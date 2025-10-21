Coinbase Baru Saja Membuat Langkah Besar dalam Penggalangan Dana Web3 dengan Akuisisi Mengejutkan

Didirikan oleh tokoh kripto terkemuka Cobie, Echo dikenal karena membuat penggalangan dana lebih inklusif dan transparan—dua nilai yang sejalan dengan misi Coinbase untuk mendemokratisasi akses ke peluang investasi.

Akuisisi ini menandai dorongan Coinbase yang lebih dalam ke pasar modal onchain, bertujuan untuk menghilangkan hambatan antara pendiri dan investor. Dengan mengintegrasikan teknologi Echo, Coinbase berencana untuk menciptakan infrastruktur end-to-end untuk penggalangan dana token, memberikan alat baru kepada para pembangun dan investor untuk terlibat langsung secara onchain.

Membentuk Ulang Cara Proyek Kripto Menggalang Dana

Pendanaan startup tradisional sering kali mengabaikan investor ritel. Echo membalikkan model tersebut, memungkinkan proyek untuk mengumpulkan modal langsung dari pendukung mereka melalui putaran pribadi atau penjualan token publik yang dihosting sendiri melalui Sonar. Pendekatan yang dipimpin komunitas ini tidak hanya meningkatkan partisipasi tetapi juga memperkuat kepercayaan antara pendiri dan pendukung.

Sejak diluncurkan, Echo telah membantu mengumpulkan lebih dari $200 juta di hampir 300 proyek, termasuk mendukung penjualan token Plasma XPL. Akuisisi ini akan membawa alat-alat terbukti ini ke ekosistem luas Coinbase, membuka kemungkinan penggalangan dana baru bagi pengembang di seluruh dunia.

Ekosistem Coinbase yang Berkembang

Coinbase mengubah platformnya menjadi solusi full-stack untuk proyek token—dari pembuatan hingga peluncuran hingga perdagangan. Dengan infrastruktur penggalangan dana Echo, perusahaan kini dapat mendukung setiap tahap siklus hidup proyek sambil mempertahankan kepatuhan dan kepercayaan pengguna.

Manfaatnya jelas:

Untuk pembangun : Akses lebih mudah ke pendanaan yang selaras dengan komunitas melalui Echo dan Sonar.

: Akses lebih mudah ke pendanaan yang selaras dengan komunitas melalui Echo dan Sonar. Untuk investor: Eksposur langsung ke proyek tahap awal yang sebelumnya hanya tersedia untuk perusahaan ventura.

Eksposur langsung ke proyek tahap awal yang sebelumnya hanya tersedia untuk perusahaan ventura. Untuk ekosistem: Pasar modal onchain yang transparan dan efisien yang mendorong inovasi.

Membangun Melampaui Penjualan Token

Meskipun fokus langsung Coinbase adalah pada penggalangan dana token kripto, infrastruktur Echo pada akhirnya akan diperluas ke sekuritas yang ditokenisasi dan aset dunia nyata (RWAs). Ini menandakan ambisi jangka panjang Coinbase untuk menggabungkan keuangan tradisional dan terdesentralisasi di bawah satu payung.

Melengkapi Liquifi dan Memperkuat Stack Coinbase

Echo bergabung dengan akuisisi sebelumnya Coinbase yaitu Liquifi, sebuah startup yang berfokus pada pembuatan token dan manajemen tabel kapitalisasi. Bersama-sama, mereka membentuk toolkit yang kuat yang mendukung pendiri kripto dari awal hingga penggalangan dana, dan akhirnya ke perdagangan pasar.

Dengan Echo sekarang menjadi bagian dari ekosistemnya, Coinbase memperkuat perannya sebagai jembatan antara inovasi dan modal dalam ekonomi digital. Langkah ini memposisikan bursa tersebut tidak hanya sebagai platform perdagangan, tetapi sebagai arsitek utama dari generasi berikutnya infrastruktur keuangan onchain.

Informasi yang disediakan dalam artikel ini hanya untuk tujuan pendidikan dan tidak merupakan saran keuangan, investasi, atau perdagangan. Coindoo.com tidak mendukung atau merekomendasikan strategi investasi atau cryptocurrency tertentu. Selalu lakukan riset Anda sendiri dan konsultasikan dengan penasihat keuangan berlisensi sebelum membuat keputusan investasi apapun.

Artikel Coinbase Baru Saja Membuat Langkah Besar dalam Penggalangan Dana Web3 dengan Akuisisi Mengejutkan pertama kali muncul di Coindoo.