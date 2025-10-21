BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFuturesXAUTTabunganPusat Acara
Lainnya
Postingan Coinbase Mengakuisisi Platform Investasi Echo Senilai $375 Juta dalam Kesepakatan Tunai-dan-Saham pertama kali muncul di Coinpedia Fintech News Coinbase, salah satu bursa kripto terbesar di dunia, telah mengumumkan rencananya untuk mengakuisisi Echo, platform investasi onchain terkemuka, dalam kesepakatan yang bernilai sekitar $375 juta, menandai akuisisi besar kedelapannya pada tahun 2025. Perjanjian tersebut, yang diselesaikan melalui kombinasi tunai dan saham Coinbase, memperkuat dorongan bursa ke pasar modal berbasis blockchain dan ...Postingan Coinbase Mengakuisisi Platform Investasi Echo Senilai $375 Juta dalam Kesepakatan Tunai-dan-Saham pertama kali muncul di Coinpedia Fintech News Coinbase, salah satu bursa kripto terbesar di dunia, telah mengumumkan rencananya untuk mengakuisisi Echo, platform investasi onchain terkemuka, dalam kesepakatan yang bernilai sekitar $375 juta, menandai akuisisi besar kedelapannya pada tahun 2025. Perjanjian tersebut, yang diselesaikan melalui kombinasi tunai dan saham Coinbase, memperkuat dorongan bursa ke pasar modal berbasis blockchain dan ...

Coinbase Mengakuisisi Platform Investasi Echo Senilai $375 Juta dalam Kesepakatan Tunai-dan-Saham

Penulis: CoinPediaSumber: CoinPedia
2025/10/21 20:16
Echo
ECHO$0.007843-6.86%
Major
MAJOR$0.13085+4.52%
EPNS
PUSH$0.01117-0.71%
Coinbase's Brian Armstrong Hits Back at Banks Over Blocked Stablecoin Rewards

Postingan Coinbase Mengakuisisi Platform Investasi Echo Senilai $375 Juta dalam Kesepakatan Tunai-dan-Saham pertama kali muncul di Coinpedia Fintech News

Coinbase, salah satu bursa kripto terbesar di dunia, telah mengumumkan rencananya untuk mengakuisisi Echo, platform investasi onchain terkemuka, dalam kesepakatan senilai sekitar $375 juta, menandai akuisisi besar kedelapannya pada tahun 2025. 

Kesepakatan tersebut, yang diselesaikan melalui kombinasi tunai dan saham Coinbase, memperkuat dorongan bursa ke pasar modal berbasis blockchain dan penawaran token tahap awal.​

Coinbase Menandatangani Kesepakatan Dengan Echo Senilai $375 Juta

Menurut pernyataan yang dipublikasikan pada hari Selasa, Coinbase berencana untuk mengintegrasikan alat unggulan Echo, Sonar, platform untuk penjualan token publik yang dikelola sendiri, ke dalam ekosistemnya. 

Sementara itu, Sonar memungkinkan startup blockchain mengumpulkan dana langsung dari investor, membuat proses lebih transparan dan mudah diakses.

Dengan mengintegrasikan Echo, Coinbase bertujuan untuk membuat penggalangan dana lebih inklusif, efisien, dan digerakkan oleh komunitas. Pendiri akan mendapatkan akses modal yang lebih mudah, sementara investor dapat bergabung dalam penjualan token privat atau publik langsung melalui blockchain, mengurangi hambatan dan perantara.

  • Baca Juga :
  •   Pasar Kripto Menantikan Reli November: Harapan Pemotongan Suku Bunga Fed dan Data CPI Bisa Memicu Kebangkitan Bitcoin
  •   ,

Pendiri Echo Mengkonfirmasi Akuisisi

Pendiri Echo dan trader kripto populer Jordan "Cobie" Fish mengkonfirmasi akuisisi tersebut di X, dengan mengatakan, "Saya benar-benar tidak menyangka Echo akan dijual ke Coinbase, tapi beginilah kenyataannya. Merek akan tetap independen untuk saat ini."

Sejak peluncurannya, Echo telah membantu mengumpulkan lebih dari $200 juta di lebih dari 300 proyek, menyediakan alat yang memudahkan startup dan komunitas untuk berinvestasi dan tumbuh bersama.

Coinbase berencana menggunakan teknologi Echo untuk memperluas jangkauan melampaui penjualan token tradisional, merambah ke area seperti sekuritas yang ditokenisasi dan penawaran aset dunia nyata dalam waktu dekat. 

Akuisisi ini menandai kesepakatan besar Coinbase yang kedelapan pada tahun 2025, setelah pengambilalihan sebelumnya terhadap Deribit, LiquiFi, dan aset NFT yang terhubung dengan merek podcast UpOnly.

Jangan Pernah Ketinggalan Berita di Dunia Kripto!

Tetap terdepan dengan berita terbaru, analisis ahli, dan pembaruan real-time tentang tren terbaru di Bitcoin, altcoin, DeFi, NFT, dan lainnya.

bell icon Berlangganan Berita

FAQ

Untuk apa Coinbase mengakuisisi Echo?

Coinbase mengakuisisi Echo seharga $375 juta dalam bentuk kombinasi tunai dan saham untuk memperluas pasar modal berbasis blockchain.

Bagaimana Echo akan terintegrasi dengan Coinbase?

Platform Sonar milik Echo akan diintegrasikan ke dalam Coinbase, memungkinkan startup untuk menyelenggarakan penjualan token publik langsung di blockchain.

Bagaimana akuisisi ini menguntungkan investor kripto?

Investor dapat mengakses penjualan token privat dan publik langsung di blockchain, mengurangi perantara dan meningkatkan transparansi.

Peluang Pasar
Logo Echo
Harga Echo(ECHO)
$0.007843
$0.007843$0.007843
-6.35%
USD
Grafik Harga Live Echo (ECHO)
Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

Anda Mungkin Juga Menyukai

Prakiraan Euro 2026: Pandangan Optimis Bank of America Mengungkap Pergeseran Mata Uang Strategis

Prakiraan Euro 2026: Pandangan Optimis Bank of America Mengungkap Pergeseran Mata Uang Strategis

BitcoinWorld Prakiraan Euro 2026: Pandangan Bullish Bank of America Mengungkap Pergeseran Strategis Mata Uang Pasar mata uang global menghadapi transformasi penting saat Bank
Bagikan
bitcoinworld2026/01/12 19:25
Tempo Bermitra dengan DeepNode AI untuk Mendesentralisasi Jaringan AI

Tempo Bermitra dengan DeepNode AI untuk Mendesentralisasi Jaringan AI

Tempo dan DeepNode AI siap menggantikan sistem AI terpusat dengan desentralisasi untuk memperluas aksesibilitas kripto dan inovasi di seluruh ekosistem Web3.
Bagikan
Blockchainreporter2026/01/12 19:15
Evolusi Basis Data: Dari RDBMS Tradisional ke Sistem Siap AI-Native dan Quantum

Evolusi Basis Data: Dari RDBMS Tradisional ke Sistem Siap AI-Native dan Quantum

Lanskap basis data sedang mengalami perubahan terbesar sejak gerakan NoSQL di tahun 2010-an. Dua kekuatan sedang membentuk ulang segalanya: kecerdasan buatan dan
Bagikan
Hackernoon2026/01/12 13:31