Kepemilikan Bitcoin MetaPlanet Jatuh Di Bawah NAV - Apa Artinya bagi Perusahaan Treasury Crypto

MetaPlanet, sebuah perusahaan perbendaharaan Bitcoin Jepang, telah menjadi entitas terkemuka pertama yang harga sahamnya jatuh di bawah nilai aset bersihnya (NAV). Perkembangan ini, yang dikonfirmasi pada 14 Oktober 2025, merupakan titik infleksi kritis yang dapat mengubah pandangan investor terhadap strategi perbendaharaan Bitcoin dan menimbulkan pertanyaan tentang keberlanjutan model perusahaan yang semakin populer ini.

Penurunan Historis – Apa yang Salah

Saham MetaPlanet yang turun di bawah NAV Bitcoin-nya menunjukkan bahwa sentimen pasar telah berubah terhadap perusahaan perbendaharaan Bitcoin. Organisasi ini sekarang memiliki lebih dari 30.823 BTC di neraca keuangannya, setelah pembelian besar 5.288 BTC hanya dua minggu lalu. Meskipun posisi yang signifikan ini, investor menilai saham perusahaan kurang dari bitcoin yang dimilikinya, sehingga percaya bahwa MetaPlanet bernilai lebih rendah daripada jika perusahaan hanya menjual Bitcoin-nya dan menyerahkan hasilnya kepada pemegang saham.

Perusahaan baru-baru ini menyelesaikan penggalangan modal sebesar $884 juta khususnya untuk meningkatkan kepemilikan Bitcoin-nya, memposisikan dirinya sebagai jawaban Asia terhadap strategi akumulasi MicroStrategy. Menurut Bloomberg, nilai keuangan MetaPlanet telah jatuh di bawah cadangan Bitcoin-nya, menunjukkan penurunan permintaan investor untuk layanan perbendaharaan aset digital. Saham perusahaan telah turun hampir 70% dari level tertinggi Juni, dengan harga saat ini hanya 1,05x NAV, level terendah sejak MetaPlanet mengumumkan strategi Bitcoin-nya.

Tren yang Muncul di Seluruh Industri

Menurut perusahaan analitik cryptocurrency K33, hampir satu dari empat bisnis perbendaharaan Bitcoin publik saat ini diperdagangkan di bawah nilai kepemilikan BTC mereka. Penurunan nilai yang meluas ini mempertanyakan premis fundamental yang mendorong boom perbendaharaan Bitcoin, pasar publik akan memberikan nilai premium kepada perusahaan yang menawarkan eksposur Bitcoin dengan leverage.

Ketika sebuah perusahaan diperdagangkan di bawah NAV-nya, penerbitan saham baru justru mengurangi nilai daripada menambahkannya. Seperti yang dikatakan Kepala Riset K33 Vetle Lunde, menjual saham yang dinilai rendah berarti menyerahkan kepemilikan lebih banyak daripada nilai yang diperoleh sebagai gantinya, menghasilkan apa yang digambarkan analis sebagai potensi "spiral kehancuran" bagi model perusahaan.

Bahkan raksasa industri MicroStrategy, yang telah diubah namanya menjadi Strategy, tidak kebal terhadap tantangan ini. Saham perusahaan saat ini diperdagangkan pada 1,21 dari kepemilikan Bitcoin-nya, valuasi terendah sejak awal 2024. Meskipun Bitcoin mencapai rekor tertinggi $124.277 pada Agustus, sektor ini masih berjuang.

Apa Implikasinya di Masa Depan

Penurunan di bawah NAV adalah ujian besar bagi strategi bisnis perusahaan perbendaharaan Bitcoin. Perusahaan-perusahaan ini bergantung pada mempertahankan valuasi premium untuk melaksanakan strategi mereka, memperoleh dana melalui penerbitan saham, membeli Bitcoin, dan mengulanginya. Ketika harga saham diperdagangkan dengan premium terhadap NAV, siklus yang baik terjadi. Siklus ini rusak di bawah NAV.

MetaPlanet telah merespons dengan menghentikan pelaksanaan hak akuisisi sahamnya mulai Oktober, mencerminkan lingkungan pasar yang sulit. Pengamat di industri mengatakan bahwa kenaikan pasar, meningkatnya persaingan, ketakutan akan leverage oleh investor dan pengenalan ETF Bitcoin semuanya telah membantu mengekspos investor ke opsi yang lebih mudah untuk cryptocurrency.

Dalam kasus MetaPlanet, prosesnya adalah menunjukkan nilai selain kepemilikan Bitcoin. Tingkat utang terstruktur perusahaan relatif rendah dibandingkan dengan rekan-rekannya, memberikan beberapa perlindungan terhadap skenario likuidasi paksa. Namun, memulihkan kepercayaan investor akan memerlukan kekhasan strategis yang menunjukkan kemampuan perusahaan-perusahaan ini untuk menghasilkan keuntungan, membenarkan posisi mereka sebagai mediator antara investor dan bitcoin.

Kesimpulan

Penurunan historis NAV oleh MetaPlanet menonjol sebagai peristiwa bersejarah dalam perbendaharaan Bitcoin. Apa yang awalnya merupakan penggunaan Bitcoin yang radikal dalam perusahaan kini telah bergeser ke fase perhitungan, yang telah melihat kekuatan pasar memisahkan model berkelanjutan penggunaan Bitcoin dan kelebihan spekulatif. Karena Bitcoin baru saja menjadi jenis aset, pengalaman MetaPlanet dapat dipandang sebagai peringatan dan cetak biru tentang cara beradaptasi dengan konteks pasar yang skeptis.