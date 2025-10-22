BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFuturesXAUTTabunganPusat Acara
Lainnya
Circle merilis toolkit pengembang baru yang dirancang untuk mengurangi kompleksitas integrasi transfer USDC lintas rantai. Bridge Kit mengemas fungsi protokol yang ada menjadi SDK yang efisien, berpotensi memangkas waktu yang signifikan dari siklus pengembangan. Dalam pengumuman pada Okt...Circle merilis toolkit pengembang baru yang dirancang untuk mengurangi kompleksitas integrasi transfer USDC lintas rantai. Bridge Kit mengemas fungsi protokol yang ada menjadi SDK yang efisien, berpotensi memangkas waktu yang signifikan dari siklus pengembangan. Dalam pengumuman pada Okt...

Kit Jembatan Circle membuka aliran USDC multichain untuk pengembang

Penulis: Crypto.newsSumber: Crypto.news
2025/10/22 04:14
Hyperbridge
BRIDGE$0.0198-0.35%
USDCoin
USDC$1.001--%
CROSS
CROSS$0.13183+0.96%
Omnity Network
OCT$0.02917+3.14%

Circle merilis toolkit pengembang baru yang dirancang untuk mengurangi kompleksitas integrasi transfer USDC lintas rantai. Bridge Kit mengemas fungsi protokol yang ada menjadi SDK yang efisien, berpotensi memangkas waktu yang signifikan dari siklus pengembangan.

Ringkasan
  • Circle memperkenalkan Bridge Kit, SDK baru yang menyederhanakan transfer USDC lintas rantai menggunakan Cross-Chain Transfer Protocol (CCTP).
  • Toolkit ini memadatkan langkah-langkah bridging yang kompleks menjadi satu panggilan metode, memungkinkan transfer antara rantai EVM dan non-EVM.

Dalam pengumuman pada 21 Oktober, penerbit USDC Circle memperkenalkan Bridge Kit, toolkit pengembang yang mengabstraksi kompleksitas yang mendasari Protokol Transfer Lintas Rantainya. Kit ini menyediakan metode perangkat lunak yang sudah jadi, dokumentasi komprehensif, dan kode contoh, memungkinkan pengembang untuk mengimplementasikan transfer USDC yang aman di berbagai blockchain dengan jejak kode yang jauh lebih kecil.

Peluncuran Bridge Kit menandakan perubahan strategis bagi Circle, beralih dari sekadar menyediakan infrastruktur untuk pergerakan lintas rantai menjadi secara aktif mendorong penggunaannya dengan mengurangi sumber daya pengembang yang diperlukan.

Bagaimana Bridge Kit menyederhanakan pergerakan USDC lintas rantai

Circle mengatakan Bridge Kit berfungsi sebagai lapisan abstraksi untuk CCTP-nya, mengemas proses multi-langkah dari transaksi lintas rantai, yang biasanya melibatkan pembakaran, pengesahan, dan pencetakan token di berbagai jaringan, menjadi satu metode SDK tingkat tinggi.

Inilah cara kit ini memungkinkan transfer antara, misalnya, rantai Ethereum Virtual Machine dan rantai non-EVM seperti Solana dengan satu panggilan. Pengembang tidak perlu lagi mengelola seluruh rangkaian operasi on-chain secara manual; toolkit menangani orkestrasi secara internal.

Penerbit USDC menguraikan beberapa manfaat dalam kit ini. Integrasi yang diklaim cepat dan intuitif berasal dari abstraksi ini, yang konon memungkinkan transfer fungsional ditambahkan dalam kurang dari sepuluh baris kode.

Fitur yang patut diperhatikan adalah dukungan monetisasi bawaan, yang memberikan pengembang kerangka logis untuk menanamkan mekanisme biaya langsung ke dalam aplikasi mereka, memungkinkan mereka mendapatkan pendapatan dari setiap transfer yang mereka fasilitasi.

Menurut pernyataan tersebut, toolkit ini adalah langkah awal dalam visi Circle yang lebih luas untuk apa yang disebutnya sebagai "DevEx ideal," atau pengalaman pengembang. Circle percaya bahwa migrasi ekonomi global ke blockchain yang tak terelakkan membutuhkan fondasi yang lebih efisien. Bridge Kit secara eksplisit adalah yang pertama dalam rangkaian alat yang direncanakan, dengan kit masa depan yang dimaksudkan untuk menyederhanakan fungsi stablecoin inti lainnya seperti "swap" dan "pay."

Peluang Pasar
Logo Hyperbridge
Harga Hyperbridge(BRIDGE)
$0.0198
$0.0198$0.0198
-0.85%
USD
Grafik Harga Live Hyperbridge (BRIDGE)
Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

Anda Mungkin Juga Menyukai

Prakiraan Euro 2026: Pandangan Optimis Bank of America Mengungkap Pergeseran Mata Uang Strategis

Prakiraan Euro 2026: Pandangan Optimis Bank of America Mengungkap Pergeseran Mata Uang Strategis

BitcoinWorld Prakiraan Euro 2026: Pandangan Bullish Bank of America Mengungkap Pergeseran Strategis Mata Uang Pasar mata uang global menghadapi transformasi penting saat Bank
Bagikan
bitcoinworld2026/01/12 19:25
Tempo Bermitra dengan DeepNode AI untuk Mendesentralisasi Jaringan AI

Tempo Bermitra dengan DeepNode AI untuk Mendesentralisasi Jaringan AI

Tempo dan DeepNode AI siap menggantikan sistem AI terpusat dengan desentralisasi untuk memperluas aksesibilitas kripto dan inovasi di seluruh ekosistem Web3.
Bagikan
Blockchainreporter2026/01/12 19:15
Evolusi Basis Data: Dari RDBMS Tradisional ke Sistem Siap AI-Native dan Quantum

Evolusi Basis Data: Dari RDBMS Tradisional ke Sistem Siap AI-Native dan Quantum

Lanskap basis data sedang mengalami perubahan terbesar sejak gerakan NoSQL di tahun 2010-an. Dua kekuatan sedang membentuk ulang segalanya: kecerdasan buatan dan
Bagikan
Hackernoon2026/01/12 13:31