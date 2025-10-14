Di pasar di mana kinerja sering tertinggal dari hype, eksekusi telah menjadi faktor penentu. Proyek berbasis meme seperti Shiba Inu (SHIB) dan koin yang berfokus pada institusi seperti SEI sama-sama menghadapi tantangan yang menyoroti pergeseran prioritas trader. Seiring industri kripto semakin matang, trader kini tertarik pada proyek infrastruktur yang mampu menunjukkan hasil nyata.

BlockDAG mencontohkan evolusi ini. Dengan dana terkumpul lebih dari $420 juta, Testnet yang aktif, dan sistem airdrop TGE berbasis papan peringkat, BlockDAG memposisikan dirinya bukan hanya untuk visibilitas tetapi untuk dominasi fungsional. Saat trader kripto bersiap menghadapi 2025, kontras antara nostalgia komunitas, headline institusional, dan pengiriman nyata membuatnya jelas: BlockDAG (BDAG) memimpin di antara para pesaing untuk kripto teratas yang layak dibeli menjelang siklus berikutnya.

Shiba Inu (SHIB): Terbatas Dalam Rentang Dengan Katalis Yang Tidak Pasti

Shiba Inu (SHIB) telah lama menjadi salah satu nama paling dikenal di sektor koin meme, namun perilaku pasarnya saat ini menunjukkan kelelahan. Pergerakan harga tetap stagnan, bergerak dalam rentang sempit tanpa katalis yang berarti. Meskipun memiliki komunitas online yang aktif, beberapa minggu terakhir menunjukkan terbatasnya pembaruan pengembangan atau inovasi tingkat jaringan. Acara pembakaran yang sangat dinantikan juga gagal menghasilkan daya tarik yang terukur.

Dari sudut pandang analitis, metrik aktivitas SHIB mengungkapkan proyek yang semakin bergantung pada sentimen eksternal daripada kemajuan internal. Daya tarik koin, yang dulunya berakar pada kebaruan, kini bergantung pada antusiasme spekulatif. Tanpa fundamental yang jelas atau tonggak fungsional, SHIB berisiko menjadi lebih sebagai referensi historis daripada pesaing yang berorientasi ke depan.

Sebaliknya, proyek berorientasi infrastruktur seperti BlockDAG menunjukkan kemajuan terukur, perbedaan penting bagi siapa pun yang mencari kripto teratas untuk dibeli berdasarkan eksekusi, bukan nostalgia.

SEI: Keselarasan Institusional Tanpa Keterlibatan Akar Rumput

SEI telah menarik perhatian baru-baru ini melalui hubungannya dengan raksasa keuangan seperti BlackRock dan Brevan Howard. Kemitraan ini memposisikan SEI dalam narasi yang berkembang seputar aset digital dan adopsi blockchain institusional. Namun, meskipun kredibilitas institusional menambah prestise, hal itu tidak serta merta diterjemahkan menjadi keterlibatan tingkat pengguna.

Meskipun harga SEI mengalami sedikit pergerakan naik yang didorong oleh siklus berita, ada bukti minimal bahwa headline ini diterjemahkan menjadi nilai nyata bagi pemegang koin. Saat ini, komunitas kekurangan peta jalan yang jelas untuk partisipasi, penghasilan, atau manfaat langsung dari pertumbuhan SEI, terutama jika dibandingkan dengan koin presale yang menyediakan mekanisme yang terdefinisi dengan baik seperti airdrop, staking, atau mining.

Kisah pertumbuhan SEI, meskipun didukung oleh branding yang kuat, mengungkapkan ketidaksesuaian antara posisi institusional dan utilitas yang dapat diakses. Kesenjangan ini menggarisbawahi mengapa model yang mengutamakan eksekusi seperti BlockDAG, yang menggabungkan output terverifikasi dengan insentif pengguna, semakin dipandang sebagai kripto teratas untuk dibeli untuk potensi jangka panjang.

BlockDAG: Dari Bukti Testnet hingga Eksekusi Siap Diluncurkan

Tidak seperti proyek yang berdagang pada ekspektasi, BlockDAG beroperasi pada bukti yang telah disampaikan. Platform ini telah mengirimkan lebih dari 20.500 penambang seri X dan saat ini berkembang dengan kecepatan 2.000 unit per minggu. Aplikasi mobile X1-nya telah melampaui 3 juta penambang harian, mengubah apa yang dimulai sebagai presale menjadi jaringan terdesentralisasi yang berfungsi.

