Pendiri Polygon, Sonic Labs mengkritik Ethereum Foundation karena mengabaikan layer 2

Ketegangan dalam ekosistem Ethereum muncul kembali setelah pengembang senior menuduh Ethereum Foundation mengabaikan pengembang layer 2.

Co-founder Polygon Sandeep Nailwal mengatakan loyalitasnya terhadap Ethereum semakin melemah, dengan mengklaim bahwa Ethereum Foundation tidak memberikan "dukungan langsung" kepada timnya meskipun Polygon telah lama berperan dalam penskalaan jaringan.

Dalam postingan di X pada 21 Oktober, dia berpendapat bahwa karya Polygon (POL) sering diabaikan oleh komunitas Ethereum (ETH), yang menurutnya gagal mengakui status layer 2-nya meskipun Polygon mendukung beberapa aplikasi terbesar Ethereum.

Nailwal mengatakan komunitas Ethereum telah menjadi tertutup

Nailwal menyatakan bahwa ekosistem Polygon, termasuk jaringan seperti Katana dan XLayer, tetap terkait erat dengan Ethereum. Namun, dia mengklaim komunitas memperlakukan kemajuan Polygon sebagai sesuatu yang terpisah dari kesuksesan Ethereum secara lebih luas.

Dia menambahkan bahwa nilai pasar Polygon bisa "dua hingga lima kali lebih tinggi" jika memposisikan diri sebagai rantai layer 1 yang berdiri sendiri, daripada mempertahankan hubungan dengan Ethereum.

Komentarnya muncul setelah berminggu-minggu perdebatan internal di antara pengembang dan pendiri Ethereum mengenai peran yayasan dalam mendukung pengembang eksternal. Pernyataan Nailwal menyuarakan kekhawatiran yang sama dari kontributor lain yang mempertanyakan bagaimana yayasan mengalokasikan hibah dan pengakuan dalam ekosistem.

Cronje dari Sonic mengangkat kekhawatiran serupa

Andre Cronje, co-founder Sonic Labs, menyuarakan pernyataan Nailwal, dengan mengatakan dia telah "membakar lebih dari 700 ETH" untuk membangun di Ethereum tanpa menerima hibah atau dukungan apapun, bahkan tidak mendapat retweet.

Cronje mencatat bahwa pengalamannya sangat kontras dengan proyek-proyek baru di bawah ekosistem Sonic (S), yang sering menerima dukungan finansial dan teknis. Komentarnya menambah bobot pada klaim Nailwal tentang dukungan yang tidak merata di seluruh komunitas pengembang Ethereum.

Co-founder Ethereum Vitalik Buterin Merespons

Dalam respons X berikutnya, co-founder Ethereum Vitalik Buterin berterima kasih kepada Nailwal dan Polygon atas kontribusi mereka. Dia menekankan upaya awal Polygon untuk mengembangkan teknologi zero-knowledge dan upayanya menggunakan kerangka kerja AggLayer untuk menskalakan Ethereum.

Buterin juga menyebutkan karya amal Nailwal dalam proyek seperti program bioteknologi Balvi dan CryptoRelief, menyatakan bahwa kontribusinya telah memiliki "dampak dunia nyata jauh melampaui kripto."

Buterin melanjutkan dengan mengatakan bahwa kemajuan terbaru dalam sistem pembuktian ZK mungkin memungkinkan Polygon untuk berintegrasi dengan rantai utama Ethereum dan memberikan jaminan keamanan yang lebih kuat, menunjukkan potensi jalan untuk kerja sama di masa depan.