SoftBank berupaya menerbitkan obligasi sekitar $2 miliar untuk bertaruh pada pengembangan AI

PANews melaporkan pada 22 Oktober bahwa SoftBank Group telah kembali ke pasar obligasi luar negeri untuk kedua kalinya tahun ini untuk secara aktif mengumpulkan dana untuk kecerdasan buatan. Menurut orang-orang yang familiar dengan masalah tersebut, raksasa investasi teknologi Jepang ini berusaha mengumpulkan sekitar US$1,5 miliar hingga US$2 miliar di pasar obligasi dolar AS dan sekitar 500 juta euro melalui obligasi berdenominasi euro. Juru bicara SoftBank mengatakan ukuran transaksi obligasi belum difinalisasi. Dengan penekanan pada investasi kecerdasan buatan baru, pendiri miliarder SoftBank Masayoshi Son telah menjanjikan pendanaan hingga US$500 miliar untuk proyek bernama "Stargate" dan mengumumkan awal tahun ini rencana untuk menginvestasikan US$30 miliar di OpenAI. Sejauh ini, SoftBank telah mengumpulkan setidaknya US$24 miliar melalui pinjaman dan obligasi pada tahun 2025, salah satu aktivitas pembiayaan terbesar perusahaan dalam sejarah.