Pemrosesan Kripto Baru Kini Aktif: Cepat, Aman, Siap untuk Bisnis

Sementara beberapa perusahaan beralih ke mode musim panas, CryptoProcessing justru melakukan hal sebaliknya. Perusahaan ini telah meluncurkan platform yang sepenuhnya didesain ulang.

Apa alasan di balik desain ulang tersebut?

Jawabannya sederhana.

Sebuah situs web lebih dari sekadar alamat digital. Ini adalah cerminan langsung dari identitas, tujuan, dan kesiapan perusahaan untuk melayani kliennya. Bagi CryptoProcessing, keputusan untuk mendesain ulang platform ini berakar pada strategi yang jelas: untuk menyelaraskan kehadiran digital merek dengan kecepatan, presisi, dan standar kepatuhan yang mendefinisikan layanannya.

Versi sebelumnya telah memenuhi tujuannya, tetapi pasar berkembang. Ekspektasi berubah. Klien kini menuntut akses instan ke alat-alat utama, dokumentasi yang jelas, dan pengalaman pengguna yang mencerminkan kecepatan transaksi kripto itu sendiri. Tren tidak mendorong desain ulang, tetapi kebutuhan operasional nyata dari bisnis yang bekerja dengan aset digital setiap hari.

Bagi perusahaan, sudah jelas: ketika pengguna mendarat di situs web yang bersih, terstruktur dengan baik, dan intuitif, mereka langsung mengasosiasikan tingkat kejelasan dan keandalan yang sama dengan layanan di baliknya.

Situs yang diperbarui dari penyedia pemrosesan cryptocurrency ini meningkatkan kejelasan dan akses di setiap level. Ini mengurangi waktu untuk mendapatkan informasi dan memungkinkan akses ke setiap sumber daya hanya dalam satu atau dua klik.

Bilah navigasi yang bersih memberikan akses instan ke layanan inti:

Dompet bisnis

Alat untuk mengirim dan menerima kripto

Pertukaran OTC

Cryptocurrency yang diterima

Dokumentasi hukum

Program afiliasi

Dukungan

Tata letak mencakup 15 blok fungsional. Ini meliputi alur pembayaran dalam tiga langkah, opsi integrasi untuk berbagai industri, dukungan koin, dan wawasan pasar langsung. Setiap detail mendukung kemudahan penggunaan dan transparansi penuh.

Pendorong utama lainnya: kepercayaan. Di ruang kripto, kredibilitas harus terlihat. Penggunaan warna hijau sebagai warna dominan bukan hanya estetika semata. Ini mewakili penggunaan yang sah, kepatuhan yang transparan, dan sinyal bahwa ini adalah alat yang sah untuk aktivitas bisnis yang diatur.

Akhirnya, desain ulang mencerminkan evolusi internal perusahaan. CryptoProcessing bukan lagi sekadar penyedia infrastruktur kripto. Pada tahun 2025, ini adalah mitra jangka panjang bagi perusahaan yang mencari integrasi blockchain yang berkelanjutan dan dapat diskalakan. Pergeseran itu perlu dilihat, bukan hanya dikatakan.

Selanjutnya, kami akan membahas versi yang diperbarui secara lebih detail.

Tetaplah bersama kami!

Pengujian independen mengkonfirmasi peningkatan itu penting

Sebelum peluncuran publiknya, situs web CryptoProcessing yang didesain ulang diajukan untuk pengujian independen. Tim kami melakukan evaluasi penuh terhadap kinerjanya, kegunaan, kompatibilitas seluler, dan SEO teknis. Tujuannya adalah untuk memverifikasi bahwa situs tersebut sesuai dengan janji perusahaan tentang kecepatan, kejelasan, dan infrastruktur yang siap untuk kripto.

Setiap pengujian berfokus pada area yang berbeda dari pengalaman pengguna dan fungsionalitas bisnis. Hasilnya mengkonfirmasi bahwa situs yang diperbarui dibangun untuk perusahaan yang mengandalkan akses cepat, aman, dan efisien ke alat kripto.

Layanan pengujian dan hasilnya:

GTmetrix

Tujuan: Untuk menilai kecepatan pemuatan halaman, kinerja struktural, dan optimasi keseluruhan.Hasil: Halaman utama dan subhalaman utama dimuat dalam kurang dari 1,3 detik di seluruh wilayah yang diuji. GTmetrix melaporkan skor kinerja 93%, dengan aset yang dioptimalkan dan tanpa penundaan rendering kritis.

Pada beberapa halaman, hasilnya bahkan lebih baik. Misalnya, skor kinerja halaman layanan di jalur /crypto-wallet-for-business adalah 98%, dan waktu pemuatan halaman hanya 1,0 detik.

Google PageSpeed

Tujuan: Untuk mengevaluasi kinerja seluler dan desktop menggunakan mesin Lighthouse Google.

