Pakar: "Tidak Ada Perusahaan Aset Digital yang Memiliki Apa yang Dimiliki Ripple" - Inilah Alasannya

Investor LP menyoroti akuisisi besar Ripple — termasuk GTreasury, Evernorth, Metaco, dan Standard Custody. LP menggemakan keyakinan bahwa "seluruh planet akan ditokenisasi," dengan Ripple diposisikan sebagai "Amazon dari crypto." Sistem terintegrasi custody, likuiditas, dan treasury Ripple memposisikan XRP sebagai tulang punggung untuk tokenisasi tingkat institusional. Investor kripto terkemuka LP (@LongPlaysLP) telah menarik perhatian pada ekosistem Ripple yang berkembang pesat, mencatat bahwa tidak ada perusahaan aset digital lain yang menyaingi kedalaman infrastruktur dan jangkauan institusional Ripple. Dalam tanggapan terhadap tweet oleh analis industri Chad Steingraber, LP menekankan bahwa akuisisi dan kemitraan Ripple memposisikannya di garis depan tokenisasi keuangan global. Portofolio Akuisisi Ripple yang Berkembang Menurut LP, ekosistem Ripple sekarang mencakup serangkaian akuisisi dan integrasi kunci yang telah memperkuat perannya dalam keuangan tradisional: GTreasury Evernorth Metaco Standard Custody Rail Hidden Road (Ripple Prime) Baca Juga: Potensi XRP untuk Ekspansi Besar: Analis Memprediksi Terobosan Kuat di Depan This $XRP No digital asset company has what Ripple has: – GTreasury – Evernorth – Metaco – Standard Custody – Rail – Hidden Road (Ripple Prime) Through these acquisitions they now process over $15.5 trillion in assets, have access to 13,000 banks, and a Swift Certified… https://t.co/EY9wdEruta — LP (@LongPlaysLP) 25 Oktober 2025 Entitas-entitas ini secara kolektif memungkinkan Ripple untuk menangani lebih dari $15,5 triliun dalam aset sambil menyediakan akses ke lebih dari 13.000 bank di seluruh dunia. LP juga menyoroti bahwa Ripple sekarang diakui sebagai Swift Certified Partner, menggarisbawahi integrasinya dalam sistem keuangan global. "Seluruh Planet Akan Ditokenisasi" Komentar LP muncul sebagai tanggapan terhadap pernyataan viral Steingraber: "Seluruh planet akan ditokenisasi. Banyak dari itu pada XRP Ledger. Dan Ripple menjadi Amazon dari crypto." Pernyataan tersebut menggemakan sentimen yang lebih luas dalam komunitas XRP bahwa infrastruktur Ripple bisa menjadi tulang punggung untuk tokenisasi aset dunia nyata, menjembatani perbankan tradisional dengan keuangan on-chain. Integrasi Institusional dan Implikasi Pasar Serangkaian akuisisi strategis Ripple mewakili lebih dari sekadar ekspansi; ini menandai konsolidasi infrastruktur likuiditas, custody, dan penyelesaian di seluruh sektor keuangan utama. Dengan mengintegrasikan sistem treasury, penyedia custody institusional, dan jaringan likuiditas, Ripple tampaknya memposisikan XRP sebagai aset fundamental untuk tokenisasi tingkat institusional. Analis pasar mencatat bahwa jangkauan $15,5 triliun Ripple dan akses 13.000 bank dapat menjadikannya salah satu dari sedikit perusahaan blockchain yang mampu menghubungkan jaringan pembayaran global ke keuangan terdesentralisasi, semakin memperkuat peran XRP sebagai aset jembatan. Seperti yang disimpulkan LP, ekosistem Ripple tidak lagi hanya tentang crypto; ini tentang membangun internet keuangan berikutnya. Baca Juga: Potensi Integrasi XRP ke dalam Ekosistem Apple melalui Pengembangan Blockchain Epic Artikel ini pertama kali muncul di 36Crypto. Investor LP menyoroti akuisisi besar Ripple — termasuk GTreasury, Evernorth, Metaco, dan Standard Custody. LP menggemakan keyakinan bahwa "seluruh planet akan ditokenisasi," dengan Ripple diposisikan sebagai "Amazon dari crypto." 