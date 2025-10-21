BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFuturesXAUTTabunganPusat Acara
Lainnya
Sistem identitas digital baru di Tiongkok memperketat kontrol pemerintah di internet, di mana warga dilacak melalui ID unik di platform sosial. Pada 15 Juli 2025, Tiongkok memperkenalkan sistem identitas digital, tahap baru dalam proses pengendalian aktivitas online warga. Pengguna harus mengidentifikasi diri mereka [...] Artikel Market News: China Unleashes Digital ID: Power to Track Every Online Move pertama kali muncul di Live Bitcoin News.Sistem identitas digital baru di Tiongkok memperketat kontrol pemerintah di internet, di mana warga dilacak melalui ID unik di platform sosial. Pada 15 Juli 2025, Tiongkok memperkenalkan sistem identitas digital, tahap baru dalam proses pengendalian aktivitas online warga. Pengguna harus mengidentifikasi diri mereka [...] Artikel Market News: China Unleashes Digital ID: Power to Track Every Online Move pertama kali muncul di Live Bitcoin News.

Berita Pasar: China Membebaskan ID Digital: Kekuatan untuk Melacak Setiap Gerakan Online

Penulis: LiveBitcoinNewsSumber: LiveBitcoinNews
2025/10/21 13:45
SPACE ID
ID$0.07678-1.89%
Movement
MOVE$0.03317-5.28%
SecondLive
LIVE$0.00006675+4.39%

Sistem identitas digital baru di Tiongkok memperketat kontrol pemerintah di internet, di mana warga dilacak melalui ID unik di platform sosial.

Pada 15 Juli 2025, Tiongkok memperkenalkan sistem identitas digital, tahap baru dalam proses pengendalian aktivitas online warga. 

Pengguna harus mengidentifikasi diri mereka melalui aplikasi kepolisian, memberikan nama asli mereka, dan pemindaian wajah untuk mendapatkan nomor ID digital unik dari pemerintah. 

ID ini memungkinkan pengguna untuk masuk ke berbagai platform tanpa kesulitan, termasuk WeChat, Alibaba, dan Douyin, alih-alih mengadopsi metode verifikasi identitas secara terpisah, yang sebelumnya dilakukan melalui aplikasi tunggal.​

Revolusi Pengawasan Online: Kekuatan Satu ID.

Sebelumnya platform memiliki verifikasi nama asli yang dilakukan satu per satu, tetapi itu terdesentralisasi.

Saat ini, informasi identitas terkonsentrasi di tangan Kementerian Keamanan Publik, yang mampu melacak semua aktivitas online pengguna tertentu dengan presisi. 

Dengan sistem ini, pemantauan dan penyensoran konten menjadi lebih personal dan meresap, termasuk media sosial dan belanja online, serta layanan komunikasi. 

Ini memperluas langkah-langkah sensor internet yang digunakan di Tiongkok, seperti Great Firewall dan kebijakan nama asli siber.​

Privasi atau Kontrol? Menimbang Dampaknya

Pemerintah Tiongkok mengemas sistem ini sebagai sarana untuk memperoleh informasi pribadi dan mencegah spam di internet. Namun, ini ditunjukkan oleh kritikus sebagai taktik pengawasan dan kontrol yang menyeluruh. 

Aktivis hak asasi manusia khawatir bahwa ini secara serius membatasi anonimitas, yang membahayakan kebebasan berbicara. 

Sentralisasi identitas online, negara menyebarkan otokrasi digitalnya, menekan anonimitas, dan dapat menghukum mereka yang menentang negara, serta mereka yang prihatin dan pengguna rata-rata, dalam sekejap.​

Aplikasi pendaftaran tidak wajib, meskipun pemerintah sangat mempromosikan aplikasi tersebut dengan lebih dari 80 aplikasi utama yang sudah mengintegrasikan sistem ini. 

Para pengguna diberikan nomor web dan sertifikat web untuk menggunakan layanan tanpa harus sering masuk, dan penggunaan yang ramah pengguna menyederhanakan tetapi menyatukan kontrol negara. 

Proyek ini merupakan indikasi dari upaya berkelanjutan Tiongkok untuk memastikan bahwa negara beroperasi di ranah digital ini di bawah kendali ketat Presiden Xi Jinping.​

Postingan Berita Pasar: Tiongkok Meluncurkan ID Digital: Kekuatan untuk Melacak Setiap Gerakan Online pertama kali muncul di Live Bitcoin News.

Peluang Pasar
Logo SPACE ID
Harga SPACE ID(ID)
$0.07678
$0.07678$0.07678
-3.78%
USD
Grafik Harga Live SPACE ID (ID)
Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

Anda Mungkin Juga Menyukai

Prakiraan Euro 2026: Pandangan Optimis Bank of America Mengungkap Pergeseran Mata Uang Strategis

Prakiraan Euro 2026: Pandangan Optimis Bank of America Mengungkap Pergeseran Mata Uang Strategis

BitcoinWorld Prakiraan Euro 2026: Pandangan Bullish Bank of America Mengungkap Pergeseran Strategis Mata Uang Pasar mata uang global menghadapi transformasi penting saat Bank
Bagikan
bitcoinworld2026/01/12 19:25
Tempo Bermitra dengan DeepNode AI untuk Mendesentralisasi Jaringan AI

Tempo Bermitra dengan DeepNode AI untuk Mendesentralisasi Jaringan AI

Tempo dan DeepNode AI siap menggantikan sistem AI terpusat dengan desentralisasi untuk memperluas aksesibilitas kripto dan inovasi di seluruh ekosistem Web3.
Bagikan
Blockchainreporter2026/01/12 19:15
Evolusi Basis Data: Dari RDBMS Tradisional ke Sistem Siap AI-Native dan Quantum

Evolusi Basis Data: Dari RDBMS Tradisional ke Sistem Siap AI-Native dan Quantum

Lanskap basis data sedang mengalami perubahan terbesar sejak gerakan NoSQL di tahun 2010-an. Dua kekuatan sedang membentuk ulang segalanya: kecerdasan buatan dan
Bagikan
Hackernoon2026/01/12 13:31