21bitcoin Austria Meluncurkan Pilot Pinjaman Berbasis Bitcoin Pertama di Eropa Dengan VR Bank dan Sopra

Penulis: BitcoinEthereumNewsSumber: BitcoinEthereumNews
2025/10/21 17:56
Operator 21bitcoin FIOR Digital GmbH telah meluncurkan proyek percontohan pertama di Eropa dengan Volksbank Raiffeisenbank Bayern Mitte eG dan Sopra Financial Technology GmbH untuk mengembangkan solusi white-label pinjaman berbasis bitcoin yang sesuai dengan regulasi, diumumkan pada 20 Oktober 2025. Konsorsium ini akan menjalankan percontohan dari Salzburg dan situs bank-bank mitra, menggabungkan kemampuan kustodi dan pengalaman pengguna 21bitcoin dengan VR Bank […]

Sumber: https://news.bitcoin.com/austrias-21bitcoin-launches-europe-first-bitcoin-backed-loan-pilot-with-vr-bank-and-sopra/

