Bank-bank Jepang melirik kembalinya kripto saat regulator mempertimbangkan kembali larangan

Jepang sedang dalam proses meletakkan dasar untuk bagaimana bank tradisional berinteraksi dengan kripto. Badan pengawas keuangan negara tersebut hampir membuat keputusan tentang apakah akan mengizinkan anggota kelompok perbankan untuk meluncurkan layanan perdagangan kripto. Langkah ini dapat membentuk kembali pasar aset digital Jepang yang dikendalikan secara ketat.

Hal ini terjadi ketika pasar kripto sedang menghadapi tekanan jual yang tinggi. Kapitalisasi pasar kumulatif turun 2% lagi selama 24 jam terakhir hingga berada di sekitar $3,70 triliun. Volume perdagangan 24 jamnya melonjak 31% menjadi $224 miliar. Ini menunjukkan bahwa investor sedang memindahkan dana mereka dengan cepat di tengah gejolak tinggi.

Jepang mungkin mencabut larangan kripto untuk bank

Menurut laporan, Badan Jasa Keuangan Jepang (FSA) juga sedang mempertimbangkan untuk menghapus larangan lama yang mencegah bank membeli dan menyimpan kripto untuk tujuan investasi. Jika ini disetujui, langkah tersebut akan menandai salah satu perombakan kebijakan penting Jepang sejak melegalkan bursa kripto pada 2017. Diharapkan langkah ini akan membawa kekuatan perbankan arus utama ke sektor yang lama didominasi oleh fintech dan perusahaan sekuritas.

Saat ini, anak perusahaan dari kelompok perbankan dilarang mendaftar sebagai penyedia layanan aset kripto. Hal ini dilakukan berdasarkan Undang-Undang Perbankan. Revisi yang diusulkan FSA akan memungkinkan anak perusahaan sekuritas dari kelompok-kelompok ini untuk menangani perdagangan kripto. Ini akan memberikan mereka kesempatan yang sama dengan pesaing di bawah perusahaan sekuritas seperti SBI Holdings dan Rakuten Securities.

Sebuah laporan menyebutkan bahwa regulator diperkirakan akan mengajukan kasusnya selama pertemuan mendatang Dewan Jasa Keuangan. Diskusi dengan badan penasihat Perdana Menteri akan berpusat pada pembentukan kerangka kerja yang memungkinkan bank memperdagangkan dan menyimpan aset kripto dengan cara yang sama seperti mereka menangani saham atau obligasi pemerintah. Namun, akan menerapkan standar manajemen risiko dan pengungkapan.

FSA melangkah dengan hati-hati karena berencana mewajibkan perusahaan sekuritas terafiliasi bank untuk secara jelas memperingatkan investor ritel tentang volatilitas pasar kripto. Ditambahkan bahwa Bitcoin dan aset digital lainnya tidak memiliki dukungan nyata, dan kepemilikan besar dapat mengekspos bank terhadap tekanan neraca jika harga runtuh. Ini adalah kekhawatiran yang menyebabkan FSA melarang investasi langsung kembali pada 2020.

Bitcoin terjebak dalam gejolak

Sikap Jepang tampaknya lebih pragmatis daripada restriktif. Institusi besar seperti BlackRock dan Fidelity memasuki arena kripto melalui ETF Bitcoin dan Tokyo tampak ingin mengikuti perkembangan. Keputusan yang mendukung juga dapat memperkuat posisi Jepang sebagai pusat keuangan digital regional.

Pasar aset digital tetap penuh gejolak. Bitcoin mendapat tawaran pada hari Selasa, naik saat emas dan perak mengalami penurunan dua digit yang jarang terjadi. Harga BTC melonjak melewati $113K hanya untuk turun di bawah $109K. Bitcoin diperdagangkan pada harga rata-rata $108.773 pada saat penulisan.

Emas mengalami penurunan tersteepnya dalam beberapa tahun terakhir karena turun lebih dari 5% menjadi $4.130, sementara perak anjlok hampir 8%. Aksi jual ini menghapus keuntungan berbulan-bulan yang didorong oleh pelonggaran bank sentral, ketegangan perdagangan AS-China, dan lainnya. Pembalikan mendadak tampaknya telah mengirim pedagang kembali ke kripto. Open interest futures Bitcoin telah melonjak menjadi lebih dari $32 miliar dari $28 miliar sejak penghapusan brutal 10 Oktober yang menghapus $20 miliar dalam posisi leverage.

