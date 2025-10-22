Bitcoin Di Medan Pertempuran — Rentang Harga Ini Akan Menentukan Fase Siklus Berikutnya

Nama saya Godspower Owie, dan saya lahir dan dibesarkan di Negara Bagian Edo, Nigeria. Saya tumbuh bersama tiga saudara kandung saya yang selalu menjadi idola dan mentor saya, membantu saya untuk berkembang dan memahami jalan hidup.

Orang tua saya benar-benar menjadi tulang punggung cerita hidup saya. Mereka selalu mendukung saya di masa-masa baik dan buruk dan tidak pernah sekalipun meninggalkan sisi saya ketika saya merasa tersesat di dunia ini. Sejujurnya, memiliki orang tua yang luar biasa seperti mereka membuat Anda merasa aman dan terlindungi, dan saya tidak akan menukar mereka dengan apapun di dunia ini.

Saya mulai mengenal dunia cryptocurrency 3 tahun yang lalu dan sangat tertarik untuk mengetahui banyak hal tentangnya. Semuanya bermula ketika seorang teman saya berinvestasi dalam aset kripto, yang menghasilkan keuntungan besar dari investasinya.

Ketika saya menanyakan dia tentang cryptocurrency, dia menjelaskan perjalanannya sejauh ini di bidang tersebut. Sangat mengesankan mengetahui tentang konsistensi dan dedikasinya dalam bidang ini meskipun ada risiko yang terlibat, dan ini adalah alasan utama mengapa saya sangat tertarik pada cryptocurrency.

Percayalah, saya telah mengalami pasang surut di pasar tetapi saya tidak pernah sekalipun kehilangan gairah untuk berkembang di bidang ini. Ini karena saya percaya pertumbuhan mengarah pada keunggulan dan itulah tujuan saya di bidang ini. Dan hari ini, saya adalah karyawan dari outlet berita Bitcoinnist dan NewsBTC.

Bos dan rekan kerja saya adalah orang-orang terbaik yang pernah saya ajak bekerja sama, baik di dalam maupun di luar lanskap kripto. Saya berniat memberikan segalanya bekerja bersama rekan-rekan saya yang luar biasa untuk pertumbuhan perusahaan-perusahaan ini.

Terkadang saya suka membayangkan diri saya sebagai seorang penjelajah, ini karena saya suka mengunjungi tempat-tempat baru, saya suka mempelajari hal-hal baru (hal-hal yang bermanfaat tepatnya), saya suka bertemu orang-orang baru – orang-orang yang memberi dampak dalam hidup saya sekecil apapun itu.

Salah satu hal yang paling saya sukai dan nikmati adalah sepak bola. Ini akan tetap menjadi aktivitas luar ruangan favorit saya, mungkin karena saya sangat pandai dalam hal itu. Saya juga sangat pandai bernyanyi, menari, berakting, fashion dan lainnya.

Saya menghargai waktu, pekerjaan, keluarga, dan orang-orang yang saya cintai. Maksud saya, itu mungkin hal-hal yang paling penting dalam hidup siapa pun. Saya tidak mengejar ilusi, saya mengejar mimpi.

Saya tahu masih banyak hal tentang diri saya yang perlu saya cari tahu saat saya berusaha untuk menjadi sukses dalam hidup. Saya yakin saya akan sampai di sana karena saya tahu saya bukan orang yang mudah menyerah, dan saya akan memberikan segalanya sampai akhir untuk melihat diri saya di puncak.

Saya bercita-cita menjadi bos suatu hari nanti, memiliki orang-orang yang bekerja di bawah saya seperti saya telah bekerja di bawah orang-orang hebat. Ini adalah salah satu impian terbesar saya secara profesional, dan satu hal yang tidak saya anggap enteng. Semua orang tahu jalan di depan tidak semudah kelihatannya, tetapi dengan Tuhan Yang Maha Kuasa, keluarga saya, dan teman-teman yang memiliki semangat yang sama, tidak ada yang bisa menghentikan saya.