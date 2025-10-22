Penggunaan Kripto AS Tumbuh 50% Tahun Ini, Klaim Laporan

Laporan baru mengklaim bahwa investor ritel AS menunjukkan peningkatan ketertarikan terhadap kripto, dengan adopsi tumbuh sebesar 50% tahun ini. Meskipun merupakan pasar terbesar, India memiliki tingkat penggunaan akar rumput yang lebih tinggi. Stablecoin juga tumbuh ke level yang belum pernah terjadi sebelumnya, memungkinkan pengguna memiliki jalur masuk dan keluar yang nyaman antara TradFi dan Web3. Hype ritel untuk aset digital terus berkembang, meskipun institusi menjadi semakin berpengaruh. Adopsi Kripto AS Meningkat TRM Labs, sebuah perusahaan analisis kripto yang menyelidiki kejahatan dan telah mengeluarkan laporan besar tentang aktivitas Web3 ilegal, baru saja mengalihkan perhatiannya ke topik yang kurang mencolok. Secara khusus, perusahaan ini menyusun laporan tentang adopsi kripto dan stablecoin di seluruh dunia, menentukan bahwa AS tumbuh sebesar 50% dalam jendela waktu ini: "Volume transaksi kripto di AS naik sekitar 50%, dibandingkan dengan periode yang sama pada 2024, menjadi lebih dari USD 1 triliun. Ini memperkuat posisi AS sebagai pasar kripto terbesar secara global dalam hal absolut... menyoroti bahwa pertumbuhan ini adalah bagian dari tren multi-tahun yang berkelanjutan," klaim mereka. Beberapa faktor kunci memastikan bahwa adopsi kripto AS ini lebih dari sekadar kebetulan. Segala hal mulai dari inisiatif regulasi pro-kripto Presiden Trump hingga arus masuk institusional yang besar telah menyebabkan lalu lintas pertukaran naik 30% pada akhir 2024 dan awal 2025, dan minat konsumen hanya terus bertumbuh sejak saat itu. Menunjukkan Sentimen Akar Rumput Untuk memperjelas, meskipun adopsi kripto AS sangat tinggi, ini bahkan bukan pemimpin dunia. India, yang melihat transaksi on-chain meningkat tiga kali lipat dalam 30 bulan terakhir, berkinerja lebih baik. Negara ini, bersama dengan Pakistan dan Bangladesh, membantu Asia Tenggara memperkuat statusnya sebagai wilayah dengan pertumbuhan adopsi kripto tercepat. Beberapa wilayah lain juga menunjukkan adopsi yang mengesankan. Empat negara Afrika Utara, Mesir, Maroko, Aljazair, dan Tunisia, masuk dalam 50 negara teratas berdasarkan penggunaan kripto meskipun ada larangan dan pembatasan formal dari pemerintah. Namun, terlepas dari adopsi akar rumput, nilai moneter pasar kripto AS yang besar telah memberikan dampak yang sangat besar. TRM melaporkan bahwa lebih dari 90% stablecoin dipatok ke dolar AS, dan pasar ini sedang booming. Transaksi stablecoin on-chain mencapai rekor tertinggi tahun ini, dan tidak menunjukkan tanda-tanda berhenti. Laporan ini penuh dengan data menarik tentang sejumlah tren global lainnya, tetapi ada kesimpulan utama: meskipun institusi mengambil alih lebih banyak pasar, sentimen ritel sedang booming. Kripto menjadi bagian resmi dari arus utama keuangan dunia, yang dapat menghadirkan peluang besar. Laporan baru mengklaim bahwa investor ritel AS menunjukkan peningkatan ketertarikan terhadap kripto, dengan adopsi tumbuh sebesar 50% tahun ini. Meskipun merupakan pasar terbesar, India memiliki tingkat penggunaan akar rumput yang lebih tinggi. Stablecoin juga tumbuh ke level yang belum pernah terjadi sebelumnya, memungkinkan pengguna memiliki jalur masuk dan keluar yang nyaman antara TradFi dan Web3. Hype ritel untuk aset digital terus berkembang, meskipun institusi menjadi semakin berpengaruh. Adopsi Kripto AS Meningkat TRM Labs, sebuah perusahaan analisis kripto yang menyelidiki kejahatan dan telah mengeluarkan laporan besar tentang aktivitas Web3 ilegal, baru saja mengalihkan perhatiannya ke topik yang kurang mencolok. Secara khusus, perusahaan ini menyusun laporan tentang adopsi kripto dan stablecoin di seluruh dunia, menentukan bahwa AS tumbuh sebesar 50% dalam jendela waktu ini: "Volume transaksi kripto di AS naik sekitar 50%, dibandingkan dengan periode yang sama pada 2024, menjadi lebih dari USD 1 triliun. Ini memperkuat posisi AS sebagai pasar kripto terbesar secara global dalam hal absolut... menyoroti bahwa pertumbuhan ini adalah bagian dari tren multi-tahun yang berkelanjutan," klaim mereka. Beberapa faktor kunci memastikan bahwa adopsi kripto AS ini lebih dari sekadar kebetulan. Segala hal mulai dari inisiatif regulasi pro-kripto Presiden Trump hingga arus masuk institusional yang besar telah menyebabkan lalu lintas pertukaran naik 30% pada akhir 2024 dan awal 2025, dan minat konsumen hanya terus bertumbuh sejak saat itu. Menunjukkan Sentimen Akar Rumput Untuk memperjelas, meskipun adopsi kripto AS sangat tinggi, ini bahkan bukan pemimpin dunia. India, yang melihat transaksi on-chain meningkat tiga kali lipat dalam 30 bulan terakhir, berkinerja lebih baik. Negara ini, bersama dengan Pakistan dan Bangladesh, membantu Asia Tenggara memperkuat statusnya sebagai wilayah dengan pertumbuhan adopsi kripto tercepat. Beberapa wilayah lain juga menunjukkan adopsi yang mengesankan. Empat negara Afrika Utara, Mesir, Maroko, Aljazair, dan Tunisia, masuk dalam 50 negara teratas berdasarkan penggunaan kripto meskipun ada larangan dan pembatasan formal dari pemerintah. Namun, terlepas dari adopsi akar rumput, nilai moneter pasar kripto AS yang besar telah memberikan dampak yang sangat besar. TRM melaporkan bahwa lebih dari 90% stablecoin dipatok ke dolar AS, dan pasar ini sedang booming. Transaksi stablecoin on-chain mencapai rekor tertinggi tahun ini, dan tidak menunjukkan tanda-tanda berhenti. Laporan ini penuh dengan data menarik tentang sejumlah tren global lainnya, tetapi ada kesimpulan utama: meskipun institusi mengambil alih lebih banyak pasar, sentimen ritel sedang booming. Kripto menjadi bagian resmi dari arus utama keuangan dunia, yang dapat menghadirkan peluang besar.