Dollar Dumps, Bitcoin Pumps: Laporan NYDIG Bisa Menjadi Bahan Bakar Presale Layer 2 $HYPER

Poin Penting: Penelitian NYDIG mengungkapkan Bitcoin berkembang saat dolar melemah, bukan sebagai perlindungan inflasi.

Suku bunga dan jumlah uang beredar adalah pendorong harga $BTC yang sebenarnya, menurut analisis institusional.

Solusi Layer 2 Bitcoin Hyper mengatasi masalah skalabilitas saat kondisi makro mendukung pertumbuhan kripto.

Penjualan awal $HYPER melampaui $25 juta karena investor mencari eksposur ke ekosistem Bitcoin yang berkembang.

Rupanya, Bitcoin bukanlah lindung nilai inflasi seperti yang diyakini dunia kripto. Sebenarnya tidak mengejutkan.

Kepala penelitian global NYDIG, Greg Cipolaro, baru saja memberikan kenyataan: data tidak mendukung cerita lindung nilai inflasi. Tapi sebelum Anda panik menjual aset Anda, ingatlah bahwa Bitcoin benar-benar sukses ketika dolar AS terlihat lemah, dan saat ini, itulah yang sedang terjadi.

Sumber: NYDIG

Menurut penelitian terbaru NYDIG, korelasi antara Bitcoin dan ukuran inflasi 'tidak konsisten dan tidak sangat tinggi.' Aduh.

Tapi Bitcoin menunjukkan hubungan terbalik yang jelas dengan dolar. Jadi ketika dolar goyah, $BTC melambung.

Dan dengan kebijakan moneter saat ini yang tetap longgar dan indeks dolar terlihat lebih goyah daripada tangan trader pemula saat pasar turun, kita berpotensi menghadapi apresiasi Bitcoin yang serius.

Cipolaro menunjukkan bahwa suku bunga dan jumlah uang beredar adalah pengendali sebenarnya yang menarik tali Bitcoin. Bitcoin menyukai kebijakan moneter longgar dan suku bunga yang turun.

Penelitian menunjukkan Bitcoin telah berkembang dari fase 'emas digital' yang diinginkannya menjadi barometer likuiditas untuk pasar global. Seiring Bitcoin semakin terintegrasi ke dalam keuangan tradisional, suka atau tidak, korelasi terbalik dengan dolar ini diperkirakan akan menguat.

Jika Bitcoin siap melambung karena kelemahan dolar dan ekspansi likuiditas, seluruh ekosistem Bitcoin akan segera mendapatkan suntikan modal dan perhatian serius. Dan tidak ada yang menangkap peluang itu seperti inovasi Layer 2 yang asli.

Itulah mengapa Bitcoin Hyper ($HYPER) bukan hanya proyek yang menunggangi gelombang, tetapi membangun papan selancar untuk itu.

Penjualan Awal Bitcoin Hyper ($HYPER) Meledak Melampaui $25 Juta saat Permintaan untuk Layer 2 Bitcoin Meningkat

Sementara kondisi makro selaras sempurna untuk kenaikan Bitcoin berikutnya, ada satu masalah mencolok yang menghantui $BTC sejak awal: sangat lambat dan mahal untuk benar-benar digunakan.

Bitcoin Hyper menyelesaikan ini dengan Layer 2 Bitcoin pertama yang nyata, lapisan eksekusi yang sah yang dibangun menggunakan Solana Virtual Machine. Ini berarti Bitcoin dengan transaksi sub-detik, biaya gas hampir nol, dan kompatibilitas lintas rantai penuh dengan Ethereum dan Solana.

Penjualan awal $HYPER telah melampaui $25 juta, dan tidak sulit untuk melihat alasannya. Karena penelitian NYDIG mengkonfirmasi bahwa Bitcoin berkembang dalam lingkungan makro yang tepat seperti yang kita masuki, investor berbondong-bondong ke proyek yang memperluas utilitas aktual Bitcoin.

Bitcoin Hyper membuka apa yang seharusnya selalu menjadi $BTC: media pertukaran fungsional, bukan hanya penyimpan nilai yang mengumpulkan debu digital. Kita berbicara tentang pembayaran instan, aplikasi DeFi, koin meme, dan dApps, semuanya diselesaikan kembali ke Layer 1 Bitcoin untuk keamanan maksimal.

$HYPER adalah bahan bakar untuk seluruh ekosistem. Imbalan staking, akses prioritas ke peluncuran token, hak tata kelola, dan airdrop semuanya mengalir ke peserta penjualan awal.

Jika NYDIG benar, kita memasuki periode di mana kelemahan dolar mendorong Bitcoin lebih tinggi. Itu berarti modal mengalir ke ekosistem Bitcoin, dan proyek yang benar-benar menyelesaikan keterbatasan terbesar Bitcoin akan mendapat manfaat paling banyak.

Bitcoin Hyper memberikan infrastruktur nyata dengan kecepatan bertenaga SVM, bridging tanpa kepercayaan, dan keamanan ZK-proof. Jangan menunggu Bitcoin menjadi skalabel dengan sendirinya karena kesempatan itu telah berlalu sejak 2017.

Bergabunglah dengan penjualan awal Bitcoin Hyper sekarang hanya dengan $0,013175 dan amankan imbalan staking 47%.

Publikasi ini disponsori. Coindoo tidak mendukung atau bertanggung jawab atas konten, akurasi, kualitas, iklan, produk, atau materi lain di halaman ini. Pembaca didorong untuk melakukan penelitian mereka sendiri sebelum terlibat dalam tindakan terkait cryptocurrency. Coindoo tidak akan bertanggung jawab, secara langsung atau tidak langsung, atas kerusakan atau kerugian yang diakibatkan oleh penggunaan atau ketergantungan pada konten, barang, atau layanan yang disebutkan. Selalu lakukan penelitian Anda sendiri.

