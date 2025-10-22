Bagaimana bailout AS dapat mengakhiri 'utopia libertarian' Argentina

Jika Anda pernah mendengar cerita ini sebelumnya, Anda tidak sendirian. Argentina sangat mahir dalam melompat dari satu krisis ke krisis lainnya. Peso Argentina yang runtuh, negosiasi putus asa di Washington, dan penyelamatan profil tinggi dari A.S. semuanya menjadi fitur sekali lagi.

Tetapi kali ini, dengan Presiden libertarian Javier Milei yang memegang kendali, naskahnya seharusnya berubah. Dia dimaksudkan untuk mengakhiri masalah Argentina dalam utopia libertarian yang akan memangkas pengeluaran pemerintah, bank sentral, dan inflasi yang merajalela di negara tersebut.

Sebaliknya, siklus berita dipenuhi dengan déjà vu dan skeptisisme yang berkembang tentang apakah dukungan multimiliar dolar terbaru A.S. menandai awal kebebasan moneter Argentina, atau akhir dari eksperimen libertarian yang tidak pernah dimulai dengan sungguh-sungguh. Seperti yang dikatakan Max Keiser dengan sederhana:

Bailout, diplomasi dolar, dan goyahnya kepercayaan di Argentina

Administrasi Presiden Trump mengotorisasi paket keuangan A.S. yang substansial ($20 miliar) untuk Argentina, khususnya untuk menopang peso yang terhuyung-huyung dan menenangkan pasar lokal. Kesepakatan itu terjadi dengan latar belakang janji dolarisasi Milei, intensifikasi pelarian modal, gambaran fiskal yang cepat memburuk, dan kepercayaan lokal terhadap peso yang mencapai rekor terendah.

Bagi A.S., ini bukan kali pertama. "Taruhan kedua" administrasi Trump pada Argentina mengikuti penyelamatan periode pertama yang berakhir bencana dengan sedikit reformasi dan bahkan lebih sedikit kepercayaan pasar. Seperti yang dicatat Bloomberg, Gedung Putih bertaruh pada status Milei sebagai orang luar untuk memutus siklus, menyerang apa yang dilihatnya sebagai dekade malpraktik politik di wilayah tersebut. Harapannya: reformasi berani, disiplin pasar, dan era baru stabilitas dolar.

Tetapi jika dilihat lebih dalam, gambarannya tidak begitu jelas. Bailout terbaru Argentina tampak mencurigakan mirip dengan paket penyelamatan sebelumnya; sebuah plester luka, bukan obat.

Dengan semua retorika anti-kemapanan Milei, kesepakatan A.S. tidak menandai pemutusan yang bersih dengan masa lalu. Negosiasi telah memaksa Argentina untuk menelusuri kembali langkah-langkah lama: penghematan jalur cepat dengan biaya rasa sakit sosial, manipulasi mata uang daripada reformasi moneter nyata, dan kembali ke kebijakan stabilisasi yang telah gagal selama beberapa dekade.

Bagi libertarian Argentina, yang berkampanye untuk menghapuskan bank sentral dan merangkul dolarisasi penuh, bailout ini adalah pil pahit. Alih-alih reformasi yang dipimpin pasar, mereka menyaksikan penyelamatan top-down lainnya, dengan kritikus lokal berpendapat bahwa Milei telah "ditangkap oleh sistem." Seperti yang diratapi kronik Argentina La Nacion:

Apa artinya ini bagi impian libertarian dan Bitcoin

Setiap bailout baru membuat pembicaraan tentang Bitcoin atau reformasi moneter radikal terdengar semakin jauh, karena urgensi krisis mereda dan kepentingan politik biasa berkumpul kembali.

Sementara itu, warga Argentina memilih dengan dompet mereka. Adopsi Bitcoin terus meningkat, dan stablecoin telah menjadi garis hidup bayangan bagi bisnis dan penabung yang dikeluarkan dari sektor perbankan formal.

Namun, untuk saat ini, prospek Argentina yang benar-benar dolarisasi atau berbasis Bitcoin tetap menjadi sandera negosiasi politik, pemikiran konsensus Washington, dan pasang surut likuiditas global.

Yang tersisa adalah rasa skeptisisme yang lelah, dan perasaan bahwa, sekali lagi, keputusan ekonomi paling penting telah dibentuk bukan di jalan-jalan Buenos Aires, tetapi di koridor kekuasaan Amerika. Seperti yang diamati Bloomberg, "Argentina membutuhkan lebih dari sekadar bailout lain."

Bagi libertarian dan pendukung Bitcoin, pesannya jelas: keselamatan melalui penyelamatan asing bukanlah pengganti perubahan struktural yang nyata. Dan sampai pemimpin Argentina berhenti mencari plester luka, utopia yang ditunggu-tunggu akan tetap berada di luar jangkauan.

Postingan Bagaimana bailout A.S. dapat mengakhiri 'utopia libertarian' Argentina pertama kali muncul di CryptoSlate.