkan aset; semua hadiah berasal dari pasokan token yang dibatasi. Model yang dapat diprediksi ini sangat kontras dengan hasil Ethereum yang berfluktuasi yang didorong oleh volume biaya gas dan jumlah validator.

Melalui struktur ini, Tundra menggantikan variabilitas berbasis biaya dengan pengembalian yang ditentukan secara matematis. Pendekatan ini menarik bagi pemegang yang menginginkan hasil on-chain tanpa terpapar volatilitas tingkat jaringan atau risiko slashing.

Desain Dual-Chain Menjangkarkan Prediktabilitas

XRP Tundra beroperasi pada dua lapisan yang disinkronkan: TUNDRA-S, token utilitas berbasis Solana yang mendukung fungsi hasil, dan TUNDRA-X, aset tata kelola dan cadangan XRP Ledger. Desain dual-token ini memisahkan utilitas jangka pendek dari nilai jangka panjang, mencegah ketegangan aset tunggal yang terus dihadapi Ethereum sebagai token gas dan basis jaminan.

Pada Fase 6 presale saat ini, TUNDRA-S diperdagangkan pada $0,1 dengan bonus 14%, sementara nilai referensi TUNDRA-X adalah $0,05. Harga listing yang dikonfirmasi sebesar $2,5 dan $1,25 menyiratkan potensi kenaikan yang substansial setelah perdagangan dimulai. Proyek ini telah mengumpulkan $1,2 juta dari 11.612 peserta, mendistribusikan sekitar $10.000 dalam hadiah Arctic Spinner — program bonus bergamifikasi bertingkat.

Infrastruktur sisi Solana mengintegrasikan pool likuiditas DAMM V2 dari Meteora, memastikan pasar pasca-listing yang stabil melalui penjadwalan biaya dinamis dan likuiditas terkunci. Ini mencegah pembuangan spekulatif yang umum dalam peluncuran DeFi tahap awal dan menyalurkan biaya perdagangan kembali ke struktur hadiah Cryo Vault.

Kode Teraudit, Tim KYC

Berbeda dengan budaya pengembang Ethereum yang terbuka namun anonim, XRP Tundra memasuki presale-nya dengan verifikasi penuh. Proyek ini memiliki tiga audit kontrak pintar independen — Cyberscope, Solidproof, dan FreshCoins — bersama dengan sertifikat KYC Vital Block yang dipublikasikan yang mengkonfirmasi pengungkapan identitas lengkap tim pendirinya.

Lapisan verifikasi ini mendefinisikan posisi Tundra dalam lanskap DeFi pasca-regulasi: transparansi sebelum listing daripada setelah kegagalan pasar. Seperti yang disorot dalam analisis terbaru oleh Crypto League, kombinasi staking on-ledger, arsitektur dual-chain, dan audit yang dapat diverifikasi membangun premium kepercayaan yang terukur yang jarang terlihat di antara proyek presale.

Modal Mencari Konsistensi

Narasi pasar yang lebih luas tetap bahwa Ethereum akan mendapat manfaat dari permintaan Layer-1 seiring dengan kematangan DeFi. Tetapi investor semakin membedakan antara skalabilitas teoretis dan hasil nyata. Dengan pengembalian staking Ethereum yang terkait dengan biaya gas yang fluktuatif, sistem hadiah yang dapat diprediksi seperti Cryo Vaults XRP Tundra semakin mendapatkan tempat sebagai alternatif penghasil pendapatan.

Ekonomi dual-chain teraudit Tundra merepresentasikan jawaban struktural untuk masalah yang sama yang ingin dipecahkan Ethereum — memonetisasi partisipasi jaringan — tetapi melalui rasio tetap dan transparansi yang dapat diverifikasi daripada ekspansi throughput.

Saat pasar kripto bersiap untuk siklus institusional lainnya, kontras antara pertumbuhan spekulatif dan arsitektur terukur dapat menentukan ke mana arus likuiditas baru mengalir selanjutnya.

