DL Holdings Luncurkan Dorongan $200M ke Emas Tokenisasi, Penambangan BTC

DL Holdings Group Limited yang terdaftar di Hong Kong dan penyedia layanan keuangan aset digital Antalpha telah mengumumkan kemitraan strategis yang melibatkan investasi hingga $200 juta di dua area berbeda dari pasar aset digital.

Inisiatif ini terdiri dari strategi jalur ganda yang berfokus pada tokenisasi aset emas dan perluasan infrastruktur penambangan Bitcoin, yang digambarkan perusahaan sebagai upaya untuk menghubungkan keuangan tradisional dengan ekonomi digital.

Dorongan Tokenisasi Emas: Investasi $100 Juta di XAU₮

Sebagai bagian dari kemitraan baru ini, DL Holdings berencana untuk mengakuisisi dan mendistribusikan Tether Gold (XAU₮) — aset emas yang ditokenisasi yang diterbitkan oleh Tether dan didukung oleh emas fisik yang disimpan di brankas aman.

Perusahaan yang terdaftar di Hong Kong tersebut mengatakan berniat untuk menginvestasikan hingga $100 juta di XAU₮ selama dua belas bulan ke depan, melanjutkan investasi awal sebesar $5 juta yang dilakukan awal tahun ini.

Pasar global untuk emas yang ditokenisasi saat ini melebihi $3 miliar, menjadikannya segmen terbesar dalam ruang tokenisasi aset dunia nyata (RWA) yang lebih luas, yang bernilai sekitar $25 miliar.

Beberapa perkiraan pasar menunjukkan bahwa pasar RWA dapat berkembang secara signifikan pada tahun 2030 jika adopsi institusional tumbuh, berpotensi mencapai nilai total beberapa triliun dolar.

Namun, adopsi di antara lembaga keuangan tradisional tetap terbatas. Menurut penelitian dari JPMorgan dan analis industri lainnya, sebagian besar aktivitas RWA masih didorong oleh perusahaan-perusahaan asli kripto.

Di bawah kemitraan baru ini, Antalpha mengatakan akan menyediakan layanan likuiditas, kustodian, dan pinjaman melalui platform RWA Hub-nya. Perusahaan juga berencana untuk mendirikan brankas di berbagai yurisdiksi untuk memfasilitasi penebusan emas bagi investor.

Ekspansi Penambangan Bitcoin: Komitmen $100 Juta untuk Pertumbuhan Hashrate

DL Holdings juga berkomitmen $100 juta untuk memperluas operasi penambangan Bitcoin-nya selama tahun depan. Perusahaan mengatakan sedang dalam tahap akhir mengakuisisi sekitar 3.000 unit Antminer S21 dari Bitmain, salah satu produsen peralatan penambangan terkemuka di industri.

Berdasarkan operasi saat ini, perusahaan memproyeksikan bahwa mesin-mesin ini dapat menghasilkan sekitar 350 BTC per tahun, dengan target jangka menengah sekitar 1.500 BTC dalam output tahunan. DL Holdings sebelumnya telah berinvestasi dalam infrastruktur penambangan dan mengakuisisi peralatan berkinerja tinggi tambahan untuk mendukung ekspansi ini.

Antalpha diharapkan akan menyediakan pembiayaan, saran teknis, dan dukungan manajemen risiko untuk operasi penambangan. Perusahaan mempertahankan kemitraan eksklusif dengan Bitmain, menawarkan akses ke pasokan perangkat keras dan keahlian terkait penambangan.

Konteks Strategis: Bagian dari Tren Asia yang Lebih Luas

Para analis mengatakan kemitraan ini sejalan dengan tren yang lebih luas di Asia. Perusahaan-perusahaan terdaftar semakin mulai mengintegrasikan strategi aset digital ke dalam operasi mereka.

Di Jepang dan bagian Asia lainnya, beberapa perusahaan publik telah mengadopsi "Strategi Perbendaharaan Bitcoin." Strategi ini melibatkan penambahan Bitcoin atau instrumen terkait Bitcoin untuk mendiversifikasi kepemilikan dan memperkuat neraca keuangan.

Jepang, khususnya, mewakili pasar potensial yang besar.

Namun, baik investor institusional maupun ritel di Jepang tetap berhati-hati terhadap eksposur Bitcoin langsung karena volatilitasnya.

Sebagai gantinya, beberapa lebih menyukai produk terstruktur seperti obligasi yang didukung Bitcoin atau saham preferen yang menawarkan imbal hasil tetap 5-6%. Instrumen semacam itu dipandang sebagai jembatan antara keuangan tradisional dan sektor kripto.