Bitcoin Kembali di $115K: Indikator Teknis Mengisyaratkan Pembalikan, Tetapi Kehati-hatian Tetap Ada

Saat harga Bitcoin melonjak kembali ke sekitar $115.000 selama akhir pekan, Indeks Fear & Greed Bitcoin akhirnya keluar dari zona "ketakutan" dan masuk ke wilayah netral, menandai perubahan pertama dalam indeks dalam lebih dari dua minggu.

Dengan skor 51 dari 100, Indeks Fear & Greed Bitcoin saat ini berada di zona "netral", menunjukkan suasana pasar.

Ada perubahan sikap yang nyata selama beberapa hari sebelumnya, karena skor telah naik sebesar 11 poin dari level hati-hati Sabtu sebesar 40 dan lebih dari 20 poin sejak minggu lalu.

Setelah pengumuman Trump tentang tarif tambahan 100 persen terhadap China pada 10 Oktober, indeks mengalami penurunan dari 71 menjadi 24, mencerminkan skor "keserakahan", karena rekor $19 miliar posisi leverage kripto dilikuidasi.

Menurut data dari platform analitik Glassnode, telah terjadi perubahan sentimen pasar baru-baru ini, yang bertepatan dengan penurunan signifikan dalam tekanan penjualan untuk Bitcoin (BTC).

Karena tekanan penjualan dan sentimen negatif tampaknya telah mencapai puncaknya, Glassnode berspekulasi dalam postingan X baru-baru ini bahwa pembalikan tren mungkin akan segera terjadi.

Secara terpisah, pengukur teknis Bitcoin TradingView berdasarkan ringkasan indikator paling populer, seperti rata-rata bergerak, osilator, dan pivot, memberikan sinyal beli untuk minggu depan.

Tren netral dalam jangka pendek dan sinyal beli yang kuat terus berlanjut untuk minggu depan, menurut indikator sub-teknis.

Bisakah Bitcoin Naik Lebih Jauh?

Ada sejumlah tanda yang telah membantu menentukan kapan pasar bull Bitcoin mencapai puncaknya selama bertahun-tahun.

Dalam siklus sebelumnya, ketika indikasi-indikasi ini aktif, bijaksana untuk keluar dari pasar sebelum pasar bearish baru dimulai.

Namun, meskipun harga Bitcoin mencapai beberapa rekor tertinggi baru kali ini, puncak pasar belum tercapai karena tidak ada indikasi puncak siklus yang telah aktif.

Analisis Keseluruhan Algoritmik InvestTech memberikan sinyal tahan untuk Bitcoin.

Rekomendasi untuk satu hingga enam minggu adalah negatif, menurut InvestTech.

Perusahaan tersebut mengatakan, "Bitcoin berada dalam saluran tren horizontal perkiraan dalam jangka pendek. Ini menunjukkan bahwa investor tidak yakin dan menunggu sinyal arah lebih lanjut. Terobosan ke atas akan menjadi sinyal positif, sementara terobosan ke bawah akan menjadi sinyal negatif."

InvestTech menambahkan: "Token ini sedang menguji resistensi pada titik $115.500. Ini bisa memberikan reaksi negatif, tetapi terobosan ke atas di atas $115.500 berarti sinyal positif. Keseimbangan volume negatif melemahkan mata uang dalam jangka pendek. Mata uang ini secara keseluruhan dinilai secara teknis negatif untuk jangka pendek."

Hal itu tercermin dalam data SoSoValue, yang menunjukkan Daily Total Net OI (Delta) adalah -$1,49 miliar per 22 Oktober.

