Postingan BlackRock menyetor $225M dalam Bitcoin dan Ether ke Coinbase Prime muncul di BitcoinEthereumNews.com. Poin Utama BlackRock menyetor $225 juta dalam Bitcoin dan Ether ke Coinbase Prime. Setoran tersebut mencerminkan keterlibatan institusional yang berkelanjutan dengan aset kripto. BlackRock, pengelola aset terbesar di dunia, menyetor Bitcoin dan Ether senilai $225 juta ke Coinbase Prime hari ini. Transfer tersebut mencakup kedua aset kripto utama sebagai bagian dari aktivitas institusional berkelanjutan perusahaan. Coinbase Prime, platform khusus untuk penyimpanan dan perdagangan cryptocurrency institusional, berfungsi sebagai tempat utama untuk pergerakan cryptocurrency skala besar oleh perusahaan seperti BlackRock. Platform ini memfasilitasi penanganan aman aset digital di lingkungan yang diregulasi. BlackRock telah mempertahankan pola penyetoran Bitcoin dan Ethereum ke Coinbase Prime, menunjukkan penyeimbangan institusional rutin atau penyesuaian likuiditas. Transfer semacam itu sejalan dengan minat institusional yang lebih luas dalam ekosistem cryptocurrency, sering terkait dengan operasi ETF dan manajemen aset strategis. Sumber: https://cryptobriefing.com/blackrock-bitcoin-ether-deposit-coinbase-prime/