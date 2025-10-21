Sui Meningkat, Cardano Memperluas Hydra, Sementara BlockDAG Bersinar dengan Presale $430 Juta dan Penawaran Harga $0,0015 Terbatas Waktu

Sui, Cardano, dan BlockDAG menarik perhatian menjelang tahun 2025, masing-masing menunjukkan kekuatan unik. Kenaikan Sui sebesar 10,48% minggu ini mencerminkan minat yang berkembang pada desain berbasis objeknya, yang bertujuan memungkinkan eksekusi paralel untuk pemrosesan lebih cepat. Cardano melanjutkan perjalanan stabilnya dengan Hydra, solusi penskalaan yang dimaksudkan untuk meningkatkan throughput dan mengurangi kemacetan jaringan.

Sementara itu, BlockDAG (BDAG) membedakan dirinya dengan tindakan terukur. Proyek ini telah mengumpulkan $430 juta, menjual lebih dari 27 miliar koin, dan sekarang berada di Batch 31 dengan harga $0,0015. Sementara Sui dan Cardano masih sangat bergantung pada pencapaian masa depan, BlockDAG menekankan pengiriman aktif, menawarkan hasil nyata yang menarik bagi mereka yang mengamati pasar koin dengan cermat di tahun 2025.

Pendekatan Paralel Sui Masih Menunggu Bukti Nyata

Harga Sui naik sebesar 10,48%, menarik perhatian untuk model blockchain berbasis objeknya. Sistem ini dirancang untuk meningkatkan skalabilitas dengan memproses transaksi secara paralel, fitur yang dapat menguntungkan aplikasi yang membutuhkan efisiensi tinggi. Di atas kertas, model ini memiliki potensi kuat, tetapi penggunaan dunia nyata masih belum ada. Sebagian besar daya tariknya tetap teoretis karena banyak fungsi masih dalam tahap testnet.

Sementara percakapan seputar desain Sui terus berkembang, keterlibatan pengembang aktif masih terbatas. Fitur-fitur utama yang dipromosikan oleh proyek belum mencapai penerapan langsung, membuat kemajuan jaringan di masa depan terikat pada roadmap-nya alih-alih kegunaan saat ini. Platform seperti Traders Union mencatat peningkatan aktivitas perdagangan, tetapi tanpa adopsi yang lebih kuat, reli jangka pendek berisiko memudar.

Bagi Sui, tantangannya jelas. Untuk mempertahankan pertumbuhan, ia harus menunjukkan kinerja yang berfungsi dan adopsi yang dapat diandalkan di luar hype yang didorong pasar. Nilainya pada tahun 2025 akan bergantung pada apakah janji-janji tersebut berubah menjadi hasil praktis yang mempertahankan permintaan jangka panjang.

Cardano Berkembang dengan Hydra, Tetapi Menghadapi Hambatan Adopsi

Cardano telah dikenal dengan pendekatan metodisnya, yang sering berakar pada pengembangan berbasis penelitian. Protokol penskalaan Layer 2 Hydra adalah langkah terbaru, yang bertujuan mengurangi kemacetan dengan memungkinkan transaksi off-chain yang lebih cepat. Kemajuan ini memberi analis alasan untuk percaya ADA bisa melihat kenaikan, bahkan saat tekanan ekonomi yang lebih besar membebani pasar.

Meskipun kemajuan teknis ini, kecepatan Cardano telah lambat. Jadwal pembaruan jaringan telah membuat beberapa pengguna frustrasi, dengan aktivitas dApp tetap lebih lemah dari yang diharapkan. Analis dari outlet seperti Captain Altcoin melihat potensi jangka panjang, tetapi realitas jangka pendek Cardano berbeda. Daya tarik ritel terbatas, dan ekosistem belum melihat momen terobosan yang secara konsisten menarik pengguna baru.

Kekuatan koin ini terletak pada visinya untuk adopsi jangka panjang, tetapi kecepatan penerapannya saat ini menimbulkan pertanyaan. Proyek-proyek pesaing bergerak cepat, dan Cardano harus menunjukkan kecepatan praktis dan keterlibatan nyata untuk menjaga relevansinya tetap kuat pada tahun 2025.

BlockDAG Memberikan Hasil Sementara Yang Lain Merencanakan

Tidak seperti Sui dan Cardano, yang terus bergantung pada tujuan mendatang, BlockDAG menunjukkan pengiriman yang jelas hari ini. Proyek ini telah mengumpulkan $430 juta, mencapai Batch 31, dan mencapai ROI 2940% sejak batch pertamanya. Dengan lebih dari 27 miliar koin BDAG terjual, koin ini masih tersedia dengan harga $0,0015 menggunakan kode "TGE" terbatas sebelum langkah harga berikutnya.

Yang membedakan BlockDAG adalah fokusnya pada transparansi dan eksekusi. Roadmap-nya tidak hanya di atas kertas tetapi sudah berjalan. Empat langkah peluncuran terakhir termasuk integrasi mainnet penuh, pengiriman lebih dari 20.000 penambang, Awakening Testnet yang akan aktif, dan koordinasi yang dikonfirmasi dengan bursa Tier-1 dan Tier-2. Testnet mendukung abstraksi akun, peningkatan kontrak, dan kompatibilitas EVM penuh. Explorer publik memungkinkan siapa saja untuk melacak metrik jaringan secara real-time.

Keamanan dan kepatuhan adalah pusat dari BlockDAG. Kontrol treasury multi-signature, perlindungan kunci perangkat keras, dan audit pihak ketiga memberikan keandalan yang kuat. Tokenomics yang diaudit dan metode pendanaan terbuka lebih lanjut memastikan keselarasan dengan kebutuhan regulasi dan pertumbuhan jangka panjang.

Selain itu, BlockDAG telah memperkenalkan kode peringkat TGE dengan waktu terbatas yang menentukan kapan pengguna menerima airdrop saat peluncuran:

Peringkat 1–300: Airdrop instan

Peringkat 301–600: 30 menit

Peringkat 601–1000: 60 menit

Peringkat 1001–1500: 2 jam

Peringkat 1501–2000: 4 jam

Peringkat 2001–5000: 6 jam

Peringkat 5001: 24 jam

Pendekatan pengiriman terstruktur ini menjadikan BlockDAG salah satu nama paling solid di antara koin kripto baru pada tahun 2025. Dengan mengubah rencana menjadi sistem aktif, ini membuktikan bahwa eksekusi lebih penting daripada janji.

Pandangan Akhir

Sui, Cardano, dan BlockDAG menyoroti jalur berbeda di tahun 2025. Sui telah memicu minat dengan sistem paralelnya, tetapi harus bergerak melampaui eksperimen testnet. Cardano, didukung oleh Hydra, terus menyempurnakan penskalaan tetapi masih menghadapi tantangan dalam mencapai daya tarik yang lebih luas. Keduanya menunjukkan potensi, namun pertumbuhan mereka sangat bergantung pada adopsi masa depan.

BlockDAG berdiri terpisah dengan hasil saat ini. Proyek ini telah menjual lebih dari 27 miliar koin, mengumpulkan $430 juta, dan terus menjalankan roadmap-nya dengan kemajuan yang terlihat, seperti peluncuran penambang dan Awakening Testnet-nya. Bagi mereka yang mengeksplorasi koin kripto baru di tahun 2025, perbedaannya jelas. Konsep saja tidak dapat mempertahankan momentum; pengiriman konsisten, seperti yang dilakukan BlockDAG, menentukan dampak yang bertahan lama.