Hasil: Situs ini mencapai skor 100 di desktop dan 94 di seluler. Semua core web vitals lulus, mengkonfirmasi responsivitas yang kuat, waktu interaksi yang cepat, dan perilaku tata letak yang stabil.

Pingdom tools

Tujuan: Untuk mensimulasikan pemuatan halaman global dari pusat data yang berbeda.

Hasil: Situs ini secara konsisten dimuat dalam waktu kurang dari 3,09 detik dari Amerika Utara, Eropa, dan Asia. Ini mendapatkan Grade B (85%) untuk kinerja keseluruhan.

BrowserStack

Tujuan: Untuk mengkonfirmasi kinerja responsif dan konsistensi antarmuka pada browser seluler dan desktop.

Hasil: Situs berjalan tanpa masalah di semua platform yang diuji, termasuk Android, iOS, Windows, dan macOS. Menu navigasi, formulir, dan obrolan langsung beroperasi seperti yang diharapkan pada 20+ kombinasi perangkat-browser.

Pengujian mengkonfirmasi bahwa situs CryptoProcessing yang diperbarui lebih dari sekadar penyegaran visual. Ini berkinerja pada tingkat yang dibutuhkan oleh bisnis berbasis kripto. Akses cepat ke layanan seperti dompet bisnis, pembayaran kripto, pertukaran OTC, dan alat API kini mulus dan andal. Platform ini siap mendukung perusahaan serius yang menuntut kinerja, kepatuhan, dan kegunaan dunia nyata.

Pengalaman yang efisien untuk bisnis yang berfokus pada kripto

Versi terbaru dari situs web ini dengan jelas menunjukkan bahwa target utama tim CryptoProcessing adalah klien. Dan bagian artikel ini menyoroti bagaimana caranya.

Situs web barunya dirancang untuk satu audiens: bisnis yang bekerja langsung dengan aset digital. Setiap bagian telah direstrukturisasi untuk mengurangi waktu-ke-tindakan dan meningkatkan kejelasan. Dari UI hingga optimasi seluler, peningkatan ini mendukung kecepatan dan skala operasional.

Navigasi cepat dan tata letak yang berfokus pada bisnis

Antarmukanya bersih dan responsif. Menu utama kini memberikan akses langsung ke layanan inti termasuk dompet bisnis, meja pertukaran OTC, token yang diterima, dan dokumentasi API dalam daftar. Pengguna tidak perlu lagi mencari atau menebak ke mana harus pergi.

Setiap halaman dibangun berdasarkan perilaku berbasis tugas. Perusahaan dapat menjelajahi alur pembayaran, mendapatkan jawaban atas pertanyaan yang sering diajukan, atau terhubung ke program afiliasi dalam hitungan detik. Blok konten terstruktur menunjukkan proses dalam istilah nyata, seperti cara menerima kripto dalam tiga langkah, atau koin apa yang didukung oleh penyedia.

Fitur yang mempercepat alur kerja

Desain ulang ini lebih dari sekadar estetika. Peningkatan fitur utama secara langsung mempengaruhi efisiensi operasional:

Dukungan langsung dengan agen terlatih menggantikan obrolan bot generik. Ini berfungsi untuk memotong waktu tunggu ketika perusahaan membutuhkan jawaban cepat untuk pertanyaan yang tidak sepele.

dengan agen terlatih menggantikan obrolan bot generik. Ini berfungsi untuk memotong waktu tunggu ketika perusahaan membutuhkan jawaban cepat untuk pertanyaan yang tidak sepele. Akses instan ke panduan integrasi melalui pusat sumber daya, termasuk dokumentasi API dan kebijakan hukum.

melalui pusat sumber daya, termasuk dokumentasi API dan kebijakan hukum. Halaman industri khusus membantu sektor seperti iGaming, perjalanan, dan e-commerce menghubungkan alat kripto ke sistem yang ada.

Semuanya diarahkan untuk kecepatan bisnis. Halaman dimuat cepat. Navigasi datar. Tugas membutuhkan lebih sedikit langkah.

Siap untuk seluler dan dapat diakses di mana saja

Perusahaan kripto bergerak cepat, dan tidak hanya di desktop. Umum bagi eksekutif untuk mencari solusi yang tepat selama perjalanan mereka, sering kali dari smartphone. Situs ini kini beradaptasi dengan semua perangkat dan browser tanpa gesekan. Pengujian pada lebih dari 20 kombinasi OS seluler dan browser menunjukkan tidak ada kerusakan tata letak.

Menu mengubah ukuran dengan bersih. Halaman dimuat dalam waktu kurang dari dua detik di 5G. Semua alat inti, termasuk akses dompet, penjelajahan API, dan manajemen akun, berfungsi tanpa memerlukan layar penuh. Fitur aksesibilitas memenuhi standar WCAG, yang memperluas jangkauan dan kegunaan untuk semua tim bisnis.

Halaman situs web dan apa yang mereka tawarkan secara detail

Situs web CryptoProcessing yang diperbarui tidak hanya lebih cepat