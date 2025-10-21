Komentar Vitalik Buterin tentang Polygon Memicu Perdebatan Tata Kelola Ethereum yang Besar

Postingan Komentar Polygon Vitalik Buterin Memicu Perdebatan Tata Kelola Ethereum Besar pertama kali muncul di Coinpedia Fintech News

Ethereum sekali lagi menjadi sorotan kali ini untuk pujian dan kontroversi. Sementara co-founder Vitalik Buterin memuji Polygon dan co-foundernya Sandeep Nailwal atas kontribusi luar biasa mereka pada ekosistem Ethereum, pengembang inti Ethereum Péter Szilágyi mengkritik tata kelola internal jaringan, menuduh Ethereum Foundation terlalu tersentralisasi.

Perspektif yang bertentangan ini menggarisbawahi pertumbuhan pesat Ethereum dan tantangan tata kelolanya yang berkelanjutan.

Vitalik Buterin Memuji Upaya ZK-EVM Polygon

Vitalik Buterin menyoroti peran penting Polygon dalam skalabilitas dan inovasi Ethereum, memuji kerja awalnya dalam teknologi bukti zero-knowledge (ZK). Dia memuji proyek ZK-EVM yang dipimpin oleh Jordi Baylina dan kemajuan infrastruktur Polygon seperti AggLayer, yang memperkuat ekosistem Layer 2 Ethereum.

Di luar teknologi, Buterin juga memuji Sandeep Nailwal atas inisiatif kemanusiaannya, menekankan bahwa hanya sedikit di dunia kripto yang menggabungkan inovasi dengan kebaikan sosial. Nailwal ikut mendirikan CryptoRelief, yang mendukung penelitian biomedis di India, dan secara sukarela mengembalikan $190 juta dalam token SHIB untuk mendukung proyek pandemi open-source Balvi.

Buterin juga mendorong Polygon untuk mengintegrasikan teknologi ZK canggih ke dalam rantai PoS-nya untuk mencapai jaminan keamanan Ethereum Layer-1, mencatat bahwa solusi ZK-EVM modern kini efisien dan siap produksi.

Péter Szilágyi Mengungkapkan Kekhawatiran Tentang Sentralisasi Ethereum

Péter Szilágyi, pengembang utama klien Geth Ethereum, menyuarakan frustrasi mendalam dengan model tata kelola Ethereum dan pengaruh dominan Vitalik Buterin. Dia memperingatkan bahwa pengambilan keputusan terpusat dalam Ethereum Foundation berisiko merusak prinsip-prinsip terdesentralisasi Ethereum.

Szilágyi menambahkan bahwa kontributor jangka panjang sering menghadapi peran yang berkurang dan pengakuan yang buruk, memaksa beberapa untuk mencari pendanaan eksternal atau pendapatan alternatif. Dia mengungkapkan kekhawatiran bahwa pengembang inti kurang dihargai, meskipun mereka menjadi tulang punggung kesuksesan Ethereum.

Andre Cronje Mengkritik Kurangnya Dukungan dari Ethereum Foundation

Menambah perdebatan tata kelola, pionir DeFi Andre Cronje juga berbagi frustrasinya tentang praktik pendanaan dan komunikasi Ethereum Foundation. Meskipun menjadi salah satu pembangun DeFi paling berpengaruh, Cronje mengklaim dia tidak pernah menerima dukungan nyata dari EF.

Dia membandingkan pengalamannya dengan proyek lain seperti Sonic, menyatakan bahwa mereka menerima hibah, audit, dan bantuan pemasaran, sementara pengembang independen seperti dirinya tidak mendapat dukungan.

Menyeimbangkan Inovasi Dengan Tata Kelola Terdesentralisasi

Perspektif yang kontras ini menyoroti ketegangan Ethereum yang berkembang antara inovasi dan tata kelola. Di satu sisi, kepemimpinan Vitalik Buterin terus mendorong terobosan teknologi, ekspansi Layer 2, dan inisiatif sosial.

Di sisi lain, pengembang seperti Szilágyi dan Cronje memperingatkan bahwa desentralisasi Ethereum berisiko jika pengambilan keputusan tetap terkonsentrasi di antara beberapa individu.

Masa depan Ethereum sekarang bergantung pada seberapa baik ia dapat menyeimbangkan kepemimpinan visioner dengan tata kelola yang transparan dan terdesentralisasi. Saat Ethereum berkembang melalui inisiatif seperti ZK-EVM Polygon, solusi Layer 2, dan adopsi institusional, memastikan pengakuan pengembang yang adil dan pengambilan keputusan yang didorong komunitas akan sangat penting untuk mempertahankan kesuksesan jangka panjangnya.

