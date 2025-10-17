Klaim: AS Tidak Menyita Bitcoin yang Baru Saja Diperoleh, Melainkan Langsung Mendapatkannya dengan Menebak Kunci Privat!

Co-founder Cobo Shenyu mengklaim bahwa pasukan keamanan AS telah mengakses kunci privat dari 120.000 Bitcoin (BTC). Menurut Shenyu, akses ini dimungkinkan bukan melalui "hack" atau pelanggaran sistem, tetapi melalui deteksi kesalahan keacakan yang digunakan dalam pembuatan kunci privat. Menurut informasi yang dibagikan, kerentanan keamanan tersebut mempengaruhi lebih dari 220.000 alamat dompet. Kunci privat di dompet-dompet ini memiliki offset tetap [...]
Sumber: Bitcoinsistemi.com
Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected]
agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.