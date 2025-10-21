Saat Harga Ethereum (ETH) Turun Di Bawah $4.000, Haruskah Anda Membeli Koin Kripto Baru Ini Untuk Keuntungan Maksimal?

Ethereum telah jatuh di bawah level $4.000. Pada harga ini, penjual telah meningkatkan tekanan mereka di tengah minat pembeli yang memudar. Para trader menyaksikan ETH turun hingga $3.828 baru-baru ini. ETH kini melayang di bawah simple moving average 100-jam yang menandakan kendali bearish.

Namun, saat Ethereum konsolidasi antara $3.820 dan $4.000, muncul pertanyaan tentang potensi pemulihan atau penurunan lebih dalam ke $3.740. Dalam fluktuasi ini, perhatian beralih ke opsi baru seperti koin kripto baru Mutuum Finance (MUTM), yang diposisikan sebagai kripto terbaik untuk dibeli sekarang untuk hasil 2025.

Para pendukung mencari altcoin yang menjanjikan utilitas di luar spekulasi, terutama ketika nama-nama mapan goyah. Mutuum Finance telah menarik $17.750.000 sejak awal presale, mengumpulkan 17.340 pemegang yang mengincar pengembalian 371% pasca-peluncuran dari level saat ini. Fase 6 berlangsung pada $0,035, naik 250% dari fase pertama $0,01, namun sudah 70% terisi.

Ethereum Berjuang Melawan Momentum Bearish

Penjual telah mendominasi grafik per jam Ethereum. Para penjual telah membentuk trendline bearish di dekat $4.070 yang membatasi kenaikan. ETH menguji support $3.820 namun gagal pulih secara meyakinkan. Sehingga membuat trader waspada terhadap penurunan lebih lanjut menuju $3.650.

Volume menurun selama pemulihan singkat, menggarisbawahi keengganan pembeli dalam fase bergejolak ini. Akibatnya, jika resistensi $4.020 tetap kuat, risiko penurunan semakin besar, berpotensi menarik ETH ke $3.550. Pola ini mencerminkan keraguan altcoin secara lebih luas, di mana momentum lebih mendukung kehati-hatian daripada mengejar.

Investor, yang mencari kripto terbaik untuk dibeli sekarang, semakin beralih dari konsolidasi semacam itu. Sementara itu, pendatang baru seperti Mutuum Finance menarik perhatian dengan pembangunan nyata, kontras dengan stagnasi teknis Ethereum.

Presale Mutuum Finance Terus Melonjak

Mutuum Finance telah membuka fase 6 dari presale 11 fasenya, menetapkan harga token MUTM pada $0,035 per token seiring meningkatnya permintaan. Tahap ini, yang sudah 70% selesai, terjual dengan cepat, menandai jendela terakhir untuk masuk dengan harga ini sebelum fase 7 menaikkan harga 14,3% menjadi $0,04.

Peluncuran akan segera terjadi pada $0,06, menawarkan kenaikan proyeksi 371% bagi pembeli saat ini setelahnya. Jumlah pemegang telah meningkat menjadi 17.340, mendorong total dana yang terkumpul mencapai $17.750.000. Tim baru saja meluncurkan dashboard yang melacak 50 pemegang teratas, termasuk papan peringkat 24 jam yang diatur ulang pada 00:00 UTC setiap hari.

Posisi teratas mendapatkan bonus MUTM senilai $500, bergantung pada satu transaksi dalam rentang waktu tersebut. Pemimpin terbaru melakukan pembelian sebesar $7.036,48, $500, dan $6.619,13 hanya dalam satu hari terakhir. Insentif seperti ini mempertajam keterlibatan, menarik mereka yang berburu kripto terbaik untuk dibeli sekarang.

Mutuum Finance Memperkuat Keamanan dan Utilitas

Protokol ini menekankan overcollateralization untuk melindungi dari fluktuasi nilai, mengharuskan peminjam untuk menjaminkan aset berlebih yang dapat disita likuidator dengan diskon jika ambang batas dilanggar. Suku bunga pinjaman terkait dengan pemanfaatan, turun rendah ketika likuiditas berlimpah untuk mendorong pinjaman, namun naik selama kelangkaan untuk menarik deposit dan pembayaran kembali.

Suku bunga stabil mengunci prediktabilitas untuk beberapa, meskipun dengan premium di atas variabel, dengan penyeimbangan kembali jika pasar bergeser tajam.

Batas deposit dan pinjaman membatasi eksposur. Di tempat lain, efisiensi jaminan yang ditingkatkan meningkatkan batas untuk aset berkorelasi seperti stablecoin. Mutuum Finance menyelesaikan audit CertiK-nya dengan sukses. MUTM mendapatkan skor token 90/100 yang menegaskan ketangguhan.

Baru-baru ini, tim meluncurkan program bug bounty resmi bermitra dengan CertiK. MUTM telah mengalokasikan $50.000 USDT di empat tingkat keparahan. Hadiah disesuaikan, memastikan kerentanan menghadapi perbaikan cepat. Untuk menandai momentum presale, Mutuum Finance memulai hadiah.

Total hadiah $100.000 dalam token MUTM disiapkan untuk 10 pemenang, masing-masing mendapatkan $10.000. Peserta mengirimkan alamat dompet, menyelesaikan misi, dan berinvestasi minimal $50 untuk memenuhi syarat. Langkah-langkah ini memperkuat daya tarik platform sebagai altcoin yang siap untuk traksi DeFi.

Kata Penutup

Saat penurunan Ethereum menggarisbawahi bahaya pasar kripto, Mutuum Finance muncul sebagai koin kripto baru yang dipertimbangkan investor untuk kenaikan 2025. Pasar peer-to-contract dan peer-to-peer gandanya memungkinkan hasil gabungan instan atau pinjaman kustom, memungkinkan pengguna mendapatkan penghasilan dari aset menganggur tanpa kehilangan kepemilikan.

Peminjam membuka dana dengan jaminan, menebusnya setelah pembayaran kembali melalui kontrak pintar. Utilitas ini mengungguli raksasa yang goyah, memposisikan MUTM sebagai kripto terbaik untuk dibeli sekarang bagi mereka yang mengincar keuntungan berkelanjutan. Amankan token di fase 6 sebelum hilang; bertindak cepat untuk mengklaim masuk dengan diskon.

