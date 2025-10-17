BursaDEX+
Kenaikan volatilitas secara simultan di berbagai aset menandakan sentimen risk-off yang meluas di kalangan investor.Kenaikan volatilitas secara simultan di berbagai aset menandakan sentimen risk-off yang meluas di kalangan investor.

Beruang Bitcoin Memperebutkan Zona Dukungan Kritis saat Indeks Volatilitas BTC, Saham, dan Emas Melonjak

Penulis: CoinstatsSumber: Coinstats
2025/10/17 08:20
Kenaikan volatilitas secara bersamaan di berbagai aset menandakan sentimen risk-off yang meluas di kalangan investor.
NYSE Meluncurkan Platform Saham Tertoken 24/7

Pendahuluan: Pasar keuangan sedang mengeksplorasi penyelesaian berbasis blockchain saat NYSE memajukan platform untuk memperdagangkan saham dan ETF yang ditokenisasi. Didukung oleh ICE,
Crypto Breaking News2026/01/19 22:20
PancakeSwap: Pasokan maksimum token CAKE sekarang telah disesuaikan menjadi 400 juta.

PANews melaporkan pada 19 Januari bahwa PancakeSwap mengumumkan di platform X bahwa proposal untuk mengurangi pasokan maksimum token CAKE telah disetujui, dan
PANews2026/01/19 22:10
Dua Penambang Bitcoin Solo Berhasil Menambang Blok Penuh Minggu Ini

Dua Penambang Bitcoin Solo Berhasil Menambang Blok Penuh Minggu Ini Minggu ini, dua penambang Bitcoin independen berhasil menambang blok penuh, masing-masing memperoleh sekitar
Crypto Ninjas2026/01/19 23:15