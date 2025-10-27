Bitcoin menemukan pijakannya saat gencatan senjata tarif AS-Tiongkok yang diharapkan meredakan kepanikan pasar

Optimisme yang berkembang seputar potensi kesepakatan perdagangan adalah katalis utama untuk pemulihan sentimen investor menjelang pertemuan tarif hari Kamis, kata pengamat industri kepada Cointelegraph.

Pasar cryptocurrency telah menunjukkan pemulihan setelah peristiwa likuidasi rekor $19 miliar, didorong oleh tanda-tanda gencatan senjata sementara dalam perang dagang AS-China.

Bitcoin (BTC) sempat pulih di atas level tertinggi dua minggu yaitu $116.400 pada hari Senin, didorong oleh ekspektasi investor terhadap dua katalis makroekonomi signifikan minggu ini: keputusan suku bunga Federal Open Market Committee (FOMC) yang akan datang pada hari Rabu dan potensi kesepakatan perdagangan antara AS dan China, yang mungkin terjadi secepat hari Kamis.

Sentimen investor kripto menunjukkan pemulihan pada hari Senin dari wilayah "ketakutan" ke "netral" setelah muncul laporan bahwa AS dan China telah mencapai kerangka "awal" untuk kesepakatan tarif impor.

