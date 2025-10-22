SharpLink Membeli Ethereum Seperti Tidak Ada Hari Esok, Kepemilikan ETH Melampaui 850.000

TLDR :

SharpLink mengumpulkan $76,5 juta dengan premium 12% di atas pasar, meningkatkan cadangan kas menjadi $36,4 juta.

Perusahaan memperoleh 19.271 ETH dengan harga rata-rata $3.892 per token minggu ini.

Total kepemilikan ETH kini mencapai 859.853, menggabungkan ETH asli dan LsETH yang dianggap ditebus.

Konsentrasi ETH meningkat dua kali lipat menjadi 4,0 sejak Juni, menyoroti strategi akumulasi yang stabil.



SharpLink Gaming mempercepat strategi akumulasi ETH-nya dengan pembelian baru yang mendorong total kepemilikannya menjadi 859.853 ETH.

Perusahaan telah mengumpulkan modal sebesar $76,5 juta minggu ini dan menggunakan sebagian untuk memperoleh 19.271 ETH dengan harga rata-rata $3.892. Pendekatan SharpLink menggabungkan cadangan kas, imbalan staking, dan eksekusi yang disiplin untuk memperkuat neraca keuangannya.

Investor mengawasi dengan cermat saat perusahaan meningkatkan metrik Konsentrasi ETH, kini di angka 4,0. Ini mencerminkan fokus berkelanjutan pada eksekusi yang telah menggandakan ETH per saham sejak Juni.

Berita ini dibagikan melalui tweet oleh SharpLink, yang menyoroti akuisisi dan penggalangan modal. Menurut postingan tersebut, total imbalan staking sejak peluncuran strategi treasuri 2 Juni telah mencapai 5.671 ETH. Kas yang tersedia berjumlah $36,4 juta, mendukung pembelian strategis lebih lanjut.

Pendekatan perusahaan memisahkan kepemilikan ETH asli dari LsETH yang dianggap ditebus untuk memberikan gambaran yang lebih jelas tentang kinerja treasuri-nya.

Strategi Akumulasi ETH SharpLink

Akuisisi 19.271 ETH oleh SharpLink mengikuti penggalangan modal yang diatur waktunya dengan cermat.

Dana $76,5 juta yang terkumpul datang dengan premium 12% di atas pasar, menciptakan peluang langsung untuk membeli ETH dengan harga lebih rendah. Co-CEO Joseph Chalom menyatakan bahwa strategi ini dirancang untuk menambah nilai bagi pemegang saham.

Kombinasi penempatan modal dan pembelian oportunistik menggambarkan presisi dalam manajemen treasuri mereka.

Sejak strategi treasuri dimulai pada Juni, SharpLink telah melacak Konsentrasi ETH, yang kini berada di angka 4,0. Metrik ini menghitung ETH per 1.000 saham terdilusi yang diasumsikan, menggabungkan ETH asli dan LsETH yang dianggap ditebus.

Peningkatan ini menunjukkan akumulasi yang disiplin dan memberikan transparansi terhadap kinerja imbal hasil. Imbalan staking minggu ini menambahkan 459 ETH, berkontribusi pada total pengembalian 5.671 ETH sejak strategi dimulai.

Posisi Keuangan dan Implikasi Pasar

Dengan $36,4 juta dalam bentuk kas, SharpLink mempertahankan fleksibilitas untuk akuisisi ETH di masa depan. Perusahaan juga menerbitkan 4,5 juta saham untuk penggalangan modal. Pembelian ETH dilakukan dengan harga lebih rendah daripada penggalangan modal, menambah nilai langsung bagi pemegang saham.

Analis dan investor mengawasi neraca dengan cermat, karena strategi SharpLink menggabungkan manajemen kas, staking, dan waktu pasar untuk menumbuhkan aset kripto secara efisien.

Perusahaan kini memegang 601.143 ETH asli dan 258.710 LsETH yang dianggap ditebus, mencerminkan valuasi gabungan sekitar $3,5 miliar pada harga saat ini.

Pembaruan mingguan, termasuk imbalan staking dan penempatan modal, terus memberikan transparansi terhadap eksekusi SharpLink. Dengan menggandakan Konsentrasi ETH sejak Juni, perusahaan telah memperkuat treasuri dan metrik nilai pemegang saham.

