Berita Pasar: China Membebaskan ID Digital: Kekuatan untuk Melacak Setiap Gerakan Online

Sistem identitas digital baru di Tiongkok memperketat kontrol pemerintah di internet, di mana warga dilacak melalui ID unik di platform sosial.

Pada 15 Juli 2025, Tiongkok memperkenalkan sistem identitas digital, tahap baru dalam proses pengendalian aktivitas online warga.

Pengguna harus mengidentifikasi diri mereka melalui aplikasi kepolisian, memberikan nama asli mereka, dan pemindaian wajah untuk mendapatkan nomor ID digital unik dari pemerintah.

ID ini memungkinkan pengguna untuk masuk ke berbagai platform tanpa kesulitan, termasuk WeChat, Alibaba, dan Douyin, alih-alih mengadopsi metode verifikasi identitas secara terpisah, yang sebelumnya dilakukan melalui aplikasi tunggal.​

Revolusi Pengawasan Online: Kekuatan Satu ID.

Sebelumnya platform memiliki verifikasi nama asli yang dilakukan satu per satu, tetapi itu terdesentralisasi.

Saat ini, informasi identitas terkonsentrasi di tangan Kementerian Keamanan Publik, yang mampu melacak semua aktivitas online pengguna tertentu dengan presisi.

Dengan sistem ini, pemantauan dan penyensoran konten menjadi lebih personal dan meresap, termasuk media sosial dan belanja online, serta layanan komunikasi.

Ini memperluas langkah-langkah sensor internet yang digunakan di Tiongkok, seperti Great Firewall dan kebijakan nama asli siber.​

Privasi atau Kontrol? Menimbang Dampaknya

Pemerintah Tiongkok mengemas sistem ini sebagai sarana untuk memperoleh informasi pribadi dan mencegah spam di internet. Namun, ini ditunjukkan oleh kritikus sebagai taktik pengawasan dan kontrol yang menyeluruh.

Aktivis hak asasi manusia khawatir bahwa ini secara serius membatasi anonimitas, yang membahayakan kebebasan berbicara.

Sentralisasi identitas online, negara menyebarkan otokrasi digitalnya, menekan anonimitas, dan dapat menghukum mereka yang menentang negara, serta mereka yang prihatin dan pengguna rata-rata, dalam sekejap.​

Aplikasi pendaftaran tidak wajib, meskipun pemerintah sangat mempromosikan aplikasi tersebut dengan lebih dari 80 aplikasi utama yang sudah mengintegrasikan sistem ini.

Para pengguna diberikan nomor web dan sertifikat web untuk menggunakan layanan tanpa harus sering masuk, dan penggunaan yang ramah pengguna menyederhanakan tetapi menyatukan kontrol negara.

Proyek ini merupakan indikasi dari upaya berkelanjutan Tiongkok untuk memastikan bahwa negara beroperasi di ranah digital ini di bawah kendali ketat Presiden Xi Jinping.​

