Maple dan Aave membawa kredit institusional ke peminjaman DeFi

Penulis: Crypto.newsSumber: Crypto.news
2025/10/21 21:15
Aave sedang mengintegrasikan token hasil terstruktur yang didukung oleh aset dunia nyata ke dalam protokol peminjamannya dengan bermitra dengan Maple.

Ringkasan
  • Aave dan Maple bermitra untuk membawa modal institusional ke DeFi
  • Maple akan membawa aset penghasil imbal hasil ke protokol peminjaman Aave
  • Kemitraan ini akan dimulai dengan peluncuran syrupUSDT di Plasma Aave

Seiring meningkatnya minat institusional terhadap DeFi, para pemain utama mulai bergerak. Pada Selasa, 21 Oktober, pengelola aset on-chain Maple dan protokol peminjaman terdesentralisasi Aave bermitra untuk menjembatani kesenjangan antara modal institusional dan likuiditas on-chain.

Terutama, Maple akan membawa aset penghasil imbal hasil ke Aave, termasuk stablecoin penghasil imbal hasil syrupUSDT. Menurut kedua perusahaan tersebut, aset "kelas institusional" ini akan meningkatkan likuiditas Aave dan mendatangkan modal institusional. Selain itu, kemitraan ini juga akan memungkinkan Aave untuk mengakses jaringan peminjam Maple.

Kemitraan ini akan dimulai dengan peluncuran stablecoin penghasil imbal hasil Maple syrupUSDT di instans Plasma Aave. Tak lama setelah itu, syrupUSDC akan diluncurkan di pasar utama Aave. Kedua perusahaan menyatakan bahwa lebih banyak aset Maple akan menyusul.

Maple dan Aave untuk menjembatani DeFi dan TradFi

syrupUSDC dan syrupUSDT adalah produk penghasil imbal hasil yang ditokenisasi yang didukung oleh pinjaman institusional yang dikelola oleh Maple. Menurut perusahaan tersebut, aset yang dijamin berlebih ini membuka peluang peminjaman institusional kepada berbagai peserta pasar yang lebih luas.

Powell memberi tahu crypto.news bahwa kemitraan tersebut "memperkuat infrastruktur inti DeFi." Dia juga menyatakan bahwa ini menunjukkan bagaimana "protokol matang dapat bekerja sama untuk mendorong pertumbuhan berkelanjutan bagi seluruh ekosistem."

