Stablecoin Maple Finance debut di pasar pinjaman onchain Aave

Protokol pinjaman Aave telah bermitra dengan platform kredit onchain Maple Finance untuk menghubungkan modal institusional dengan likuiditas terdesentralisasi.

Diumumkan pada hari Selasa, integrasi ini akan memperkenalkan stablecoin penghasil yield Maple — syrupUSDC dan syrupUSDT — ke Aave. SyrupUSDC akan terdaftar di pasar inti Aave, sementara syrupUSDT akan tersedia di instansi Plasma-nya.

Token-token tersebut didukung oleh aset dari pool kredit onchain Maple, yang mengelola miliaran dolar modal institusional dari alokator dan peminjam. Menurut Maple, langkah ini dimaksudkan untuk "menstabilkan permintaan pinjaman dan meningkatkan efisiensi modal" di seluruh pasar Aave.

