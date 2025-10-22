Senator AS Warren mengkritik RUU stablecoin GENIUS dan mendesak Departemen Keuangan untuk mengisi kesenjangan regulasi

BursaDEX+
PANews melaporkan pada 22 Oktober bahwa, menurut The Block, Senator Elizabeth Warren mengirim surat kepada Menteri Keuangan Scott Bessent, menyebut GENIUS Stablecoin Act "lemah dalam regulasi" dan menuntut aturan implementasi yang terperinci untuk mengurangi risiko terhadap stabilitas keuangan, perlindungan konsumen, dan keamanan nasional. Undang-undang tersebut mengharuskan stablecoin didukung oleh 100% dolar AS atau aset likuid setara yang sangat likuid, audit tahunan untuk penerbit dengan kapitalisasi pasar melebihi $50 miliar, dan pedoman untuk penerbitan asing. Warren menyoroti potensi konflik kepentingan dari World Liberty Financial USD yang terkait dengan Trump dan menyebutkan insiden Paxos, yang secara keliru mencetak $3 triliun dalam PYUSD karena masalah teknis. Dia mendesak Departemen Keuangan untuk mengusulkan langkah-langkah anti pencucian uang dan risiko operasional serta mengatasi kesenjangan regulasi dalam legislasi kripto yang lebih luas.PANews melaporkan pada 22 Oktober bahwa, menurut The Block, Senator Elizabeth Warren mengirim surat kepada Menteri Keuangan Scott Bessent, menyebut GENIUS Stablecoin Act "lemah dalam regulasi" dan menuntut aturan implementasi yang terperinci untuk mengurangi risiko terhadap stabilitas keuangan, perlindungan konsumen, dan keamanan nasional. Undang-undang tersebut mengharuskan stablecoin didukung oleh 100% dolar AS atau aset likuid setara yang sangat likuid, audit tahunan untuk penerbit dengan kapitalisasi pasar melebihi $50 miliar, dan pedoman untuk penerbitan asing. Warren menyoroti potensi konflik kepentingan dari World Liberty Financial USD yang terkait dengan Trump dan menyebutkan insiden Paxos, yang secara keliru mencetak $3 triliun dalam PYUSD karena masalah teknis. Dia mendesak Departemen Keuangan untuk mengusulkan langkah-langkah anti pencucian uang dan risiko operasional serta mengatasi kesenjangan regulasi dalam legislasi kripto yang lebih luas.

Senator AS Warren mengkritik RUU stablecoin GENIUS dan mendesak Departemen Keuangan untuk mengisi kesenjangan regulasi

Penulis: PANewsSumber: PANews
2025/10/22 11:25
