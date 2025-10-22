BursaDEX+
Prediksi harga ASTER: Bisakah ASTER menyaingi HYPE dan merebut kembali zona pertengahan $2?

Penulis: Crypto.newsSumber: Crypto.news
2025/10/22 00:28
Ringkasan
  • Prediksi harga ASTER: ASTER diperdagangkan sekitar $1,20, konsolidasi setelah kerugian besar pasca-hype.
  • Terobosan di atas $1,50 bisa menargetkan $1,80-$2,00; penurunan di bawah $1,00 berisiko mencapai $0,85-$0,90.
  • Perkiraan ASTER bergantung pada pembaruan likuiditas DeFi dan minat berkelanjutan pada token DEX perpetual.

ASTER telah mendingin dari reli peluncurannya yang eksplosif dan sekarang diperdagangkan sekitar $1,20. Sementara HYPE mendominasi narasi DEX perpetual dengan valuasi yang jauh lebih besar, para trader bertanya apakah ASTER dapat bangkit kembali dan menutup kesenjangan.

Daftar Isi

  • Info pasar harga ASTER
  • Prospek kenaikan untuk harga ASTER
  • Risiko penurunan ASTER
  • Prediksi harga ASTER berdasarkan level saat ini

Info pasar harga ASTER

ASTER price prediction: Can ASTER rival HYPE and reclaim the mid-$2 zone? - 1

Per 20 Oktober 2025, Aster (ASTER) diperdagangkan sekitar $1,21, turun tajam dari puncaknya di awal Oktober yang mendekati $2,10.

Token ini telah mengalami penurunan seiring dengan memudarnya momentum ritel dan sentimen risk-off yang lebih luas di pasar DeFi. Namun, ASTER tetap menjadi salah satu token small-cap dengan tren teratas, dengan volume perdagangan harian bertahan di atas $150 juta.

Sentimen pasar bercampur. Beberapa melihat penurunan baru-baru ini sebagai fase pendinginan sebelum potensi reakumulasi, sementara yang lain melihatnya sebagai pergeseran menuju konsolidasi setelah kelebihan spekulatif. Support berada di sekitar $1,00-$1,10, sementara resistance berada di $1,35-$1,50.

Prospek kenaikan untuk harga ASTER

Pemulihan berkelanjutan dalam aktivitas DEX perpetual dapat mengangkat ASTER ke arah kisaran $1,80-$2,00, terutama jika likuiditas kembali ke token DeFi yang lebih kecil. Momentum sosial yang diperbarui atau pencatatan di bursa utama akan memberikan katalis kenaikan tambahan.

Kekuatan teknis di atas $1,50 dapat menarik trader momentum yang mengincar paritas dengan level tinggi sebelumnya. Jika pertumbuhan ekosistem HYPE terus memvalidasi sektor DEX perpetual, ASTER mungkin mendapat manfaat dari narasi "gelombang kedua" saat trader berotasi ke alternatif dengan harga lebih rendah.

Risiko penurunan ASTER

Kegagalan untuk bertahan di atas $1,00 dapat mengekspos ASTER pada koreksi menuju $0,85-$0,90, terutama jika arus spekulatif mengering. Likuiditas rendah memperbesar volatilitas, dan penarikan pasar DeFi yang lebih luas dapat mempercepat kerugian.

Kurangnya pembaruan protokol atau penurunan volume on-chain juga akan melemahkan narasi pemulihan. Singkatnya, ASTER tetap rentan terhadap perubahan sentimen dan trader jangka pendek yang keluar dari posisi.

Prediksi harga ASTER berdasarkan level saat ini

Pada level saat ini sekitar $1,21, ASTER sedang konsolidasi jauh di bawah level tinggi sebelumnya, dengan potensi kenaikan terbatas sampai dapat merebut kembali ambang batas $1,50. Terobosan di atas $1,50 akan membuka jalan menuju $1,80-$2,00, sementara kegagalan mempertahankan $1,00 dapat memicu penurunan menuju $0,90.

Prospek ASTER sangat bergantung pada apakah narasi DEX perpetual akan bangkit kembali dan apakah trader memandang ASTER sebagai penantang yang layak terhadap dominasi HYPE di sektor tersebut.

Pengungkapan: Konten ini disediakan oleh pihak ketiga. Baik crypto.news maupun penulis artikel ini mendukung produk apa pun yang disebutkan di halaman ini. Pengguna harus melakukan penelitian mereka sendiri sebelum mengambil tindakan terkait perusahaan.

Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

