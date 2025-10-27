Bisakah Bitcoin (BTC) Mencapai Rekor Tertinggi Baru Melawan Emas?

Tampaknya tongkat estafet telah beralih dari emas ke Bitcoin. Emas mengalami kenaikan yang luar biasa, mencapai rekor tertinggi sepanjang masa di $4.380, tetapi sejak mencapai puncak tersebut, harganya turun kembali ke $4.000. Sebaliknya, Bitcoin yang sebelumnya mengalami pembalikan sejak rekor tertingginya sendiri di $124.000, kini mulai naik kembali. Bisakah momentum Bitcoin membawanya melampaui rekor tertinggi sebelumnya terhadap emas?

Emas jatuh di bawah garis tren

Sumber: TradingView

Grafik jangka pendek untuk emas menunjukkan pola M di puncak, pergerakan terukur yang sudah tercapai ketika harga emas menyentuh dukungan horizontal $4.000. Sekarang, untuk pertama kalinya, harga mengancam untuk terkonfirmasi di bawah garis tren. Pada akhir hari akan diketahui apakah ada konfirmasi, atau apakah para bull mampu kembali naik.

Bisakah emas turun ke $3.600?

Sumber: TradingView

Grafik mingguan untuk emas mengungkapkan bahwa jika harga terkonfirmasi di bawah garis tren dan kemudian jatuh menembus dukungan, harga bisa turun hingga ke garis tren naik yang ditarik dari puncak pasar bull 2011. Ini akan menurunkan harga hingga sekitar $3.600.

Bukan berarti penurunan ini pasti terjadi, tetapi jika harga memang jatuh dan terkonfirmasi di bawah dukungan horizontal, penurunan 18% dari puncak akan mirip dengan pembalikan pada 2020 dan 2022.

BTC/XAU melambung kuat dari dukungan

Sumber: TradingView

Grafik Bitcoin/Emas dalam kerangka waktu mingguan memberikan perspektif yang jelas. Meskipun Bitcoin telah mengungguli emas secara luar biasa selama sepuluh tahun terakhir, harus diakui bahwa sejak awal Q2 2021 rasionya masih di bawah puncak 37 ons tersebut. Itu berarti lebih dari empat tahun emas telah mempertahankan posisinya terhadap Bitcoin.

Namun, sejak Bitcoin mencapai titik terendah terhadap emas pada akhir 2022, tren umumnya naik, kecuali beberapa bulan terakhir ketika emas mengalami kenaikan cepat menuju puncaknya.

Setelah emas mencapai puncaknya, grafik BTC/XAU berbalik kembali mendukung $BTC. Lompatan kuat dapat dilihat pada grafik di atas. Agar $BTC melampaui level tinggi terhadap emas, rasio harus terlebih dahulu membuat puncak yang lebih tinggi sekitar 37 ons, yang sesuai dengan dua puncak pada 2021. Jika rekor tertinggi 41 ons kemudian terlampaui, puncak makro yang lebih tinggi akan terbentuk dan Bitcoin akan kembali dalam tren naik yang kuat. Indikator Stochastic RSI untuk kerangka waktu mingguan dan 2 minggu berada di titik terendah mereka, siap memberikan momentum harga naik yang diperlukan.

Disclaimer: Artikel ini disediakan hanya untuk tujuan informasi. Artikel ini tidak ditawarkan atau dimaksudkan untuk digunakan sebagai nasihat hukum, pajak, investasi, keuangan, atau nasihat lainnya.