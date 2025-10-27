Sementara SOL, XRP, dan DOGE Stagnan, Digitap ($TAP) Mencapai $1 Juta – Apakah Pembalikan Sudah Dimulai?

Gejolak Oktober akhirnya mulai mereda. Setelah berminggu-minggu penurunan tajam di seluruh pasar kripto, tanda-tanda pemulihan mulai muncul seiring tumbuhnya optimisme seputar diskusi perdagangan baru antara AS dan Tiongkok.

Kedua belah pihak dilaporkan hampir mencapai kesepakatan yang dapat mengakhiri ketegangan perdagangan yang memicu sebagian besar crash bulan ini. Pasar yang lebih luas mulai stabil, tetapi sebagian besar kripto populer masih diperdagangkan jauh di bawah kisaran pra-crash mereka.

Solana, yang dulu dianggap sebagai pemimpin altseason, tetap terjebak di bawah level $200. XRP, yang bertahan di atas $3 selama sebagian besar September, terus berjuang untuk merebut kembali level psikologis kunci tersebut. Dogecoin juga gagal pulih, diperdagangkan di bawah $0,25 setelah kehilangan hampir sepertiga nilainya selama koreksi.

Di tengah pemulihan lambat ini, satu nama kripto baru menolak untuk melambat—Digitap ($TAP). Proyek ini telah viral di seluruh komunitas presale setelah mengumpulkan lebih dari $1 juta dalam presale, memposisikan dirinya sebagai salah satu proyek tahap awal dengan pertumbuhan tercepat tahun ini. Digitap membuktikan bahwa inovasi asli masih bisa mendapatkan perhatian investor dalam kondisi yang tidak pasti.

Apa Sebenarnya Digitap Itu?

Digitap memperkenalkan dirinya sebagai omni-bank pertama di dunia, dengan tujuan menggabungkan utilitas perbankan tradisional dengan fleksibilitas keuangan terdesentralisasi. Tidak seperti banyak proyek presale yang menjanjikan produk futuristik, Digitap sudah memiliki aplikasi live, kartu debit yang berfungsi, dan pengguna nyata yang menguji ekosistem keuangan multi-rantainya.

Ekosistemnya yang berfokus hanya pada satu aplikasi menghubungkan kripto dan fiat dengan mulus dan ini memungkinkan pengguna untuk menyimpan, membelanjakan, dan mentransfer aset di kedua dunia melalui integrasi Visa. Ini termasuk dukungan Apple Pay dan Google Pay.

Di luar kenyamanan, model berkelanjutan Digitap berputar di sekitar token $TAP, yang menggerakkan setiap lapisan ekosistem. Model buyback-and-burn Digitap mengalokasikan 50% dari keuntungan perusahaan untuk membeli kembali token TAP dari pasar terbuka.

Setengah dari token ini dibakar secara permanen untuk mengurangi pasokan dan mendukung pertumbuhan harga, sementara setengah lainnya didistribusikan kembali sebagai hadiah staking.

Momentum Presale Digitap: Angka-Angka Berbicara Sendiri

Momentum seputar presale Digitap telah luar biasa. Lebih dari 75 juta token telah terjual, mendorong total yang terkumpul menjadi lebih dari $1 juta hanya dalam waktu singkat. Harga tahap saat ini sebesar $0,0194 sudah hampir dua kali lipat dari fase presale awal, dan kenaikan harga berikutnya (menjadi $0,0268) mewakili lonjakan 40% lagi yang bisa terjadi kapan saja sekarang.

Itu mencerminkan kepercayaan investor yang dalam. Tidak seperti presale tipikal di mana dana bergerak lambat setelah minat awal memudar, kampanye Digitap telah dipercepat dengan setiap pencapaian.

Pada penyelesaian presale penuh, token ini akan terdaftar pada $0,10 yang berarti pembeli saat ini masih melihat potensi kenaikan 5x dari harga saat ini. Mengingat bahwa aplikasi sudah beroperasi, kartu berfungsi, dan pengguna dapat berinteraksi dengan platform secara real time, TAP sangat mungkin menjadi salah satu presale kripto terbaik untuk dibeli sekarang.

Di inti ekosistem Digitap terletak token TAP; cryptocurrency yang dirancang untuk stabilitas, transparansi, dan pertumbuhan yang berkelanjutan. Ini dibangun untuk menggerakkan pembayaran dunia nyata dan aktivitas ekosistem sambil mempertahankan kontrol ketat atas pasokan.

Mengapa TAP Mengungguli XRP, SOL, dan DOGE Saat Ini

Secara keseluruhan, XRP, Solana, dan Dogecoin tetap menjadi nama-nama terkenal dalam kripto, tetapi potensi kenaikan jangka pendek mereka tampaknya terbatas. Masing-masing diperdagangkan jauh di bawah level pra-crash, dan tidak ada yang memberikan perkembangan baru yang besar dalam beberapa minggu terakhir.

Kapitalisasi pasar mereka sangat besar yang berarti persentase keuntungan lebih kecil dibandingkan dengan token tahap awal yang menggabungkan inovasi nyata dengan potensi pertumbuhan.

Digitap adalah kebalikan dari stagnasi. Ini mewakili ekosistem fintech-bertemu-kripto yang berfungsi dengan kemajuan terukur dan integrasi dunia nyata, bukan hanya momentum komunitas spekulatif.

Di pasar di mana banyak presale masih mengandalkan roadmap dan whitepaper, Digitap sudah melaksanakan visinya. Perbedaan itulah yang justru menarik likuiditas dari altcoin tradisional ke arah presale-nya.

Aplikasi live, kartu yang berfungsi, dan model token berkelanjutan menjadikan TAP salah satu proyek presale paling lengkap tahun 2025. Dengan kenaikan harga tahap berikutnya menjadi $0,0268 yang akan segera terjadi dan lebih dari 75 juta token yang sudah diklaim, Digitap berdiri sebagai kripto terbaik yang jelas untuk diinvestasikan sekarang.

Digitap sudah LIVE SEKARANG. Pelajari lebih lanjut tentang proyek mereka di sini:

Disclaimer: Ini adalah siaran pers berbayar dan hanya untuk tujuan informasi. Ini tidak mencerminkan pandangan Crypto Daily, juga tidak dimaksudkan untuk digunakan sebagai nasihat hukum, pajak, investasi, atau keuangan.