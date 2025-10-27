Pakar: "Tidak Ada Perusahaan Aset Digital yang Memiliki Apa yang Dimiliki Ripple" - Inilah Alasannya

Investor kripto terkemuka LP (@LongPlaysLP) telah menarik perhatian pada ekosistem Ripple yang berkembang pesat, mencatat bahwa tidak ada perusahaan aset digital lain yang menandingi kedalaman infrastruktur dan jangkauan institusional Ripple.
Dalam tanggapan terhadap tweet oleh analis industri Chad Steingraber, LP menekankan bahwa akuisisi dan kemitraan Ripple memposisikannya di garis depan tokenisasi keuangan global.
Menurut LP, ekosistem Ripple kini mencakup serangkaian akuisisi dan integrasi kunci yang telah memperkuat perannya dalam keuangan tradisional:
Entitas-entitas ini secara kolektif memungkinkan Ripple untuk menangani lebih dari $15,5 triliun dalam aset sambil menyediakan akses ke lebih dari 13.000 bank di seluruh dunia. LP juga menyoroti bahwa Ripple kini diakui sebagai Swift Certified Partner, menggarisbawahi integrasinya dalam sistem keuangan global.
Komentar LP muncul sebagai tanggapan terhadap pernyataan viral Steingraber: "Seluruh planet akan ditokenisasi. Banyak di antaranya pada XRP Ledger. Dan Ripple menjadi Amazon kripto."
Pernyataan tersebut menggemakan sentimen yang lebih luas dalam komunitas XRP bahwa infrastruktur Ripple bisa menjadi tulang punggung untuk tokenisasi aset dunia nyata, menjembatani perbankan tradisional dengan keuangan on-chain.
Ripple's serangkaian akuisisi strategis mewakili lebih dari sekadar ekspansi; ini menandai konsolidasi infrastruktur likuiditas, kustodi, dan penyelesaian di seluruh sektor keuangan utama. Dengan mengintegrasikan sistem perbendaharaan, penyedia kustodi institusional, dan jaringan likuiditas, Ripple tampaknya memposisikan XRP sebagai aset fundamental untuk tokenisasi tingkat institusional.
Analis pasar mencatat bahwa jangkauan $15,5 triliun Ripple dan akses ke 13.000 bank dapat menjadikannya salah satu dari sedikit perusahaan blockchain yang mampu menghubungkan jaringan pembayaran global ke keuangan terdesentralisasi, semakin memperkuat peran XRP sebagai aset jembatan.
Seperti yang disimpulkan LP, ekosistem Ripple tidak lagi hanya tentang kripto; ini tentang membangun internet keuangan berikutnya.
