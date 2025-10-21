Postingan Coinbase Mengakuisisi Platform Investasi Echo Senilai $375 Juta dalam Kesepakatan Tunai-dan-Saham pertama kali muncul di Coinpedia Fintech News

Coinbase, salah satu bursa kripto terbesar di dunia, telah mengumumkan rencananya untuk mengakuisisi Echo, platform investasi onchain terkemuka, dalam kesepakatan senilai sekitar $375 juta, menandai akuisisi besar kedelapannya pada tahun 2025.

Kesepakatan tersebut, yang diselesaikan melalui kombinasi tunai dan saham Coinbase, memperkuat dorongan bursa ke pasar modal berbasis blockchain dan penawaran token tahap awal.​

Coinbase Menandatangani Kesepakatan Dengan Echo Senilai $375 Juta

Menurut pernyataan yang dipublikasikan pada hari Selasa, Coinbase berencana untuk mengintegrasikan alat unggulan Echo, Sonar, platform untuk penjualan token publik yang dikelola sendiri, ke dalam ekosistemnya.

Sementara itu, Sonar memungkinkan startup blockchain mengumpulkan dana langsung dari investor, membuat proses lebih transparan dan mudah diakses.

Dengan mengintegrasikan Echo, Coinbase bertujuan untuk membuat penggalangan dana lebih inklusif, efisien, dan digerakkan oleh komunitas. Pendiri akan mendapatkan akses modal yang lebih mudah, sementara investor dapat bergabung dalam penjualan token privat atau publik langsung melalui blockchain, mengurangi hambatan dan perantara.

Pendiri Echo Mengkonfirmasi Akuisisi

Pendiri Echo dan trader kripto populer Jordan "Cobie" Fish mengkonfirmasi akuisisi tersebut di X, dengan mengatakan, "Saya benar-benar tidak menyangka Echo akan dijual ke Coinbase, tapi beginilah kenyataannya. Merek akan tetap independen untuk saat ini."

Sejak peluncurannya, Echo telah membantu mengumpulkan lebih dari $200 juta di lebih dari 300 proyek, menyediakan alat yang memudahkan startup dan komunitas untuk berinvestasi dan tumbuh bersama.

Coinbase berencana menggunakan teknologi Echo untuk memperluas jangkauan melampaui penjualan token tradisional, merambah ke area seperti sekuritas yang ditokenisasi dan penawaran aset dunia nyata dalam waktu dekat.

Akuisisi ini menandai kesepakatan besar Coinbase yang kedelapan pada tahun 2025, setelah pengambilalihan sebelumnya terhadap Deribit, LiquiFi, dan aset NFT yang terhubung dengan merek podcast UpOnly.

