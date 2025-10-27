Postingan Bitplanet Mulai Membeli Bitcoin Harian dan Menetapkan Target 10.000 BTC muncul di BitcoinEthereumNews.com. Perusahaan publik Korea Selatan Bitplanet telah menyelesaikan pembelian pertamanya sebesar 93 BTC, menandai dimulainya strategi treasuri agresif untuk mengakumulasi cadangan Bitcoin yang signifikan. Didukung oleh CEO Metaplanet Simon Gerovich dan Sora Ventures, perusahaan tersebut secara resmi memulai rencana akumulasi Bitcoin harian, dengan tujuan memposisikan dirinya sebagai pelopor dalam adopsi Bitcoin korporasi. Bitplanet Menargetkan 10.000 BTC seiring Pertumbuhan Minat Korporasi Bitplanet mengatakan akuisisinya adalah yang pertama di antara perusahaan publik Korea Selatan. Perusahaan tersebut berencana mengakumulasi 10.000 BTC, didukung oleh pendanaan sebesar $40 juta dan rebranding bisnis strategis. Co-CEO Paul Lee menyatakan bahwa pendekatan perusahaan "memungkinkan manajemen risiko yang sah dan bijaksana" saat membangun cadangan jangka panjang dalam Bitcoin. Lee juga mengungkapkan bahwa Bitplanet telah membeli Bitcoin setiap hari selama dua minggu sebelum pengumuman, dengan semua transaksi dipantau dan diungkapkan melalui platform yang diawasi oleh Komisi Jasa Keuangan Korea Selatan (FSC). Harga Bitcoin BTC. Sumber: CoinGecko Akumulasi ini terjadi saat Bitcoin pulih dari likuidasi posisi futures senilai $19 miliar pada awal bulan ini, sementara arus masuk Bitcoin ETF yang diperbaharui melebihi $446 juta telah membantu memulihkan momentum pasar. Regulasi dan Prospek Pasar Pada Agustus 2025, Bitplanet mengkonfirmasi pergeserannya dari beroperasi sebagai SGA Co. ke model treasuri yang berfokus pada Bitcoin. Awalnya didirikan pada tahun 1997 dan dikenal karena karyanya di bidang keamanan siber dan infrastruktur, perusahaan tersebut kini bertaruh pada aset digital sebagai arah strategis utama. Undang-Undang Aset Digital Korea Selatan, yang diperkenalkan pada Juni 2025, akan menciptakan standar terpadu untuk akuntansi kripto pada neraca keuangan perusahaan pada tahun 2027. Menurut Lee, Bitplanet "sudah menerapkan interpretasi yang lebih ketat terhadap pedoman FSC" untuk tetap berada di depan perubahan regulasi dan memastikan transisi yang lancar. Sumber: https://coinpaper.com/11912/bitplanet-becomes-first-public-korean-company-to-launch-daily-bitcoin-accumulation-plan Postingan Bitplanet Mulai Membeli Bitcoin Harian dan Menetapkan Target 10.000 BTC muncul di BitcoinEthereumNews.com. Perusahaan publik Korea Selatan Bitplanet telah menyelesaikan pembelian pertamanya sebesar 93 BTC, menandai dimulainya strategi treasuri agresif untuk mengakumulasi cadangan Bitcoin yang signifikan. Didukung oleh CEO Metaplanet Simon Gerovich dan Sora Ventures, perusahaan tersebut secara resmi memulai rencana akumulasi Bitcoin harian, dengan tujuan memposisikan dirinya sebagai pelopor dalam adopsi Bitcoin korporasi. Bitplanet Menargetkan 10.000 BTC seiring Pertumbuhan Minat Korporasi Bitplanet mengatakan akuisisinya adalah yang pertama di antara perusahaan publik Korea Selatan. Perusahaan tersebut berencana mengakumulasi 10.000 BTC, didukung oleh pendanaan sebesar $40 juta dan rebranding bisnis strategis. Co-CEO Paul Lee menyatakan bahwa pendekatan perusahaan "memungkinkan manajemen risiko yang sah dan bijaksana" saat membangun cadangan jangka panjang dalam Bitcoin. Lee juga mengungkapkan bahwa Bitplanet telah membeli Bitcoin setiap hari selama dua minggu sebelum pengumuman, dengan semua transaksi dipantau dan diungkapkan melalui platform yang diawasi oleh Komisi Jasa Keuangan Korea Selatan (FSC). Harga Bitcoin BTC. Sumber: CoinGecko Akumulasi ini terjadi saat Bitcoin pulih dari likuidasi posisi futures senilai $19 miliar pada awal bulan ini, sementara arus masuk Bitcoin ETF yang diperbaharui melebihi $446 juta telah membantu memulihkan momentum pasar. Regulasi dan Prospek Pasar Pada Agustus 2025, Bitplanet mengkonfirmasi pergeserannya dari beroperasi sebagai SGA Co. ke model treasuri yang berfokus pada Bitcoin. Awalnya didirikan pada tahun 1997 dan dikenal karena karyanya di bidang keamanan siber dan infrastruktur, perusahaan tersebut kini bertaruh pada aset digital sebagai arah strategis utama. Undang-Undang Aset Digital Korea Selatan, yang diperkenalkan pada Juni 2025, akan menciptakan standar terpadu untuk akuntansi kripto pada neraca keuangan perusahaan pada tahun 2027. Menurut Lee, Bitplanet "sudah menerapkan interpretasi yang lebih ketat terhadap pedoman FSC" untuk tetap berada di depan perubahan regulasi dan memastikan transisi yang lancar. Sumber: https://coinpaper.com/11912/bitplanet-becomes-first-public-korean-company-to-launch-daily-bitcoin-accumulation-plan