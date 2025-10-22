TRUE LABS Memperluas Alam Semesta Gamingnya Dengan TRUE World dan Token $TRUE

Dengan lebih dari 4,5 juta pemain berbayar, 1.700+ mitra, dan portofolio lebih dari 60 judul premium, TRUE LABS adalah kekuatan mapan dalam industri game. Didirikan pada 2019 dan berlisensi di berbagai yurisdiksi, studio ini telah memperoleh reputasi untuk keadilan, kreativitas, dan desain luar biasa.

Sekarang, TRUE LABS mengambil langkah besar berikutnya — lompatan dari gaming tradisional ke GameFi dengan TRUE World dan peluncuran token $TRUE pada Q4 2025.

Peluncuran Besar Token TRUE Didukung oleh Skala

TRUE World adalah ekosistem terintegrasi yang aktif, sudah memiliki lebih dari 2,5 juta pengguna. Ini menghubungkan pemain di berbagai game populer dan aplikasi Telegram melalui lapisan loyalitas bertenaga GameFi.

Di sini, setiap kemenangan, misi, dan pencapaian membawa nilai yang bertahan lama: pemain mendapatkan koleksi digital, aset dunia nyata (RWA), dan kemajuan yang benar-benar berarti.

Mengapa Mengawasi Listing Token $TRUE

Jika sejarah mengajarkan sesuatu, token game yang didukung oleh adopsi nyata sering menjadi pemain yang menonjol. Salah satu contoh paling mencolok adalah AXS dari Axie Infinity, yang melonjak dari sekitar $3 pada Juni 2021 menjadi lebih dari $120 pada Oktober tahun yang sama — reli 40× didorong oleh keterlibatan pengguna yang masif dan utilitas token yang jelas dalam ekosistemnya.

Pertumbuhan eksplosif itu menjadikan AXS sebagai contoh buku teks tentang bagaimana token utilitas game dapat berkinerja lebih baik ketika permintaan pemain bertemu dengan utilitas nyata. Ini juga mengubah Axie menjadi nama yang dikenal luas selama boom GameFi 2021.

TRUE LABS Bisa Menjadi Katalisator Utama Berikutnya

TRUE LABS memasuki ruang yang sama tetapi dengan satu keuntungan menentukan: ini sudah merupakan studio yang beroperasi penuh dengan jutaan pemain, ratusan mitra, dan jalur game yang terbukti. Token $TRUE akan menggerakkan setiap lapisan ekosistem yang ada ini — dari turnamen dan misi hingga staking, koleksi, dan tata kelola.

Pemain akan menggunakan $TRUE untuk mengakses misi premium, meningkatkan hadiah, dan memperdagangkan aset dalam game, sementara mitra dapat mengintegrasikannya ke dalam judul dan program loyalitas mereka sendiri. Dengan ini, TRUE LABS mentokenisasi audiens yang sudah berkembang.

Tokenomics $TRUE

Token $TRUE adalah tulang punggung ekonomi ekosistem TRUE yang dirancang untuk menggerakkan hadiah, peningkatan, dan partisipasi di seluruh TRUE World.

Ini adalah token dengan kasus penggunaan nyata, permintaan pemain organik, dan alokasi berkelanjutan. Dengan pasokan terbatas dan sirkulasi awal yang dirancang untuk stabilitas, $TRUE bertujuan membangun nilai jangka panjang melalui utilitas, bukan hype.

Total Pasokan: 100.000.000 $TRUE

Alokasi untuk Pengembangan Ekosistem: 40%

Alokasi untuk Komunitas dan Hibah: 33%

Sumber: true.world

Apa yang Diharapkan

Mengingat skala TRUE LABS dan utilitas jelas yang tertanam dalam ekosistemnya, ini sedang menjadi salah satu peluncuran token yang paling dinantikan di sektor GameFi.

Jika siklus masa lalu bisa menjadi panduan, penggerak awal sering melihat hadiah tertinggi. Proyek dengan basis pengguna besar dan fundamental kuat — seperti TRUE LABS — adalah jenis yang layak diperhatikan.

