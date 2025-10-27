BursaDEX+
Kanada Siap Merevolusi Kripto dengan Regulasi Stablecoin Baru: Apa yang Perlu Anda Ketahui

2025/10/27 21:40
  • Masa depan kripto Kanada bergantung pada pengungkapan kerangka regulasi stablecoin yang akan datang.
  • Pemimpin industri memperingatkan: Kanada berisiko kehilangan investasi kripto ke AS.
  • Regulasi stablecoin AS mendorong tindakan cepat Kanada untuk tetap kompetitif.

Kanada berada di ambang perubahan besar dalam pendekatannya terhadap regulasi cryptocurrency. Dengan sektor stablecoin yang berkembang pesat, pemerintah Kanada sedang mempersiapkan untuk memperkenalkan kerangka regulasi yang jelas yang bertujuan untuk memberikan kejelasan yang sangat dibutuhkan pasar. Menurut Bloomberg, pejabat telah bekerja di balik layar, bertemu dengan pemimpin industri dan regulator untuk menyusun proposal yang akan diungkapkan dalam anggaran federal. Langkah ini diharapkan akan membentuk kembali lanskap untuk stablecoin dan peran mereka dalam ekosistem keuangan Kanada yang lebih luas.


Stablecoin, mata uang digital yang dipatok pada aset cadangan seperti dolar AS, telah menjadi topik utama dalam percakapan kripto global. Namun di Kanada, kurangnya aturan yang jelas mengenai aset-aset ini telah menciptakan ketidakpastian bagi perusahaan dan investor. Saat ini, regulator memperlakukan stablecoin sebagai sekuritas atau derivatif, tetapi dengan pasar yang berkembang, ambiguitas ini menjadi masalah yang semakin meningkat.


Baca Juga: Tingkat Pembakaran SHIB Melonjak 28.554% – Apakah Ini Kunci Lonjakan Harga Besar?


Sebaliknya, AS telah mengambil langkah signifikan menuju regulasi. Pengesahan Genius Act pada Juli memberikan otoritas kepada regulator AS untuk mengawasi penerbit stablecoin dan menegakkan persyaratan cadangan. Kerangka regulasi yang jelas dan dapat ditindaklanjuti ini telah banyak dipuji oleh komunitas kripto, dan banyak ahli percaya Kanada perlu mengikuti langkah ini untuk mempertahankan keunggulan kompetitifnya.


Kanada Menghadapi Urgensi saat Industri Menuntut Tindakan

Dengan persaingan global yang semakin memanas, Kanada harus bertindak cepat untuk menghindari kehilangan posisi. John Ruffolo, pendiri Maverix Private Equity, telah menyuarakan kekhawatiran bahwa investor Kanada mungkin semakin beralih ke stablecoin berbasis AS jika regulasi tidak segera diperkenalkan. Pergeseran ini dapat memiliki konsekuensi signifikan bagi sistem keuangan Kanada, mempengaruhi permintaan obligasi dan mengurangi kontrol atas transaksi keuangan domestik.


Bank of Canada dan Office of the Superintendent of Financial Institutions (OSFI) juga menekankan kebutuhan akan kerangka regulasi nasional. Carolyn Wilkins, mantan deputi gubernur Bank of Canada, menekankan bahwa Kanada harus mengadopsi aturan yang mendorong kepercayaan dan stabilitas di sektor keuangan untuk tetap kompetitif dalam lanskap aset digital yang terus berkembang.


Dengan komunitas kripto global yang mengawasi dengan seksama, respons Kanada akan menentukan apakah negara ini tetap menjadi pemain kunci dalam masa depan keuangan digital atau berisiko tertinggal saat negara-negara lain, seperti AS, maju dengan regulasi yang lebih jelas dan lebih komprehensif.


Baca Juga: VIRTUAL Melonjak saat Agen AI Terintegrasi Langsung ke DEX Ritel Coinbase


Artikel Canada Set to Revolutionize Crypto with New Stablecoin Regulations: What You Need to Know pertama kali muncul di 36Crypto.

