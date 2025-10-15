BursaDEX+
Block Street Airdrop Mengikuti Pendanaan $11,5M untuk Membawa Saham AS ke Blockchain

Penulis: CoinstatsSumber: Coinstats
2025/10/15 03:15
Baru saja mendapatkan pendanaan sebesar $11,5 juta yang dipimpin oleh Hack VC dengan partisipasi dari DWF Labs, Generative Ventures, dan Studio B, Block Street sedang memajukan misinya untuk membawa saham-saham AS ke blockchain dengan transparansi penuh dan likuiditas real-time. Sebelum peluncuran mainnet-nya, tim mengundang pengguna awal untuk bergabung dengan airdrop Block Street dan […]

Postingan Block Street Airdrop Menyusul Pendanaan $11,5M untuk Membawa Saham AS ke Blockchain pertama kali muncul di CoinChapter.

