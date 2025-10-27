Tokyo Fintech JPYC Meluncurkan Stablecoin Pertama Jepang yang Didukung Yen

Dunia fintech Tokyo telah membuat lompatan signifikan dengan peluncuran stablecoin berbasis yen pertama di Jepang. Dikembangkan oleh JPYC, aset digital baru ini bertujuan untuk membawa stabilitas dan inovasi yang lebih besar ke ekosistem cryptocurrency negara tersebut di tengah persaingan global yang meningkat di pasar stablecoin yang didominasi oleh aset yang dipatok dengan dolar. Saat Jepang mengadopsi alat keuangan berbasis blockchain, inisiatif tambahan dan perkembangan regulasi mengisyaratkan pergeseran yang lebih luas menuju adopsi cryptocurrency secara mainstream di seluruh negeri.

JPYC memperkenalkan stablecoin berbasis yen pertama di Jepang, dipatok 1:1 dengan yen Jepang dan didukung oleh deposito bank dan obligasi pemerintah.

Platform stablecoin, JPYC EX, memfasilitasi penerbitan dan penebusan, dengan kepatuhan ketat di bawah regulasi anti-pencucian uang.

Institusi keuangan besar Jepang, termasuk bank dan Monex Group, sedang mengeksplorasi atau merencanakan untuk mengembangkan stablecoin berbasis yen mereka sendiri.

Diskusi regulasi sedang berlangsung di Jepang yang dapat memungkinkan bank untuk memegang cryptocurrency seperti Bitcoin untuk tujuan investasi.

Pasar stablecoin di Jepang siap untuk ekspansi lebih lanjut, mencerminkan komitmen negara untuk mengintegrasikan blockchain ke dalam infrastruktur keuangannya.

Inovator fintech berbasis Tokyo, JPYC, telah secara resmi meluncurkan stablecoin berbasis yen pertama di Jepang, menandai babak baru bagi lanskap mata uang digital negara tersebut. Stablecoin ini, yang mempertahankan patokan 1:1 dengan yen Jepang, didukung oleh aset likuid seperti deposito bank dan obligasi pemerintah. Inisiatif ini merupakan bagian dari upaya yang lebih luas Jepang untuk memajukan solusi pembayaran berbasis blockchain dan crypto, memposisikan dirinya di pasar global yang semakin didominasi oleh stablecoin yang dipatok dengan dolar.

Menurut Presiden JPYC Noriyoshi Okabe, peluncuran ini merepresentasikan "tonggak penting dalam sejarah mata uang Jepang." Penawaran baru perusahaan ini telah menarik minat dari tujuh perusahaan yang tertarik untuk mengadopsi stablecoin untuk berbagai kasus penggunaan. Stablecoin ini diterbitkan melalui platform khusus JPYC, JPYC EX, yang menerapkan langkah-langkah verifikasi identitas dan transaksi yang ketat sesuai dengan undang-undang yang menargetkan anti-pencucian uang dan pencegahan hasil kejahatan.

Langkah ini mengikuti tren yang berkembang di pasar stablecoin global, dengan aset yang dipatok dengan dolar seperti USDT dan USDC mendominasi lebih dari $308 miliar dalam kapitalisasi pasar. Terutama, USDC juga diluncurkan di Jepang pada awal tahun ini, menggarisbawahi keterbukaan negara terhadap stablecoin yang dipatok dengan yen atau mata uang fiat lainnya. Seiring dengan penerimaan aset digital, ekosistem keuangan Jepang melihat peningkatan partisipasi dari raksasa perbankan dan entitas non-bank terkait pengembangan stablecoin.

Peluncuran platform stablecoin

Bersamaan dengan stablecoin, JPYC telah memperkenalkan JPYC EX, platform yang didedikasikan untuk menerbitkan dan menebus token. Platform ini menekankan kepatuhan regulasi, termasuk kepatuhan terhadap Undang-Undang tentang Pencegahan Transfer Hasil Kejahatan, memastikan transparansi dan keamanan bagi pengguna. Pelanggan dapat menyetor yen Jepang melalui transfer bank untuk menerima JPYC di dompet digital mereka, dengan kemampuan untuk mengkonversi kembali ke yen saat diinginkan.

Ke depan, JPYC bertujuan untuk mencapai volume penerbitan sebesar 10 triliun yen dalam tiga tahun, mengincar peran transformatif dalam infrastruktur sosial dan keuangan Jepang melalui stablecoin. Inisiatif ini menandakan komitmen negara untuk mengintegrasikan solusi blockchain ke dalam perdagangan dan keuangan sehari-hari.

Potensi pesaing dan prospek regulasi

Dunia stablecoin Jepang bisa segera menjadi lebih ramai. Monex Group, perusahaan jasa keuangan terkemuka berbasis Tokyo, mengumumkan rencana untuk meluncurkan stablecoin berbasis yen mereka sendiri. Selain itu, bank-bank besar termasuk Mitsubishi UFJ, Bank Sumitomo Mitsui, dan Mizuho Bank sedang mengeksplorasi upaya bersama untuk menerbitkan stablecoin berbasis yen melalui platform MUFG, Progmat.

Sementara itu, otoritas regulasi di Jepang sedang mempertimbangkan pembaruan yang mungkin memungkinkan bank untuk memegang cryptocurrency seperti Bitcoin untuk tujuan investasi. Perkembangan ini menunjukkan pendekatan proaktif dari regulator untuk mendorong inovasi sambil memastikan kepatuhan dan keamanan di pasar crypto yang berkembang pesat.

