Fed mempertimbangkan akun pembayaran 'ramping' untuk membuka jalur bagi perusahaan fintech, kripto

Penulis: CoinstatsSumber: Coinstats
2025/10/22 00:12
Pengamat industri menyambut baik gagasan akun master "ramping" sebagai tanda lain berakhirnya masalah perbankan kripto, dalam apa yang disebut oleh orang dalam sebagai "Operation Chokepoint 2.0."

Federal Reserve AS sedang mempertimbangkan pengenalan jenis akun pembayaran baru yang akan memudahkan perusahaan-perusahaan kecil untuk berpartisipasi dalam sistem pembayaran bank sentral, menandakan berakhirnya tantangan akses perbankan industri kripto.

"Akun pembayaran" yang baru diusulkan akan berupaya memberikan akses penuh kepada perusahaan fintech yang ingin memanfaatkan layanan pembayaran Fed, yang saat ini dicadangkan untuk bank-bank besar dan lembaga keuangan melalui "akun master" Fed.

"Saya percaya kita bisa dan harus melakukan lebih banyak untuk mendukung mereka yang secara aktif mengubah sistem pembayaran," kata Gubernur Fed Christopher J. Waller selama pidatonya di Konferensi Inovasi Pembayaran pada hari Selasa, menambahkan:

Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

