Integrasi Avail Membawa Akses Likuiditas Lintas Rantai ke dApps TRON

TLDR

TRON memproses $23,1B dalam transaksi USDT harian selama Q2 2025.

$23,1B Avail Nexus menghubungkan TRON dengan 10 blockchain lainnya secara mulus.

TRON menampung $77B dalam USDT dan lebih dari 339M akun pengguna.

Integrasi ini memungkinkan dApps multichain tanpa menggunakan jembatan.

Dominasi TRON dalam penggunaan stablecoin kini bergerak melampaui rantainya sendiri. Integrasi baru dengan penyedia infrastruktur modular Avail kini memungkinkan aplikasi terdesentralisasi (dApps) di TRON untuk mengakses likuiditas dan pasar dari 10 blockchain lainnya. Perubahan ini bertujuan untuk menyederhanakan konektivitas multichain dan menghilangkan kebutuhan akan jembatan atau perpindahan rantai, membuat jaringan TRON lebih interoperabel di seluruh keuangan terdesentralisasi (DeFi).

Akses Lintas Rantai Tanpa Jembatan

Avail mengumumkan integrasinya dengan jaringan TRON melalui lapisan interoperabilitasnya, Avail Nexus. Koneksi ini memungkinkan dApps berbasis TRON untuk memanfaatkan likuiditas eksternal dan pasar pengguna tanpa menggunakan jembatan blockchain tradisional.

Integrasi ini menghilangkan kebutuhan akan alur kerja perpindahan rantai yang kompleks atau manajemen gas. Pengembang kini dapat membuat aplikasi yang beroperasi di beberapa blockchain sambil tetap berada dalam ekosistem TRON.

TRON telah lama menjadi pusat aktivitas stablecoin, terutama dengan USDT. Pada kuartal kedua 2025, TRON memproses lebih dari $23,1 miliar dalam transaksi USDT harian. Jaringan ini juga mencatat rata-rata harian 2,5 juta dompet aktif dan 8,6 juta transaksi. Skala ini kini akan tersedia untuk penggunaan yang dapat dikomposisi di seluruh rantai lain yang didukung oleh Avail.

Anurag Arjun, co-founder Avail, mengatakan, "TRON telah mencapai skala yang tak tertandingi dalam adopsi stablecoin, tetapi kekuatan itu sebagian besar tetap terkandung dalam dirinya sendiri. Avail Nexus mengubah hal itu dengan menjadikan ekosistem TRON benar-benar tanpa izin dan dapat dikomposisi dengan DeFi global."

Likuiditas TRON Menjadi Dapat Dikomposisi

Dengan lebih dari $77 miliar USDT yang beredar dan total nilai terkunci (TVL) di atas $26 miliar, TRON adalah pemain utama dalam transaksi aset digital. Koneksi baru ini akan memungkinkan likuiditasnya digunakan di seluruh rantai secara instan.

Melalui Avail Nexus, dApps dan platform DeFi TRON dapat mengakses kumpulan likuiditas dari rantai lain tanpa harus bergantung pada jembatan pihak ketiga. Ini menyederhanakan pengalaman pengguna sambil memperluas pasar yang tersedia.

Kolaborasi ini menciptakan saluran likuiditas dua arah. Pengguna TRON dapat berinteraksi dengan dApps dan aset di seluruh rantai yang didukung. Pada saat yang sama, pengguna di jaringan lain dapat mengakses likuiditas TRON dan infrastruktur stablecoin.

Sam Elfarra, Juru Bicara Komunitas untuk TRON DAO, berkomentar, "Integrasi ini membuka perbatasan baru untuk kolaborasi lintas rantai. Ini meningkatkan interoperabilitas di seluruh ekosistem dan menyiapkan panggung untuk pengalaman Web3 yang lebih terhubung dan dinamis."

Pasar Terpadu untuk Pengembang dan Pengguna

Infrastruktur terpadu memungkinkan pengembang untuk membangun aplikasi yang berfungsi di berbagai blockchain sambil menggunakan TRON sebagai lapisan dasar. Ini dirancang untuk meningkatkan aksesibilitas bagi pengguna dan mengurangi fragmentasi di seluruh ekosistem.

Integrasi ini bertujuan untuk mendukung kasus penggunaan seperti peminjaman lintas rantai, perdagangan, dan yield farming. Pengembang di TRON tidak lagi perlu mengelola koneksi jembatan individual atau menangani beberapa token gas untuk menyediakan layanan multichain.

Pengguna juga akan mendapat manfaat dari pengaturan yang disederhanakan ini. Mereka dapat berinteraksi dengan platform DeFi multichain langsung dari dApps TRON. Ini membuka strategi perdagangan dan likuiditas baru dengan kompleksitas teknis yang lebih sedikit.

Langkah Menuju Ekosistem Multichain

Avail menyediakan infrastruktur modular yang berfokus pada skalabilitas dan konektivitas lintas rantai. Kemitraan dengan TRON menyatukan salah satu jaringan blockchain paling aktif dengan ekosistem lintas rantai yang berkembang.

Langkah ini memposisikan aset dan aplikasi TRON untuk siap multichain secara default. Tanpa perlu keluar dari jaringan atau bergantung pada alat eksternal, pengguna dapat terlibat dengan ekosistem DeFi yang lebih luas secara aman.

Dengan menghubungkan volume dan basis pengguna TRON dengan jaringan Avail, kedua platform bertujuan untuk mendukung lingkungan blockchain yang lebih mulus dan saling terhubung. Ini dapat membantu mendorong pengembangan dApp masa depan dan solusi likuiditas baru.

