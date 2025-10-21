21bitcoin Austria Meluncurkan Pilot Pinjaman Berbasis Bitcoin Pertama di Eropa Dengan VR Bank dan Sopra

Operator 21bitcoin FIOR Digital GmbH telah meluncurkan proyek percontohan pertama di Eropa dengan Volksbank Raiffeisenbank Bayern Mitte eG dan Sopra Financial Technology GmbH untuk mengembangkan solusi white-label pinjaman berbasis bitcoin yang sesuai dengan regulasi, diumumkan pada 20 Oktober 2025. Konsorsium ini akan menjalankan percontohan dari Salzburg dan situs bank-bank mitra, menggabungkan kemampuan kustodi dan pengalaman pengguna 21bitcoin dengan VR Bank […]
Sumber: https://news.bitcoin.com/austrias-21bitcoin-launches-europe-first-bitcoin-backed-loan-pilot-with-vr-bank-and-sopra/
