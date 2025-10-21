BursaDEX+
Inilah mengapa harga Bitcoin jatuh hari ini

Penulis: BitcoinEthereumNewsSumber: BitcoinEthereumNews
2025/10/21 19:55
Bitcoin (BTC) kembali berbalik tajam pada Selasa, 21 Oktober, turun hampir 3% dan diperdagangkan serendah $107.552 pada jam-jam awal, kehilangan semua momentum akhir pekannya.

Aset tersebut bergerak seiring dengan pasar kripto secara keseluruhan, yang valuasi totalnya telah turun lebih dari 2% menjadi $3,67 triliun.

Seperti yang diperkirakan, kemunduran baru ini meredam ekspektasi untuk "Uptober," bulan yang dikenal dengan keuntungan kuat, dengan Bitcoin kini turun 6,30% selama sebulan terakhir, diperdagangkan pada $108.290 pada saat publikasi.

Grafik harga bulanan BTC. Sumber: Finbold

Altcoin mencerminkan penurunan Bitcoin. Ethereum (ETH), misalnya, telah turun 5,3% menjadi $3.859, sementara XRP turun 2,2% menjadi $2,41, menunjukkan sedikit reaksi terhadap pengumuman Ripple Labs tentang kendaraan baru yang didukung treasury, Evernorth.

Pada saat yang sama, BNB turun 5,7%, sementara Cardano (ADA) dan Solana (SOL) kehilangan antara 4% dan 6%. Di antara memecoin, Dogecoin (DOGE) mengalami kerugian terbesar, kehilangan 4,3%.

Mengapa Bitcoin turun?

Seperti disebutkan, pasar kripto global anjlok tajam selama 24 jam terakhir, dengan Bitcoin meluncur di bawah tekanan jual yang berat karena sentimen investor berubah. 

Penjualan dipercepat terutama oleh $320 juta posisi kripto dengan leverage yang dilikuidasi selama 24 jam terakhir. 

Demikian pula, ETF Bitcoin spot AS mencatat arus keluar bersih lebih lanjut pada 20 Oktober, memperpanjang rangkaian penarikan empat hari, karena BlackRock melihat $101 juta dalam penebusan.

Selain itu, dengan Indeks Fear & Greed di 33 ("Fear"), BTC tampak oversold, tetapi sentimen mungkin berubah menjelang meja bundar kebijakan kripto AS yang dijadwalkan pada 21-22 Oktober.

Pemadaman AWS menenggelamkan kripto

Menambah kekacauan, pemadaman Amazon Web Services (AWS) kemarin mengganggu operasi di bursa-bursa utama, termasuk Coinbase. 

Hilangnya akses ke aset digital yang diakibatkannya menyebabkan penjualan panik lebih lanjut karena sistem algoritmik memicu likuidasi. 

Dengan demikian, koreksi ini tidak hanya menggarisbawahi ketergantungan kripto pada adopsi institusional dan elemen makro tetapi juga kelemahannya terhadap gangguan teknis.

Gambar unggulan via Shutterstock

Sumber: https://finbold.com/heres-why-bitcoin-price-is-crashing-today/

