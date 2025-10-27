BursaDEX+
Bitcoin menemukan pijakannya saat gencatan senjata tarif AS-Tiongkok yang diharapkan meredakan kepanikan pasar

Penulis: CoinstatsSumber: Coinstats
2025/10/27 20:19
Optimisme yang berkembang seputar potensi kesepakatan perdagangan adalah katalis utama untuk pemulihan sentimen investor menjelang pertemuan tarif hari Kamis, kata pengamat industri kepada Cointelegraph.

Pasar cryptocurrency telah menunjukkan pemulihan setelah peristiwa likuidasi rekor $19 miliar, didorong oleh tanda-tanda gencatan senjata sementara dalam perang dagang AS-China.

Bitcoin (BTC) sempat pulih di atas level tertinggi dua minggu yaitu $116.400 pada hari Senin, didorong oleh ekspektasi investor terhadap dua katalis makroekonomi signifikan minggu ini: keputusan suku bunga Federal Open Market Committee (FOMC) yang akan datang pada hari Rabu dan potensi kesepakatan perdagangan antara AS dan China, yang mungkin terjadi secepat hari Kamis.

Sentimen investor kripto menunjukkan pemulihan pada hari Senin dari wilayah "ketakutan" ke "netral" setelah muncul laporan bahwa AS dan China telah mencapai kerangka "awal" untuk kesepakatan tarif impor. 

Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

