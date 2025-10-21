Postingan Berita Ripple: Tenggat Waktu Baru ETF XRP Terungkap pertama kali muncul di Coinpedia Fintech News

Penutupan pemerintah A.S. yang sedang berlangsung telah menghentikan proses persetujuan untuk dana yang diperdagangkan di bursa (ETF) XRP yang telah lama ditunggu. Beberapa dana awalnya dijadwalkan untuk tenggat persetujuan mereka pada Oktober, tetapi Securities and Exchange Commission (SEC) telah menghentikan semua tindakan terkait karena penutupan tersebut.

ETF XRP Ditunda hingga Akhir 2025

Seorang pakar kripto baru-baru ini mengatakan bahwa bahkan setelah pemerintah dibuka kembali, SEC masih akan membutuhkan sekitar empat minggu untuk memproses aplikasi ETF. Komisi harus menyelesaikan penumpukan yang terakumulasi, menyelesaikan tinjauan hukum, dan menyelesaikan penandatanganan sebelum persetujuan apa pun dapat dilanjutkan.

Dia mengatakan, "Dan bahkan setelah pemerintah melanjutkan, mungkin butuh 4 minggu lagi untuk menanganinya. Kemungkinan persetujuan ETF sekarang adalah akhir November hingga akhir Desember."

Beberapa analis mengharapkan proses peninjauan untuk ETF kripto, termasuk XRP, akan bergerak lebih cepat di bawah kerangka kerja SEC yang diperbarui. Lembaga tersebut telah menghapus persyaratan 19b-4 dan memperkenalkan standar pencatatan generik baru. Perubahan ini dapat mempersingkat timeline persetujuan dengan hanya berfokus pada proses pengajuan S-1.

Perusahaan Besar Menunggu Keputusan SEC

Beberapa manajer aset, termasuk Grayscale, 21Shares, Bitwise, Canary Capital, WisdomTree, dan CoinShares sedang menunggu persetujuan SEC untuk aplikasi ETF XRP mereka. Tenggat waktu ini awalnya ditetapkan antara 18 Oktober dan 25 Oktober tetapi telah ditunda karena penutupan pemerintah.

Proposal ETF lainnya untuk Litecoin (Canary, Grayscale, CoinShares), Solana (Grayscale, VanEck, 21Shares, Canary, Bitwise), dan Cardano (Grayscale) juga menghadapi kemunduran serupa.

Menurut data dari Polymarket, probabilitas persetujuan ETF XRP pada akhir 2025 kini telah melonjak menjadi 99%.

Reaksi Para Ahli

Banyak pakar industri mengharapkan Oktober menjadi bulan penting untuk persetujuan ETF kripto. Namun, setelah pengumuman penutupan, sentimen berubah. Nate Geraci, Presiden The ETF Store, menyarankan bahwa penundaan itu tak terhindarkan. Sementara itu, analis senior ETF Bloomberg, Eric Balchunas, membandingkan situasi tersebut dengan "penundaan karena hujan," jeda sementara, bukan pembatalan.