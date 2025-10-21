BursaDEX+
Akuisisi Bitcoin Menjadi Pusat Perhatian: Manuver Berani Strategi di Pasar yang Bergejolak

Penulis: BitcoinEthereumNewsSumber: BitcoinEthereumNews
2025/10/21 13:35


Strategy, yang sebelumnya dikenal sebagai MicroStrategy, sekali lagi menjadi sorotan dengan investasi berkelanjutannya di Bitcoin, bahkan ketika pasar cryptocurrency mengalami fluktuasi signifikan. Michael Saylor, tokoh terkemuka di dunia kripto, menegaskan kembali bahwa pembelian terbaru ini sejalan dengan strategi menyeluruh perusahaan untuk investasi aset digital berkelanjutan.

Lanjutkan Membaca: Akuisisi Bitcoin Menjadi Pusat Perhatian: Manuver Berani Strategy di Pasar yang Bergejolak

Sumber: https://en.bitcoinhaber.net/bitcoin-acquisition-takes-center-stage-strategys-bold-maneuvers-in-a-volatile-market

Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

