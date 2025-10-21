SSV Network meluncurkan Compose untuk memperluas kapasitas validator Ethereum

SSV Network, penyedia staking terbesar kedua untuk Ethereum, telah meluncurkan Compose: aplikasi berbasis blockchain pertama (bApp) yang memperluas kapasitas validator blockchain. Secara khusus, tujuan Compose adalah untuk meningkatkan interoperabilitas di antara semua rollup Ethereum yang terfragmentasi.

SSV Network dan Peluncuran Compose: bApp yang Menyatukan Rollup Ethereum yang Terfragmentasi

SSV Network, penyedia staking terbesar kedua untuk Ethereum, telah meluncurkan solusi barunya Compose yang akan dibahas dalam dua hari di Discord.

Dalam praktiknya, Compose adalah aplikasi berbasis blockchain pertama (bApp) yang bertujuan untuk memperluas kemampuan validator Ethereum.

Secara khusus, tujuan Compose adalah untuk meningkatkan interoperabilitas di antara semua rollup Ethereum yang terfragmentasi.

Dan memang, setelah keberhasilan implementasi roadmap Ethereum yang berfokus pada rollup, dengan peningkatan throughput transaksi dan pengurangan biaya, rollup-rollup ini tetap terfragmentasi di antara mereka sendiri.

Sebelum Compose, rollup berfungsi sebagai pulau-pulau terfragmentasi dari pengguna, dApps, jembatan yang tidak dapat diandalkan, waktu tunggu yang lama, dan aset yang dibungkus.

bApp Compose yang baru, di sisi lain, mengatasi situasi ini dengan menghubungkan semua rollup dengan kompatibilitas instan dan atomik.

Dengan peluncuran Compose, tidak akan ada perbedaan antara memiliki token Anda di Base, Arbitrum, atau Optimism dan terus menggunakan dApps di rollup lain.

SSV Network dan Revolusi Compose serta Peran Validator Ethereum

Mengomentari solusi revolusioner baru Compose, Alon Muroch, CEO SSV Labs, berbagi pemikirannya. Berikut kata-katanya:

Compose mengintegrasikan Teknologi Validator Terdistribusi (DVT) SSV, mengubah validator yang tahan masa depan menjadi orkestrator ekonomi multi-rantai.

Para validator di jaringan SSV akan berpartisipasi dalam jaringan Ethereum sebagai penerbit, memastikan cross-rollup Ethereum di masa depan tanpa mengorbankan desentralisasi. Ini juga melibatkan kemungkinan mendapatkan reward tambahan.

Prediksi ETH di $7.000 pada pertengahan 2026

Berbicara tentang Ethereum, tidak bisa tidak menyebutkan prediksi super bull terbaru harga ETH mencapai $7.000 pada pertengahan 2026.

Faktanya, beberapa hari yang lalu, beberapa analis mengusulkan hipotesis kenaikan harga untuk ETH, menyatakan bahwa ini juga bisa menjadi panduan untuk musim altcoin tahun depan.

Meskipun demikian, pada saat penulisan, ETH dinilai pada $3.892, dalam penurunan -2% dibandingkan dengan tujuh hari yang lalu. Ini adalah harga yang masih sangat jauh dari ATH-nya yang dicapai pada Agustus 2025 lalu dengan harga lebih dari $4.950.