BTC Naik 5% saat Fed Memberi Sinyal 'Era Baru' untuk Crypto

Bitcoin melonjak mendekati $114.000 saat pasar yang lebih luas menguat setelah gubernur Federal Reserve mengusulkan jenis baru "akun pembayaran" dengan bank sentral.

Pasar kripto mengalami kenaikan tajam hari ini, 21 Oktober, dengan sebagian besar dari 10 aset teratas naik antara 2-4% dalam 24 jam terakhir. Bitcoin (BTC) melonjak dari sekitar $108.560 hingga hampir $114.000 selama dua jam terakhir, kenaikan 5,5%.

Grafik harga BTC 24 jam. Sumber: CoinGecko

Pasar menguat tajam setelah gubernur Federal Reserve Christopher Waller berbicara positif tentang kripto dan "industri defi" dalam sambutan pembukaannya di Konferensi Inovasi Pembayaran pertama Fed, yang berlangsung hari ini. Konferensi ini dibuat untuk fokus pada integrasi blockchain dan kripto ke dalam keuangan mainstream, kata Waller.

"Saya ingin menyampaikan pesan bahwa ini adalah era baru bagi Federal Reserve dalam pembayaran—industri defi tidak dipandang dengan kecurigaan atau cemoohan," kata gubernur Fed tersebut.

Waller juga mengungkapkan bahwa dia telah mengusulkan jenis akun baru dengan bank sentral, yang ia sebut sebagai "akun pembayaran." Jenis akun baru, yang menurut Waller telah ia minta Fed untuk mempertimbangkan, akan memudahkan perusahaan untuk mengakses jalur pembayaran bank sentral, tanpa memiliki akun master penuh.

Sementara itu, saat BTC menguat, aset berkapitalisasi besar lainnya mengikuti, dengan Ethereum (ETH) naik 3% pada hari ini, melonjak ke $4.101. Dogecoin (DOGE), Solana (SOL), TRON (TRX), BNB, dan XRP semuanya juga naik antara 1% dan 4%, membalikkan penurunan pasar dari awal hari ini.

Sentimen Tetap Waspada di Tengah Volatilitas

Analis di Glassnode menyarankan dalam postingan X kemarin bahwa sentimen di sekitar investor Bitcoin "tetap waspada dan posisinya masih defensif" di tengah volatilitas pasar yang berkelanjutan. "Arus masuk modal tetap kuat, tetapi fundamental memudar dan profitabilitas berada di bawah tekanan. Perbedaan ini mencerminkan pasar yang terperangkap antara keyakinan dan kehati-hatian setelah pembersihan minggu lalu," tambah para analis dalam postingan lanjutan.

Dalam komentar kepada The Defiant, Emir Ibrahim, analis di perusahaan perdagangan aset digital Zerocap, menyarankan bahwa meskipun ada volatilitas, "struktur tetap utuh, dan BTC berada kurang dari 15% dari level tertinggi sepanjang masa." Ibrahim menambahkan: "Bulls mempertahankan zona US$100k secara efektif, dan dengan posisi yang sudah dibersihkan, ada ruang untuk dorongan lebih tinggi lagi begitu angin pendukung makro muncul kembali."

Pemenang dan Pecundang Teratas

Di antara 100 aset kripto teratas berdasarkan kapitalisasi pasar, ChainOpera AI (COAI) dan Zcash (ZEC) mencatat kenaikan harian terbesar. COAI melompat lebih dari 66%, sementara ZEC naik 15%, diperdagangkan sekitar $295.

Sementara itu, pecundang terbesar hari ini di antara 100 teratas adalah Pax Gold (PAXG) dan Tether Gold (XAUT) yang keduanya turun 5,3% karena harga emas mencapai serendah $4.151 per ons, menandai penurunan lebih dari 5% pada hari itu, penurunan intraday terbesar emas sejak 2021.

ETF, Likuidasi, dan Kondisi Makro

Dalam 24 jam terakhir, lebih dari $528 juta posisi leverage dilikuidasi, dengan $288 juta dalam posisi short, menurut data dari Coinglass. BTC memimpin penghapusan dengan lebih dari $224 juta dilikuidasi, diikuti oleh ETH sebesar $138 juta dan altcoin lainnya dengan lebih dari $35 juta dilikuidasi.

Di sisi exchange-traded fund (ETF) kripto, arus keluar terus berlanjut. Pada Senin, 20 Oktober, ETF Ethereum spot melihat arus keluar bersih sebesar $145,6 juta, membawa jumlah total yang dikendalikan oleh perusahaan Wall Street menjadi $26,8 miliar, menurut SoSoValue. ETF Bitcoin spot mencatat lebih dari $40 juta arus keluar bersih dalam jangka waktu yang sama, dengan total aset bersih sekarang berada di bawah angka $150 miliar.

Di sisi makro, pasar mengharapkan bank sentral AS untuk menurunkan suku bunga acuannya sebesar seperempat poin persentase ke kisaran 3,75%-4% pada pertemuan kebijakan 28-29 Oktober, lapor Reuters.

Imbal hasil Treasury bergerak lebih rendah pada hari Selasa, karena investor memantau penutupan pemerintah yang sedang berlangsung dan menjadi lebih optimis tentang potensi resolusi, lapor CNBC.

Rilis data ketenagakerjaan resmi tetap ditunda karena penutupan, tetapi penasihat ekonomi Gedung Putih Kevin Hassett mengatakan pada hari Senin bahwa kebuntuan tersebut "kemungkinan akan berakhir suatu waktu minggu ini," memperingatkan bahwa jika berlanjut, administrasi Trump mungkin akan menggunakan "tindakan yang lebih kuat" untuk memaksa kerjasama Demokrat, kata Hassett di "Squawk Box" CNBC.