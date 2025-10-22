Emas Turun 5% saat Kekurangan Perak Mengungkap Krisis Logam Fisik

Gejolak liar ini mengungkap masalah mendasar dalam logam mulia fisik—masalah yang dirancang untuk diselesaikan oleh alternatif tokenisasi.

Rekor Tertinggi Bertemu Koreksi Tajam

Emas mencapai 45 rekor tertinggi baru pada 2025, melampaui $4.000 pada 8 Oktober dan mencapai puncak $4.379 pada 17 Oktober. Kemudian terjadi crash pada hari Senin—emas turun ke $4.115, turun 5,57% dalam sehari.

Komentar Presiden Trump tentang tarif China memicu penurunan. Ketika dia menyarankan bahwa tarif "skala penuh" tidak akan berkelanjutan, permintaan safe-haven menguap. Pengumuman pembicaraan AS-China lebih lanjut meredakan ketegangan, membuat investor menjauh dari emas.

Namun logam tersebut tetap naik lebih dari 50% year-to-date. Koreksi tidak menghapus masalah struktural yang mendorong harga lebih tinggi—ini menyoroti volatilitas yang dihadapi investor dengan logam fisik. Ketika sentimen berubah, pasar tradisional bereaksi dengan keras.

Perak menunjukkan pergerakan yang lebih dramatis. Harga melonjak lebih dari 80% di pasar grosir London sepanjang Oktober, mencapai $54 sebelum mundur. Pada 21 Oktober, perak turun 4% karena logam mulia dijual bersama-sama.

Krisis Perak Fisik Semakin Intensif

Sementara emas terkoreksi karena berita perdagangan, perak menghadapi keadaan darurat pasokan yang nyata. Royal Mint mengeluarkan peringatan tentang keterlambatan pengiriman pada pertengahan Oktober karena pesanan ritel membanjiri kapasitas produksi.

Pasar perak institusional London mengalami apa yang disebut pedagang sebagai kondisi tekanan historis. Persediaan di brankas London mencapai level kritis rendah, memaksa pengiriman darurat melalui udara dari New York. Stok baru diterbangkan melintasi Atlantik hanya untuk menjaga pasar tetap berfungsi.

Suku bunga sewa perak—biaya untuk meminjam perak untuk perdagangan pendek—meroket di atas 33%. Dalam kondisi normal, suku bunga ini mendekati nol. Lonjakan ini menandakan pasar yang kelaparan logam fisik, dengan penjual pendek berebut membeli kembali ons yang tidak dapat mereka kirimkan.

Kekurangan menyebar melampaui London. Reksa dana India sementara menghentikan langganan baru untuk ETF perak karena mereka tidak bisa mendapatkan cukup logam fisik. Persediaan Shanghai menurun karena pembeli China bersaing untuk pasokan terbatas.

Juru bicara Royal Mint, Carly O'Donnell, menggambarkan permintaan sebagai "luar biasa" baik di Inggris maupun secara internasional. Pengiriman perak fisik sekarang menghadapi keterlambatan 4-8 minggu untuk pesanan standar—mirip dengan masalah emas dari awal tahun ini, tetapi lebih buruk.

Mengapa Pasar Fisik Berjuang

Koreksi emas dan kekurangan perak mengungkap masalah mendasar yang sama: pasar logam mulia fisik tidak dibangun untuk realitas 2025.

Emas kertas masih diperdagangkan pada rasio 15.000:1 versus cadangan fisik di London. Ketika harga berayun 5% dalam sehari berdasarkan komentar Trump, leverage ini menciptakan kekacauan. Investor yang memegang kontrak kertas menghadapi risiko counterparty, sementara mereka yang menginginkan logam fisik menghadapi keterlambatan berminggu-minggu.

Permintaan industri perak membuat kekurangan semakin akut. Produksi panel surya saja diperkirakan akan mengkonsumsi 20% pasokan perak pada 2030. Manufaktur elektronik membutuhkan pasokan yang stabil. Ketika investor ritel bergegas masuk selama lonjakan harga, perak yang dimurnikan tidak cukup untuk memenuhi semua permintaan secara bersamaan.

Pasar 2025 mengalami tujuh tahun berturut-turut di mana produksi perak tahunan gagal memenuhi permintaan industri dan investasi gabungan. Persediaan fisik di London turun 33% sejak 2021. Pasokan tambang menurun 7% sejak 2016. Ini bukan gangguan sementara—ini adalah defisit struktural.

Logam Tokenisasi Menyelesaikan Masalah Volatilitas

Penurunan emas 5% dalam sehari dan kekurangan fisik perak membuat alternatif berbasis blockchain lebih menarik. Logam tokenisasi menghilangkan risiko pengiriman sambil mempertahankan eksposur harga.

Tether Gold (XAUT) menyediakan penyelesaian instan terlepas dari volatilitas pasar. Ketika emas turun dari $4.379 ke $4.115, pemegang XAUT dapat keluar dari posisi dalam hitungan detik daripada menunggu berminggu-minggu untuk pengiriman fisik. Token mempertahankan kapitalisasi pasarnya sekitar $1 miliar sambil beroperasi di enam blockchain.