Awakening Testnet yang aktif menampilkan kinerja nyata, dengan kecepatan transaksi antara 1.400 dan 15.000 TPS di bawah konsensus hybrid DAG plus Proof-of-Work. Jaringan ini juga mengintegrasikan abstraksi akun (EIP-4337) dan mempersiapkan penerapan kontrak pintar yang mulus, menandakan kesiapan untuk aktivasi mainnet penuh.

Mekanisme kode TGE menambahkan struktur insentif yang terukur dan sensitif terhadap waktu. Dengan menggunakan kode "TGE" sebelum Genesis Day pada 26 November, peserta mengunci harga diskon dan prioritas peringkat. 300 pembeli peringkat teratas menerima airdrop instan, sementara tingkatan berikutnya terbuka pada interval reguler, pendekatan inovatif yang menggabungkan keterlibatan dan hadiah.

Saat ini dalam Batch 31 dengan harga $0,0304, kode TGE membuka kembali entri dengan harga hanya $0,0015, angka yang mewakili ROI mengesankan sebesar 2.940% sejak Batch 1. Dengan $420 juta yang terkumpul dan penerapan penambang yang berkelanjutan, metrik kinerja BlockDAG menunjukkan skalabilitas dan pengiriman yang tak tertandingi oleh sebagian besar ekosistem presale.

Kode TGE baru memperkenalkan sistem akses awal bertahap yang dirancang untuk memberi hadiah kepada pemegang peringkat saat peluncuran. Peserta dengan peringkat 1 hingga 300 akan menerima airdrop instan, sementara mereka yang berada di antara 301 dan 600 akan mendapatkannya setelah 30 menit. Peringkat 601 hingga 1000 akan menyusul dalam waktu 60 menit, 1001 hingga 1500 setelah dua jam, 1501 hingga 2000 setelah empat jam, 2001 hingga 5000 setelah enam jam, dan peringkat di atas 5001 akan menerima airdrop mereka dalam waktu 24 jam. Peluncuran terstruktur ini memastikan keadilan dan stabilitas saat jaringan BlockDAG mulai aktif.

Bagi analis yang mengevaluasi keberlanjutan dan keselarasan pengguna, BlockDAG menyajikan studi kasus dalam kesiapan operasional, kualitas penting untuk kripto teratas yang akan dibeli dalam siklus bull mendatang.

Eksekusi sebagai Pembeda: Siapa yang Benar-benar Siap untuk 2025?

Masing-masing dari tiga proyek mewakili filosofi yang berbeda. Shiba Inu berkembang pada budaya komunitas tetapi kurang inovasi. SEI memiliki dukungan institusional tetapi tetap jauh dari basis penggunanya. BlockDAG, di sisi lain, menjembatani dua dunia dengan memadukan infrastruktur terverifikasi dengan partisipasi yang dapat diakses.

Sistem TGE berbasis peringkat dan kinerja jaringan terverifikasi memberikan kejelasan dan urgensi. Saat Awakening Testnet bertransisi ke peluncuran mainnet penuh, BlockDAG terus memperluas ekosistem penggunanya sambil mempertahankan transparansi melalui metrik yang dapat diverifikasi.

Bagi mereka yang mengevaluasi posisi pasar daripada hype momentum, peluncuran aktif BlockDAG, pengiriman yang diaudit, dan insentif yang didorong pengguna mengkonfirmasi kesiapannya untuk tahap berikutnya. Di antara jaringan yang akan datang, BlockDAG menunjukkan semua ciri-ciri pesaing yang berkelanjutan dan dapat diskalakan, menjadikannya salah satu kripto teratas untuk dibeli untuk 2025.

Disclaimer: Ini adalah artikel yang disponsori dan hanya untuk tujuan informasi. Artikel ini tidak mencerminkan pandangan Crypto Daily, dan tidak dimaksudkan untuk digunakan sebagai nasihat hukum, pajak, investasi, atau keuangan.