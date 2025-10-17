Klaim: AS Tidak Menyita Bitcoin yang Baru Saja Diperoleh, Melainkan Langsung Mendapatkannya dengan Menebak Kunci Privat!

Rekan pendiri Cobo, Shenyu, mengklaim bahwa pasukan keamanan AS telah mengakses kunci privat dari 120.000 Bitcoin (BTC). Menurut Shenyu, akses ini dimungkinkan bukan karena "hack" atau pelanggaran sistem, tetapi karena deteksi kesalahan keacakan yang digunakan dalam pembuatan kunci privat. Menurut informasi yang dibagikan, kerentanan keamanan tersebut mempengaruhi lebih dari 220.000 alamat dompet. Kunci privat di dompet-dompet ini memiliki offset tetap [...] Sumber: Bitcoinsistemi.com Rekan pendiri Cobo, Shenyu, mengklaim bahwa pasukan keamanan AS telah mengakses kunci privat dari 120.000 Bitcoin (BTC). Menurut Shenyu, akses ini dimungkinkan bukan karena "hack" atau pelanggaran sistem, tetapi karena deteksi kesalahan keacakan yang digunakan dalam pembuatan kunci privat. Menurut informasi yang dibagikan, kerentanan keamanan tersebut mempengaruhi lebih dari 220.000 alamat dompet. Kunci privat di dompet-dompet ini memiliki offset tetap [...] Sumber: Bitcoinsistemi.com