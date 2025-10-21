Melewatkan Reli Toncoin? Analis Mengatakan LivLive Bisa Memberikan Kenaikan 100x Berikutnya

Pencarian tersebut semakin mengarah ke LivLive, sebuah proyek yang memadukan keterlibatan dunia nyata dengan hadiah Web3 dengan cara yang belum pernah dilihat pasar sebelumnya.

Analis industri menyebutnya sebagai crypto 100x berikutnya, mengutip utilitasnya yang inovatif, momentum presale yang agresif, dan minat kuat dari investor ritel dan whale. Dengan harga tahap awal masih di $0,02 dan bonus 30% yang berlaku, ini menjadi salah satu presale yang paling dinantikan tahun 2025.

Momen TRON yang Bisa Mendefinisikan 2025

Lapisan keterlibatan yang digamifikasi ini telah menarik perbandingan awal dengan TRON. Sama seperti TRON bertujuan untuk mendesentralisasi konten, LivLive disiapkan untuk mendesentralisasi keterlibatan itu sendiri. Para whale dan pendukung awal melihat ini sebagai momen "pengulangan TRON" yang bisa diulang — yang dapat mengubah LivLive menjadi crypto 100x berikutnya sebelum siklus bull mencapai puncaknya.

Sentimen pasar menunjukkan bahwa token dengan utilitas nyata dan potensi adopsi massal sering kali mengungguli permainan berbasis meme seiring waktu. LivLive memenuhi semua kriteria.

LivLive: Utilitas Dunia Nyata di Balik Crypto 100x Berikutnya

Yang membuat LivLive berbeda dari token berbasis hype adalah inovasi Proof-of-Presence-nya. Pengguna mendapatkan token $LIVE untuk tindakan dunia nyata seperti berjalan, memindai objek AR, atau check-in di lokasi GPS tertentu, semuanya diverifikasi on-chain. Model ini mengubah pergerakan sehari-hari menjadi pendapatan kripto yang terukur dan memposisikan LivLive sebagai pesaing serius untuk gelar crypto 100x berikutnya.

Fitur LiveRep dari proyek ini memperluas hal ini melampaui individu. Bisnis lokal dan kreator dapat memberi penghargaan kepada pengguna untuk mengunjungi toko, memindai iklan AR, atau meninggalkan ulasan yang diverifikasi blockchain. Ini adalah jenis mesin insentif baru yang didukung oleh transparansi kripto dan keterlibatan dunia nyata.

Mekanisme Presale dan Keuntungan EARLY30

Presale LivLive telah menarik perhatian serius dari investor ritel dan whale. Berikut adalah angka-angka kunci yang memicu kehebohan:

Harga Token: $0,02

Bonus EARLY30: 30% token lebih banyak

Presale Terkumpul: $2.018.453

Penjualan Privat: $2M (100% terisi)

Pembayaran yang Diterima: Kartu, ETH, SHIB, PEPE, USDT, BNB, BTC, SOL, XRP, DOGE, TON, TRX, ADA dan lainnya

Dengan kode EARLY30, investor mendapatkan alokasi bonus yang dapat secara drastis meningkatkan ROI. Investasi presale $500 memberikan 25.000 token, tetapi dengan bonus, jumlah tersebut meningkat menjadi 32.500. Dengan proyeksi $1 per token, itu adalah posisi $32.500 dari investasi berbiaya rendah, jenis pengembalian yang terkait dengan crypto 100x berikutnya.

Skenario Investor $5.000

Untuk pembeli dengan keyakinan tinggi, perhitungannya menjadi lebih menarik. Investasi presale $5.000 membeli 250.000 token dengan harga $0,02. Jika LivLive terdaftar di $0,20, itu sudah merupakan keuntungan 10x sebesar $50.000. Jika mencapai target $1, posisi tersebut tumbuh menjadi $325.000, atau ROI 65x. Dengan memperhitungkan bonus EARLY30, potensi keuntungannya menjadi lebih kuat.

Jenis potensi keuntungan inilah yang membuat para analis menyebut LivLive sebagai crypto 100x berikutnya, menarik paralel dengan masa-masa awal Solana dan BNB ketika mereka diperdagangkan hanya beberapa sen.

Akumulasi Whale Menandakan Pergerakan Besar

Aktivitas on-chain mulai mencerminkan apa yang terjadi sebelum breakout pasar bull sebelumnya. Dompet whale awal sedang mengakumulasi LivLive pada tahap presale, mengamankan posisi menguntungkan sebelum listing di bursa publik. Fase akumulasi diam-diam ini secara historis telah menjadi sinyal yang dapat diandalkan untuk pergerakan parabolik masa depan dalam token yang kemudian dinobatkan sebagai crypto 100x berikutnya.

Modal bergaya institusional yang memasuki proyek awal sering kali menentukan nada untuk pertumbuhan pasca-peluncuran yang eksplosif.

Kesimpulan Akhir: LivLive Muncul sebagai Crypto 100x Berikutnya

Rally Toncoin mungkin sudah berlalu, tetapi kesempatan untuk menangkap crypto 100x berikutnya sangat nyata. Inovasi Proof-of-Presence LivLive, keterlibatan yang digamifikasi, pertumbuhan presale yang kuat, dan aktivitas whale menjadikannya salah satu token yang paling banyak dibicarakan pada Q4 2025. Dengan titik masuk $0,02 dan bonus token 30% yang masih tersedia, investor yang bertindak lebih awal bisa mendapatkan tempat terdepan untuk potensi breakout.

Dalam setiap siklus bull, segelintir proyek mendefinisikan keuntungan terbesar tahun ini. Kali ini, LivLive memposisikan dirinya untuk menjadi breakout tersebut. Bagi siapa pun yang memindai pasar untuk crypto 100x berikutnya, LivLive muncul sebagai pemimpin yang jelas.

Temukan Informasi Lebih Lanjut Di Sini

Website: www.livlive.com

X: https://x.com/livliveapp

Telegram Chat: https://t.me/livliveapp

Publikasi ini disponsori. Coindoo tidak mendukung atau bertanggung jawab atas konten, akurasi, kualitas, iklan, produk, atau materi lain apa pun di halaman ini. Pembaca didorong untuk melakukan penelitian mereka sendiri sebelum terlibat dalam tindakan terkait cryptocurrency. Coindoo tidak akan bertanggung jawab, secara langsung atau tidak langsung, atas kerusakan atau kerugian yang diakibatkan oleh penggunaan atau ketergantungan pada konten, barang, atau layanan yang disebutkan. Selalu lakukan riset Anda sendiri.

Artikel Missed the Toncoin Rally? Analysts Say LivLive Could Deliver the Next 100x Run pertama kali muncul di Coindoo.