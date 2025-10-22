54.470.000 LINK Dibeli pada $16: Zona Dukungan Utama Terbentuk

Data terbaru menunjukkan bahwa Chainlink (LINK) telah membangun minat pembeli yang kuat di sekitar level $16. Pada 19 Oktober, lebih dari 54,47 juta LINK diperoleh, menurut peta panas basis biaya yang dibagikan oleh Ali Martinez.

Pada saat penulisan, LINK diperdagangkan di $18, dengan penurunan 24 jam sebesar 5% dan kerugian mingguan sebesar 3%. Volume perdagangan harian mencapai $1,05 miliar.

$16 Diidentifikasi sebagai Rentang Akumulasi Besar

Peta panas basis biaya menyoroti konsentrasi aktivitas dompet yang padat di $16. Level ini sekarang menandai zona referensi utama pada grafik. Visual menunjukkan klaster horizontal yang kuat, yang mencerminkan jumlah token yang berpindah tangan dalam rentang tersebut.

Akumulasi ini menunjukkan bahwa peserta pasar melihat nilai pada level ini. Volume besar token yang dipegang di sini dapat mengurangi tekanan penjualan, terutama jika harga kembali ke zona tersebut. Ali Martinez menggambarkan area tersebut sebagai "zona dukungan kuat," berdasarkan ukuran kepemilikan.

Grafik terpisah dari Ali menunjukkan pola segitiga jangka panjang dengan harga terjepit di antara garis tren naik dan turun. LINK saat ini berada di sekitar tengah formasi.

Analis tersebut mencatat:

Proyeksi Fibonacci pada grafik menunjukkan kemungkinan level kelanjutan di $32, $53, $74, dan $99, jika harga menembus dan bertahan di atas $25.

Aksi Harga Historis dan Respons Pasar

Sumber: Ali Martinez/X

Perilaku pasar masa lalu menunjukkan bagaimana LINK merespons penurunan besar. Pada Maret 2020, selama crash COVID-19, LINK turun 80% dalam satu hari. Selama 15 bulan berikutnya, nilainya naik lebih dari 3.700%, mencapai di atas $50. Data ini dibagikan oleh Michaël van de Poppe, yang mencatat bagaimana penurunan tajam dapat menjadi zona pemulihan.

Setelah mencapai puncak pada 2021, LINK cenderung turun dan menemukan dasar antara $5 dan $8 pada akhir 2022. Sejak itu, harga tetap sebagian besar stabil, dengan pergerakan terbaru mendorongnya kembali mendekati $18.

Aktivitas On-Chain Mendukung Kekuatan Lokal

Data on-chain terbaru dari Santiment menambahkan pandangan lain. Ketika pengembalian rata-rata 30 hari untuk pemegang LINK turun di bawah -5%, harga sering pulih segera setelahnya. Perusahaan mencatat level ini tercapai lagi pada hari Jumat, menunjukkan akumulasi yang diperbarui.

Awal bulan ini, dompet yang memegang antara 100.000 dan 1.000.000 LINK menambahkan 1,38 juta token selama penarikan singkat. Minat berkelanjutan dari pemegang yang lebih besar menambah bobot pada zona dukungan saat ini.

Postingan 54.470.000 LINK Dibeli di $16: Zona Dukungan Utama Terbentuk muncul pertama kali di CryptoPotato.