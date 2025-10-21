BursaDEX+
Pasar bearish kripto berikutnya akan memiliki pemicu yang benar-benar baru: Willy Woo

Penulis: CoinstatsSumber: Coinstats
2025/10/21 11:57
Analis Willy Woo memperingatkan bahwa pasar bearish kripto berikutnya mungkin didorong oleh penurunan siklus bisnis, terakhir terlihat pada 2008, sebelum Bitcoin ditemukan.

Pasar bearish kripto berikutnya bisa sangat brutal dan didorong oleh penurunan siklus bisnis yang belum pernah terlihat dalam kripto sebelumnya, menurut analis Willy Woo.

Pasar bearish berikutnya "akan ditentukan oleh siklus lain yang dilupakan orang," kata Woo pada hari Senin.

Dia mengatakan bahwa sebelumnya kita telah mengalami dua siklus yang tumpang tindih berdasarkan peristiwa halving Bitcoin setiap empat tahun dan pasokan uang global M2. 

