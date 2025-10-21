Ethereum dalam Krisis saat Pengembang Inti Menuduh Buterin Melakukan Kontrol Terpusat

Sebuah surat bocor dari pengembang inti lama Péter Szilágyi menuduh Vitalik Buterin dan lingkaran dalam kecil mengendalikan arah blockchain terbesar kedua di dunia, memicu perselisihan terbuka yang segera menarik suara-suara utama industri.

Perebutan Kekuasaan Mengguncang Inti Ethereum

Szilágyi's catatan, yang dikirim ke Ethereum Foundation tetapi kemudian dipublikasikan, menggambarkan apa yang disebutnya sebagai "budaya pintu tertutup" di mana segelintir pengembang dan beberapa investor ventura secara efektif memutuskan proyek mana yang berhasil. Dia memperingatkan bahwa janji desentralisasi Ethereum sedang dirusak dari dalam, mengklaim pengaruh sekarang lebih terkait dengan koneksi daripada keunggulan teknis. Surat tersebut dengan cepat menyebar ke seluruh komunitas, memicu perdebatan sengit tentang tata kelola, transparansi, dan apakah Ethereum telah terlalu jauh menyimpang dari etos akarnya.

Kontroversi meluas ketika co-founder Polygon Sandeep Nailwal masuk ke dalam diskusi, mengungkapkan frustrasi dengan politik internal ekosistem. Dalam postingan blak-blakan, dia mengatakan komunitas Ethereum telah menjadi kacau dan meremehkan kontributor seperti Polygon, yang teknologi Layer-2-nya telah memainkan peran besar dalam pertumbuhan Ethereum. Menurut Nailwal, struktur sosial jaringan lebih menghargai keselarasan dengan orang dalam daripada inovasi, membuat bahkan pembangun top merasa terasingkan. Dia menambahkan bahwa nilai pasar Polygon bisa jauh lebih tinggi jika sepenuhnya menjauhkan diri dari merek Ethereum.

Frustrasi Polygon Menambah Bahan Bakar ke Api

Komentar Nailwal menyentuh titik sensitif: pendukung melihatnya sebagai kritik yang sudah lama tertunda, sementara yang lain menuduhnya berlebihan. Namun komentarnya menyoroti ketidaknyamanan yang berkembang di antara pengembang yang percaya bahwa kepemimpinan Ethereum tidak lagi mencerminkan ideal open-source-nya.

Menghadapi kritik yang meningkat, Vitalik Buterin merespons secara publik, berterima kasih kepada Polygon atas komitmen jangka panjangnya dan menyoroti kemajuannya dalam teknologi skalabilitas dan zero-knowledge. Dia mengakui bahwa kerja Polygon pada ZK-proofs awal membantu membuka jalan bagi evolusi Ethereum berikutnya, di mana verifikasi transaksi bisa biayanya kurang dari sepersekian sen. Buterin juga memuji upaya amal Nailwal, termasuk keputusannya untuk mengarahkan jutaan hasil kripto ke penelitian medis, membingkainya sebagai bukti bahwa "semangat kontribusi Ethereum masih hidup."

Namun, para pengamat mengatakan nada konsiliasi Buterin mungkin tidak cukup untuk meredam perpecahan yang semakin besar. Apa yang dimulai sebagai debat teknis telah berkembang menjadi perhitungan tentang kekuasaan, tujuan, dan apakah Ethereum dapat tetap inovatif dan benar-benar terdesentralisasi saat matang.