PAX Gold (PAXG) menawarkan eksposur yang diatur dengan audit bulanan. Lebih dari 74.000 pemegang memperdagangkan sekitar $67 juta setiap hari tanpa menyentuh logam fisik. Ketika harga berayun secara dramatis, likuiditas tetap tersedia 24/7.

Platform seperti Stabull memfasilitasi perdagangan efisien antara logam mulia tokenisasi dan stablecoin, menggunakan oracle harga untuk mempertahankan valuasi akurat bahkan selama sesi volatil seperti penjualan 21 Oktober.

Keuntungan menjadi jelas selama momen krisis. Pembeli perak fisik menghadapi keterlambatan 4-8 minggu dan premium sangat tinggi. Perak tokenisasi diperdagangkan secara instan pada harga spot dengan spread minimal. Tidak ada logistik brankas, tidak ada biaya pengiriman, tidak perlu bertanya-tanya apakah logam Anda akan tiba.

Adopsi Institusional Dipercepat

Pasar RWA mencapai $34 miliar pada Oktober 2025, dengan proyeksi mencapai $50 miliar pada akhir tahun. Institusi besar tidak dihalangi oleh volatilitas logam mulia—mereka membangun infrastruktur untuk menanganinya dengan lebih baik.

Dana BUIDL BlackRock memegang hampir $3 miliar dalam treasuries tokenisasi, membuktikan aset berbasis blockchain dapat menangani skala institusional. Goldman Sachs mengumumkan produk tokenisasi siap produksi untuk pasar AS dan Eropa. Keuangan tradisional melihat tulisan di dinding.

Penggalangan dana Tether sebesar $200 juta untuk perusahaan treasury emas menunjukkan pemain besar bertaruh pada komoditas tokenisasi. Kemitraan dengan Antalpha bertujuan membangun jaringan brankas global di mana investor dapat menukar token dengan batangan fisik—menggabungkan kecepatan blockchain dengan keamanan tradisional.

Selama volatilitas Oktober, infrastruktur aset tokenisasi membuktikan nilainya. Sementara pasar fisik mengalami kekacauan pengiriman, token digital diselesaikan secara instan. Ketika emas turun 5% dalam sehari, pemegang dapat menyeimbangkan kembali portofolio segera daripada menunggu berminggu-minggu untuk pemrosesan pemurnian.

Evolusi Pasar Berlanjut

Koreksi emas ke $4.115 tidak mengubah faktor-faktor yang mendorongnya di atas $4.000. Bank sentral membeli lebih dari 1.000 ton pada 2023. Ketegangan geopolitik bertahan. Ketidakpastian ekonomi tetap ada. Logam tersebut masih naik lebih dari 50% year-to-date meskipun terjadi penurunan pada hari Senin.

Lonjakan perak 70% sepanjang Oktober menunjukkan fundamental penawaran-permintaan yang tidak akan cepat teratasi. Permintaan industri terus tumbuh. Produksi tambang tidak dapat meningkat cukup cepat. Peringatan Royal Mint tentang keterlambatan menunjukkan ini bukan masalah sementara.

Kesenjangan antara perdagangan kertas dan pengiriman fisik terus melebar. Pasar tradisional menetapkan harga logam berdasarkan sentimen dan kontrak berjangka. Tetapi ketika seseorang benar-benar menginginkan logam, pengiriman memakan waktu berminggu-minggu atau berbulan-bulan. Ketidaksesuaian ini menciptakan peluang untuk solusi blockchain.

Logam mulia tokenisasi yang didukung oleh cadangan yang diaudit menawarkan eksposur harga tanpa risiko pengiriman. Ketika emas jatuh 5% pada berita perdagangan, pemegang digital dapat bereaksi secara instan. Ketika kekurangan perak menyebabkan keterlambatan 8 minggu, pemegang token berdagang segera dengan harga transparan.

Infrastruktur Digital untuk Pasar Volatil

Oktober 2025 membuktikan bahwa pasar logam mulia menghadapi dua masalah berbeda: volatilitas harga dan kegagalan pengiriman fisik. Sistem tradisional tidak menangani keduanya dengan baik.

Ayunan emas dari $4.379 ke $4.115 dalam beberapa hari menunjukkan betapa pasar ini tetap digerakkan oleh sentimen. Kekurangan kritis perak mengungkap infrastruktur yang tidak dapat memenuhi lonjakan permintaan. Kedua masalah mengarah pada solusi yang sama.

Logam tokenisasi menyediakan penyelesaian instan, penetapan harga transparan, dan likuiditas 24/7. Dengan pasar RWA mendekati $50 miliar dan institusi besar berinvestasi besar-besaran, alternatif digital tidak menggantikan pasar fisik—mereka menjadi infrastruktur penting yang memungkinkan investor modern menavigasi volatilitas dan kekurangan yang tidak dapat ditangani oleh sistem tradisional.

Koreksi mengingatkan kita logam mulia tetap volatil. Kekurangan membuktikan pengiriman fisik rusak. Bersama-sama, mereka menjelaskan mengapa tokenisasi dengan cepat menjadi standar untuk bagaimana investor serius mengakses eksposur emas dan perak pada 2025.